Подписан Указ об особенностях предоставления и использования арендного жилья

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ "Об особенностях предоставления и использования арендного жилья", которым комплексно регулируется предоставление такого жилья работникам наиболее востребованных в стране профессий. Документ принят в развитие предвыборной программы Главы государства о широком строительстве арендного жилья.

    В соответствии с Указом районные и городские исполнительные комитеты наделены правом определять на местах перечень специалистов, в которых нуждается реальный сектор и социальная сфера региона, и принимать решения о предоставлении им арендного жилья на основании ходатайств работодателей из числа государственных органов и организаций.

    Оплата за пользование арендным жильем лицам наиболее востребованных профессий, имеющим первоочередное право на предоставление такого жилья, будет рассчитываться с учетом понижающего коэффициента.

    Указ направлен на повышение социальной защищенности специалистов различных отраслей экономики, в том числе прибывших для работы по распределению, и будет способствовать их закреплению на рабочих местах.

    Таким образом в Беларуси продолжается планомерная работа по повышению доступности жилья для граждан.

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