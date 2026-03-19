Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом.

"Как будто не было длительного путешествия у вас. Все бодрые. Я очень рад, что у вас настроение хорошее и выглядите вы бодро. Это, Джон, потому что вы, наверное, к друзьям залетели сначала, а не напрямую в Беларусь. Пора уже прилетать напрямую к нам", - сказал в начале встречи Александр Лукашенко.

"Да, это было бы очень хорошо", - заметил в ответ Джон Коул.

"Повестка, в общем-то (скрывать не будем, заранее мы ее оговаривали), определена. Поэтому я готов, как всегда, к обсуждению любых вопросов, отвечать на любые проблемы. Но настоятельно просил бы вас, чтобы мы обсудили региональные проблемы. И не только проблемы Украины, но и глобальные. И не только войну на Ближнем Востоке, - сказал Александр Лукашенко. - Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему".

Джон Коул уточнил, идет ли речь о войне с Ираном.

"Да, очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего Президента", - заявил Александр Лукашенко.

Президент также упомянул тему так называемых политзаключенных, которая входит в повестку белорусско-американских переговоров.

"Куда же мы денемся от проблемы, которую Крис (один из переговорщиков с американской стороны - заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит. - Прим.) очень контролирует. Так называемые политзаключенные. Хотя я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей и никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители", - сказал Глава государства.

"Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему, в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению. И белорусская сторона готова следовать нашим с вами договоренностям. Думаю, что особых тут проблем не будет. Как и по другим вопросам нашей повестки дня", - добавил Александр Лукашенко.

В свою очередь Джон Коул обозначил американскую позицию по иранской тематике. Он отметил, что на протяжении десятилетий страны, обладавшие ядерным оружием, понимали, что его применение будет самоубийственно. При этом данные страны могли расходиться во мнениях по многим другим вопросам, но по этой теме тем не менее были едины.

По словам представителя США, с Ираном дело обстоит иначе. "На Западе мы называем их религиозными радикалами. Они могут сами себя взорвать, включая развязывание ядерной войны", - считает Джон Коул.