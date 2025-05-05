Подписан Указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 мая подписал Указ № 179 "О призыве офицеров запаса на военную службу".

В 2025 году предусматривается призвать в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан Республики Беларусь мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва.

Мероприятия, предусмотренные данным документом, проводятся Вооруженными Силами ежегодно на плановой основе.

Реализация указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва.