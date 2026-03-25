Церемония официальной встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко в Пхеньяне

Церемония официальной встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном прошла в Пхеньяне.

Местом для проведения красочной церемонии стала площадь имени Ким Ир Сена, названная в честь основателя КНДР и открытая в 1954 году. Это главная площадь страны и один из символов Пхеньяна. Она вмещает до 100 тыс. человек и является местом проведения военных парадов, государственных праздников и других массовых мероприятий.

Церемониал встречи включал в себя исполнение гимнов двух стран, что сопровождалось пушечными залпами, приветствие членов официальных делегаций. Были задействованы конница и рота почетного караула.

Затем Александр Лукашенко в Пхеньяне посетил монумент "Освобождение". Вместе с белорусским лидером здесь присутствовал Ким Чен Ын. Президент Беларуси возложил венок к подножию монумента.

Глава государства почтил память советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японских захватчиков, была объявлена минута молчания. Здесь также были исполнены гимны Беларуси и КНДР.

Кроме того, букет цветов был возложен белорусской стороной к монументу по просьбе Президента России - в знак благодарности за помощь в СВО.

Для Александра Лукашенко провели небольшую экскурсию вокруг монумента. "Освобождение" - памятник, посвященный воинам Советской армии, освобождавшим Корею в годы Второй мировой войны. Он представляет собой 30-метровую статую, увенчанную красной звездой. Открыт в августе 1946 года в парке Моранбон - популярном месте отдыха местных жителей. Рядом расположено кладбище, где захоронены советские воины.