Подписан Указ о призыве офицеров запаса на военную службу

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 мая подписал Указ № 179 "О призыве офицеров запаса на военную службу".

    В 2025 году предусматривается призвать в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан Республики Беларусь мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва.

    Мероприятия, предусмотренные данным документом, проводятся Вооруженными Силами ежегодно на плановой основе.

    Реализация указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва.

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