Подписан Указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 марта подписал Указ № 66 ”О призыве офицеров запаса на военную службу“.

Документом предусматривается призвать в 2023 году в Вооруженные Силы до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас.

Мероприятия, предусмотренные Указом, проводятся Вооруженными Силами Республики Беларусь ежегодно на плановой основе.

Реализация данного Указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва.