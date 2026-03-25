Посещение Кымсусанского дворца Солнца в Пхеньяне

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Пхеньяне посетил Кымсусанский дворец Солнца и почтил память руководителей КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Один из основных залов Кымсусанского дворца Солнца - холл со статуями двух руководителей. Тела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира лежат в "залах бессмертия" в саркофагах.

"Кымсусан" в переводе с корейского языка означает "гора, вышитая золотом". Мемориал посвящен бессмертию вождей, является символом достоинства нации и считается вечной святыней.