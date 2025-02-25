Орденом Матери награждены 146 жительниц всех областей и Минска

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля подписал Указ № 78 о награждении орденом Матери.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы различных сфер деятельности. В их числе представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, фермерского хозяйства, организаций строительной отрасли и энергетики, банковской и социальной сфер, торговли и связи, общественного питания, потребкооперации, органов внутренних дел, учреждений образования, здравоохранения, культуры, религиозных организаций, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки.

Среди награжденных - электромеханик брестского филиала РУП "Белтелеком" Светлана Антончик, ведущий инженер-проектировщик группы инженерных сетей и коммуникаций филиала "Столинстройпроект" предприятия "Институт Брестстройпроект" Татьяна Вабищевич, младший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела УВД Брестского облисполкома Александра Колтунчик, начальник отдела розничного бизнеса Центра банковских услуг витебской дирекции ЗАО "Нео Банк Азия" Яна Медведская, библиотекарь Карповской сельской библиотеки Лоевского района Галина Зызник, оператор животноводческого молочнотоварного комплекса "Городище" Вороновского района Анна Тубелевич, врач общей практики Несвижской центральной районной больницы Любовь Биялт, инженер-конструктор отдела опорных конструкций управления главного конструктора научно-технического центра имени А.Н.Егорова ОАО "БЕЛАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" Ольга Горбань, учитель-дефектолог Озеричинской базовой школы Пуховичского района Дина Филимонова, начальник отделения связи могилевского филиала РУП "Белпочта" Ольга Брыкова, повар детского сада № 13 Могилева Марина Федорченко, врач-офтальмолог амбулаторного центра государственного учреждения "432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь" Валентина Гурьянова и тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Мядельского района Елена Мельниченок.

Всего орденом Матери награждены 146 жительниц всех областей и города Минска.