Подписан Указ о призыве на срочную военную службу в марте-мае 2026 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 февраля подписал Указ № 67 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

Документом предусматривается призвать в марте-мае 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Одновременно Указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.