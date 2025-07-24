Рабочая поездка в Смолевичский район Минской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко в полях проинспектировал ход уборочной кампании. Глава государства работал в Смолевичском районе Минской области.

Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие "Озерицкий-Агро". Здесь ему доложили о ходе уборочной кампании в хозяйстве, а также области и стране в целом. Акцент - на текущих условиях и использовании отечественной сельхозтехники.

"Нам надо ускоряться, чего бы нам ни стоило, - подчеркнул Глава государства. - Вовремя надо делать, и чтобы дисциплина была. Ни в коем случае нельзя прошлепать этот год. Урожай должен быть хороший, если мы без потерь уберем, насколько это возможно".

Александр Лукашенко пояснил, почему для посещения было выбрано именно это сельхозпредприятие и поле с озимым ячменем. Президент хочет составить общее впечатление о ходе уборочной кампании, а здесь как раз более-менее усредненные условия. Это касается и Минской области в целом, которую Глава государства назвал сложным регионом. Если здесь хорошо, то и в среднем по стране ситуация будет неплохая - чуть хуже по северу в Витебской области, чуть лучше - на юге и в западных регионах.

"Это такой показатель хороший. Посмотрев здесь, мы будем видеть, как работают наши комбайны, чего нам не хватает", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что ради этой инспекции в полях даже перенесли другое запланированное мероприятие по сфере фармацевтики. Но к этой теме вернутся позже.

Президент констатировал, что уборочная кампания в целом по стране идет неравномерно, в зависимости от погодных условий в тех или иных районах. Поэтому Александр Лукашенко настраивает всех: сушить зерно в полях нельзя, а промедление с уборкой приведет к потерям зерна. "Как только возможно, надо убирать", - добавил Александр Лукашенко.

На продемонстрированном Главе государства поле озимого ячменя урожайность составляет 70 ц/га. Да и в целом по стране, несмотря на сложные погодные условия, эта культура дает весьма неплохой результат - более 40 ц/га. Уборка этой культуры близка к завершению, общий намолот озимого ячменя ожидается в объеме почти 1 млн т.

"Если будет за 40 ц/га - это хороший по стране урожай", - сказал Александр Лукашенко. Но нужно стремиться к такой урожайности, как на сельхозпредприятии "Озерицкий-Агро". Кроме того, Президент обратил внимание, что нужны хорошие отечественные сорта, и этим вопросом надо серьезно заняться.

"Словом, ячменю быть. Это хорошая культура, ее будем развивать, - сделал вывод Глава государства. - То, что мы начали больше возделывать ячмень, - это правильно. Сегодня мы делаем вывод, спустя 3-4 года, что мы сделали правильно по всем направлениям, что возделываем ячмень. И ранняя уборка… Сегодня это большая часть нашей уборки, а не просто разминка комбайнеров".

По его словам, то же самое касается и озимого рапса. Обе культуры выгодно возделывать - это деньги для сельхозпредприятий. А если все делать по технологии, то можно гарантированно рассчитывать и на высокий результат.

Главе государства доложили о ходе уборочной кампании в Беларуси и Минской области. Регион как раз показывает примерно среднереспубликанские темпы на уборке. Урожайность в настоящее время составляет 41,4 ц/га. По сравнению с прошлым годом это на 7,3 ц/га больше, несмотря на сложные погодные условия. Недавно аграрии отрапортовали об уборке первого миллиона тонн зерна. А по состоянию на утро 24 июля - примерно 1,1 млн т.

"Думал, ты больше имеешь сегодня, - заметил Президент, обращаясь к Министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову. - Два миллиона к концу недели будет?"

"Постараемся", - ответил министр.

Одновременно с колосовыми зерновыми в стране ведется уборка рапса. Александр Лукашенко интересовался особенностями этой работы в нынешнем сезоне. Как доложили специалисты, нужно оценивать ситуацию в каждом конкретном случае, когда в оптимальные сроки приступить к уборке. Глава государства поинтересовался, как зарекомендовала себя эта культура в "Озерицком-Агро". Руководитель хозяйства Анжелика Гущеня сказала: "Хороший рапс. Самое главное - соблюдать технологию. Мы его подкормили, обработали, фунгицидами прошлись два раза. Поэтому рапс отличный".

Президент отметил, что хотел бы позже лично ознакомиться с уборкой рапса.

Возделывают в хозяйстве "Озерицкий-Агро" и картофель, в том числе на семена, которые продают и всем желающим - дачникам, фермерам. "Это правильно. Людям надо продавать, кто хочет", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко в целом интересовался работой хозяйства, финансовыми показателями, подчеркнув особую ответственность Анжелики Гущени, которая всего полгода как возглавила это хозяйство. "Посмотрел всю твою биографию вчера поздно вечером. Много где поработала. Это хорошо. Если она покажет себя в этом хозяйстве, это очень перспективный человек. Знает и банковское дело. Дояркой начинала работать, что весьма важно", - сказал он.

Анжелика Гущеня доложила, что с финансами в хозяйстве все хорошо, развиваются за счет собственных средств, недавно построен новый зерносушильный комплекс.

Во время посещения сельхозпредприятия Президент затронул тему соблюдения технологии хранения сенажа. Погодные условия не всегда позволяют хранить сено в траншеях, и чтобы сохранить корма для межсезонья, их заворачивают в пленку с использованием специальной машины - пресс-подборщика. Но и в данном случае важно все сделать качественно и грамотно "упаковать".

