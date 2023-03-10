Подписан Указ о призыве офицеров запаса на военную службу

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 марта подписал Указ № 66 ”О призыве офицеров запаса на военную службу“.

    Документом предусматривается призвать в 2023 году в Вооруженные Силы до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас.

    Мероприятия, предусмотренные Указом, проводятся Вооруженными Силами Республики Беларусь ежегодно на плановой основе.

    Реализация данного Указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва.

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