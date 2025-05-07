Орденом Матери награждены 60 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской областей и Минска

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 60 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской областей и города Минска. Соответствующий Указ № 182 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В их числе представительницы сельскохозяйственных предприятий, организаций строительной отрасли, научной и социальной сфер, лесного хозяйства, торговли, потребкооперации, учреждений образования, здравоохранения, спорта, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки.

Среди награжденных - медсестра общей практики поликлиники Ивацевичской центральной районной больницы Ольга Абрамчук, лаборант биохимической лаборатории Брестской областной сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии наук Наталья Кунаховец, тренер-преподаватель Гомельской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2 Евгения Козлова, контролер филиала "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" Екатерина Слинько, инженер по качеству дорожно-эксплуатационного коммунального унитарного предприятия "Ремавтодор Первомайского района г.Минска" Наталья Абадовская.