Александр Лукашенко указал на широкое распространение подобной практики на Западе. Востребована она и в Беларуси. "Прессу быть, с пленкой работать надо, - подчеркнул Президент. - Пресс - это очень важно".

Глава государства поинтересовался, как первый заместитель председателя Минского облисполкома Василий Сысоев оценивает отечественные прессы, в том числе в сравнении с зарубежными. По словам Василия Сысоева, в хозяйствах используются прессы, которые выпускают на предприятиях в Борисовском районе. И они себя неплохо показывают.

Александр Лукашенко уверен, что от этих технологий "отпихиваться" не надо. Что касается такой составляющей, как цена, с этим вопросом предстоит разобраться. Именно такое поручение Глава государства дал председателю Минского облисполкома Алексею Кушнаренко. "У нас каждый рвет себе: пресс подороже продать, пленку сделать подороже... Хотя это элементарные, казалось бы, дела - пленку произвести", - заметил белорусский лидер.

"Пресс должен быть, - еще раз акцентировал внимание Президент. - Вот я как вчерашний директор говорю, что умер бы, но купил бы два пресса. И чего бы ни стоила пленка, я бы всегда покупал и в нее заворачивал".

Глава государства также затронул тему роботов для доения на фермах. Это в том числе позволяет в определенной степени решить кадровые вопросы.

Александр Лукашенко в очередной раз напомнил о недопустимости падежа в животноводстве.

"Не дай бог вы меня разозлите в этом плане! Мало не покажется. Я вам по 10 раз говорить не буду. Падеж - это неприемлемо. В советские времена эту проблему уже решили", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко в том числе вспомнил о своем опыте работы руководителем хозяйства: "Специализированные комплексы строили для того, чтобы осуществлять откорм, получать говядину. Бычков - на отдельный комплекс, маленьких телочек - на другой. И там выращивали".

Глава государства напомнил о своем безусловном требовании, что если хозяйства не могут сами обеспечить сохранность телят, то нужно "именем революции" передавать их в другие хозяйства. "За деньги. Даже больше ему заплатить. Хоть крестьянам зарплату отдаст, - сказал он. - Надо отдать скотину туда, где ее нормально досмотрят и накормят".

"Главный показатель - это падеж скота. Как хотите, меня вы здесь не убедите в том, что нормально у вас, нет сверхпланового, как вы пишете, падежа. Какой сверхплановый, какие планы?!" - поставил вопрос Александр Лукашенко.

Он поинтересовался у Анжелики Гущени - руководителя хозяйства "Озерицкий-Агро", - как в этом плане обстоят дела у нее. Падеж составляет буквально доли процента, его фактически нет. Директор хозяйства доложила, как организована работа с телятами и в целом содержание скота. "Просто и разумно. Ничего мудреного. Вот это надо делать", - дал оценку Глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что если в других хозяйствах не могут так работать, то можно приехать и перенять имеющийся положительный опыт: "Пусть приедут, она с удовольствием покажет, как это делается".

Президент также подчеркнул, что в решении проблемы падежа важна железная дисциплина и грамотная организация работы ветеринарной службы.

Глава государства в хозяйстве "Озерицкий-Агро" ознакомился с уборкой озимого ячменя с использованием отечественной техники. Данная культура в урочище "Фрегат" была посеяна на площади 123 га. Урожайность - 70 ц/га, что значительно выше средней по стране. Такая высокая урожайность вкупе со сложными погодными условиями предъявляет особые требования к технике. На уборке задействованы передовые отечественные зерноуборочные комбайны GS12A1 PRO.

"Это мечта. Если он (комбайн. - Прим.) качественный - это мечта. А если хороший механизатор на комбайне работает..." - заметил Президент.

Глава государства вспомнил, как сам впервые испытывал эту технику в поле: "Страшно смотреть сверху - корабль".

Александр Лукашенко напомнил, как в первые годы его президентства в Беларуси предлагали не заниматься разработкой и выпуском отечественных комбайнов, а закупать эту технику за рубежом.

Чтобы узнать про качество комбайна из первых уст, Президент пообщался с механизатором и подробно расспросил его про достоинства и недостатки этой отечественной техники. Аграрий признался, что работает на этой модели первый год, поэтому старается вести аккуратно - к новому комбайну еще нужно приспособиться.

"Я и вижу, что ты аккуратно идешь. И правильно делаешь! - сказал механизатору Александр Лукашенко. - Ты перспективу у этого комбайна видишь? Он должен быть, его надо делать?" Работник ответил, что намолотил на GS12A1 уже сто тонн, и пока нареканий не было.

"Комбайн хороший. Будем делать, - резюмировал белорусский лидер. - Значит, правильно сделали, что этот комбайн начали производить".

Но технику мало просто произвести - ее еще нужно сберечь. Об этом тоже шла речь. Президент сказал про недопустимость ситуаций, когда вышедшие из строя машины просто бросают "под забор" вместо того, чтобы попытаться восстановить. Глава государства уверен: если хорошо относиться к отечественным комбайнам, то срок их службы может быть сопоставим с зарубежными аналогами. Кроме того, иностранная техника значительно превышает по цене отечественную. Так было и в те годы, когда Александр Лукашенко сам руководил хозяйством.

"Комбайн купишь, помню, из ГДР - вроде ничего. А запчасти дороговаты тогда были", - привел пример из собственного опыта Президент.