Одобрен проект межправительственного соглашения с Зимбабве об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов

    Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Зимбабве об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных (официальных) паспортов. Соответствующий Указ Глава государства подписал 7 мая.

    Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по данному документу, а также подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

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