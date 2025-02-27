Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля дал интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Интервью продолжалось около полутора часов. Поднимались вопросы процесса нормализации отношений между Востоком и Западом, в частности начавшийся диалог США и России, перспективы урегулирования в Украине и роли в этом новой администрации США, вопросы геополитики и современной ситуации в международных отношениях, перспективы их развития.

Марио Науфал - американский криптопредприниматель и блогер, автор проекта "Круглый стол" на платформе X. Это видеоинтервью с политическими и общественными деятелями.

Как признается Марио Науфал, он считает себя максимально объективным человеком, который видит своей миссией выстраивание мостов между Западом и Востоком с помощью новых медиа.

Главе государства был задан вопрос насчет того, обсуждалась ли в ходе его недавних контактов с Президентом России тема предстоящей сделки между Украиной и США по редкоземельным металлам. "Выражал ли он какое-то мнение о том, приведет ли такое развитие событий к миру? Как в принципе он оценивает прогресс в этом направлении - в достижении мира? И, возможно, он делился с вами впечатлениями о своем разговоре с Трампом, который состоялся недавно", - спросил интервьюер.

"Только в общих чертах и о разговоре с Трампом, и о переговорах в Саудовской Аравии, и по редкоземельным материалам. Потому что через неделю мы с ним встретимся в Москве, и мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам. По телефону мы на это и сослались, что мы встретимся и обсудим все вопросы в деталях", - сказал Глава государства.

"Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял (в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным. - Прим.), говорю: странно как-то - американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть. Речь же не только о редкоземельных материалах идет у США. Но идет речь о природном газе, о нефти, о логистике (о портах) и так далее. Здесь же более широкий вопрос. И я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе. На что он сказал, что "американцы ломятся в открытую дверь, это есть все в России, мы можем с ними договориться и работать". А потом публично это озвучил", - рассказал Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам может настораживать Россию и, скорее всего, настораживает.

"Я так думаю. Я не обсуждал с Россией и с Путиным эти вопросы. Мы обсудим этот вопрос. Но, скорее всего, это может настораживать, если Россия почувствует, что эти договоренности будут выходить за рамки экономических отношений. Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, вооруженными силами, почему бы и нет? Россия спокойно будет работать", - отметил белорусский лидер.

"Да, неприятно, что мощное государство в виде Соединенных Штатов Америки у тебя под забором, за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее. Наверное, не очень приятно. Это мог бы делать ты, но делают другие. Но это Россия переживет. Россия огромная, и у нее этого добра хватает", - добавил Президент.

По словам Александра Лукашенко, во время его последних контактов с Владимиром Путиным российский лидер подтвердил готовность к переговорам по урегулированию ситуации в Украине, в том числе с украинской стороной.

"Потом он продолжил говорить, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Говорит: "Зачем звать, если там вопросы были России и США. Там только вскользь затронули на этих переговорах вопросы Украины. Поэтому зачем было звать Украину". Но об этом уже и Трамп сказал, в этом ключе. Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет", - заявил белорусский лидер.

"По поводу направления туда (в Украину. - Прим.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более, что руководство Европейского союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию в данный момент, - сказал Глава государства. - Не знаю, удалось ли Трампу на переговорах с Макроном и Стармером (Президент Франции и Премьер-министр Великобритании. - Прим.) склонить их в сторону мира и мирных переговоров, но вы видите - они занимают очень агрессивную позицию в отношении войны России и Украины".

"Поэтому Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств", - заявил белорусский лидер.