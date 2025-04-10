Ордена, медалей и Благодарности Президента Беларуси удостоены пять сотрудников КГК

Ордена, медалей и Благодарности Президента Беларуси удостоены пять сотрудников Комитета государственного контроля. Соответствующие Указ и распоряжение подписал 10 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко.

За высокий профессионализм, личный вклад в предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере экономической безопасности государства, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительные достижения в государственной гражданской службе награждены трое сотрудников КГК. Орденом "За службу Родине" III степени отмечены заслуги заместителя директора ДФР КГК Виктора Селицкого, медалью "За отличие в охране общественного порядка" - главного инспектора управления ДФР КГК Павла Зеленкевича, медалью "За безупречную службу" III степени - замначальника управления контроля за использованием государственной собственности - начальника отдела контроля за использованием государственного имущества КГК Натальи Халитовой.

Благодарность Президента объявлена начальнику отдела управления ДФР КГК Александру Игнатовичу и начальнику управления ДФР КГК Владиславу Ларионову. Награды они удостоены за высокие показатели в служебной деятельности и личный вклад в повышение эффективности работы органов Комитета государственного контроля, образцовое выполнение служебных обязанностей.