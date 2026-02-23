Подписан Указ о призыве на срочную военную службу в марте-мае 2026 года

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 февраля подписал Указ № 67 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

    Документом предусматривается призвать в марте-мае 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

    Одновременно Указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.

    Читайте также

    Все события
    церемония вручения госнаград, Лукашенко награды, вручение наград Лукашенко сегодня
    • 18
    • 15:22
    Торжественная церемония вручения государственных наград и генеральских погон офицерам силового блока
    Посещение 227-го общевойскового полигона в Борисовском районе
    • 19
    • 16:07
    Посещение 227-го общевойскового полигона в Борисовском районе
    БПЛА, ракеты, беспилотники в современных военных конфликтах, беспилотные летательные аппараты
    • 9
    • 4:43
    Совещание по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса