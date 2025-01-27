Патриарх Кирилл поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах Президента

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

"Примите сердечные поздравления с убедительной победой на выборах Президента Республики Беларусь.В течение десятилетий Вы самоотверженно служите белорусскому народу, отстаиваете государственные и национальные интересы, заботитесь о гармоничном социально-экономическом развитии страны, об укреплении основ мирной и благополучной жизни граждан. Отрадно, что в своем непростом служении Вы неизменно уделяете большое внимание духовно-нравственному состоянию общества и поддержке традиционных семейных ценностей", - говорится в поздравлении.

Патриарх Кирилл выразил надежду на дальнейшее развитие взаимодействия органов государственной власти страны и Белорусской Православной Церкви. "Убежден, что продолжение этого сотрудничества принесет немало добрых плодов и послужит благу жителей республики", - отметил он.

Патриарх Кирилл пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, бодрости духа и щедрой помощи Божией в предстоящем высоком и ответственном служении.