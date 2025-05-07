Одобрен проект межправительственного соглашения с Зимбабве об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Зимбабве об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных (официальных) паспортов. Соответствующий Указ Глава государства подписал 7 мая.

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по данному документу, а также подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.