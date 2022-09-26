Подписан Указ о назначении и освобождении судей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 сентября подписал Указ № 341 "О назначении и освобождении судей".

Глава государства назначил Николая Бакунова первым заместителем председателя Гомельского областного суда, Елену Хотько и Александра Романова заместителями председателей Брестского и Могилевского областных судов соответственно.

Решением Президента Леонид Москаленко освобожден от должности судьи Верховного Суда в связи с выходом в отставку с последующим уведомлением об этом Совета Республики Национального собрания. В связи с выходом в отставку от должности председателя и судьи экономического суда Минской области освобожден Эдуард Максимович, заместителя председателя и судьи экономического суда города Минска - Дмитрий Язвинский.

Указом назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Александр Лукашенко также подписал Указ № 342 "О присвоении квалификационных классов судьям".