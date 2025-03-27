Почетный консул Беларуси в Нови-Саде (Сербия) Драголюб Швоня награжден орденом Почета

    Директор совместного белорусско-сербского предприятия "Беларус-Агропанонка", почетный консул Республики Беларусь в Нови-Саде (Сербия) Драголюб Швоня награжден орденом Почета. Соответствующий Указ № 125 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 27 марта.

    Этой награды Драголюб Швоня удостоен за значительный личный вклад в развитие и укрепление белорусско-сербского торгово-экономического, культурного, гуманитарного и межрегионального сотрудничества.

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