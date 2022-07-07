Обращение к участникам I Съезда адвокатов Беларуси

Глава государства Александр Лукашенко направил обращение адвокатам и работникам системы адвокатуры в связи с проведением I Съезда адвокатов Беларуси.

"Символично, что в объявленный Год исторической памяти отечественная адвокатура отмечает свой 100-летний юбилей. Этот важнейший институт был создан в далеком 1922 году в целях обеспечения защиты правовых интересов государства и общества, прав и свобод граждан, содействия развитию правовой культуры. Ваших предшественников - советских адвокатов - всегда отличали преданность Родине, юридической профессии, исключительные честность и порядочность", - говорится в обращении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что I Съезд адвокатов Беларуси пройдет под знаком приверженности данным идеалам и фундаментальным ценностям страны, а его делегаты продемонстрируют преемственность правовых традиций и готовность защищать не только отдельного человека или организацию, но и конституционный строй, законность и правопорядок.

"Желаю участникам съезда и всем адвокатам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, плодотворной работы и профессиональных достижений", - подчеркнул Президент.