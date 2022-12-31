Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу

Дорогие соотечественники!

Гости Беларуси!

Вот и наступила новогодняя ночь, самая долгожданная и самая быстротечная в году.

До́ма, в кругу друзей, на рабочем месте или в дороге - все мы сейчас смотрим на часы и видим, как стремительно летят и уходят в историю минуты, приближая нас к новому 2023 году.

И уже через мгновение уходящий год - Год исторической памяти - тоже станет частью прошлого, а его события заполнят очередную главу летописи жизни белорусского народа.

Многие задаются вопросом, каким уходящий год останется в нашей памяти.

Непростым, противоречивым, порой напряженным. Но главное - для нас он был мирным.

Мы, может быть, даже в большей степени, чем ранее, ощутили угрозу спокойной и безопасной жизни, к которой привыкли.

Сильнее стали беспокоиться за своих детей, родных, близких и даже задумались о будущем человечества. Острее осознали ценность мира на родной земле, который стал для нас главным достижением года.

Уходящий 2022-й стал годом политического выбора.

Белорусы ответили единством в защиту своей исторической памяти, своих принципов и традиций. Каждый, кто душой болеет за судьбу родной страны, принял участие в обсуждении новой Конституции, определив будущее Беларуси.

И, конечно, 2022-й вошел в историю как год плодотворного труда.

Мы собрали рекордный урожай хлебов - больше тонны на жителя страны. Обеспечили себя в достатке продуктами и накормили миллионы жителей планеты, выручив за экспорт продовольствия больше 20 миллиардов рублей.

Построили новые поликлиники, больницы, школы, детские сады, мосты и дороги - более 50 масштабных объектов.

Укрепили энергетическую безопасность. Белорусам не придется отдавать последний рубль за свет и тепло, которые становятся роскошью для наших соседей.

Мы сохранили рабочие места и социальную направленность экономики - помощь получили все, кто нуждается.

Около 50 тысяч белорусских семей встречают Новый год в новых квартирах.

Конечно, не все, что задумали, успели сделать, но работали много и продуктивно.

Спасибо всем вам за этот год!

Всем, кто воспитывает наших малышей, учит школьников и студентов, лечит нас и помогает одиноким людям.

Благодарю рабочих и крестьян, бригадиров и мастеров, руководителей предприятий - всех, кто делает жизнь комфортнее, развивая сферу услуг, вносит в нее яркие краски, реализуя творческие проекты, и обеспечивает безопасность, твердо защищая границы и порядок в нашем общем доме - Беларуси.

Горжусь вами - истинными хозяевами святой белорусской земли!

Дорогие белорусы!

Согласитесь, несмотря на испытания уходящего года, с нами произошло много хорошего.

Мы создавали новые товары и выходили на новые рынки в то время, когда нас душили санкциями.

Нам закрывали границы, а мы заново открыли для себя нашу Беларусь. Многие посмотрели на свою страну по-новому, осознали те богатства, которыми владеем: красоту природы, тайну исторического прошлого, сокровища национальной культуры и традиций. Больше узнали о родной земле и больше прониклись гордостью за родной край.

Мы ответили доверием и дружбой всем, кто отгораживается от нас заборами. Сотни тысяч граждан Евросоюза приехали в Беларусь без виз и препятствий.

Мы приютили беженцев из горячих точек, дали крышу над головой и работу. Приняли в свою семью новых граждан.

Свыше 7 тысяч иностранцев из 31 страны уже сегодня работают на благо и процветание своей новой Родины. Большинство из них - украинцы.

Беларусь была и останется гостеприимной и дружелюбной страной. Страной, открытой для всех, кто сердцем примет наши ценности и традиции, искренне полюбит ее и захочет назвать себя белорусом.

Дорогие соотечественники!

В этом году мы увидели, как тесен наш необъятный мир. Достаточно разжечь конфликт в одной стране, как начинает лихорадить всю планету.

Знаю, больше всего вы хотите услышать, что будет дальше. Останется ли Беларусь островком безопасности? Уверен, что этот вопрос станет и главным желанием, которое вы загадаете в полночь.

Ответ прост: все в нашей жизни будет зависеть от каждого из нас. И от всех нас вместе.

Если мы хотим жить в мире и безопасности, то прежде всего должны уважать и ценить труд людей в погонах, воспитывать детей патриотами своей страны и соблюдать закон.

Если мы хотим жить в мире и достатке, то должны много, честно и добросовестно работать.

Если мы хотим жить в свободном и независимом государстве, то должны беречь и защищать историческую память, духовные ценности и исконные традиции.

Следующий год мы объявляем Годом мира и созидания. Это соответствует и духу времени, и устремлениям наших сердец.

Я так же сильно, как и вы, желаю мира и добра родной Беларуси.

Крепкого здоровья и детского смеха - каждой семье.

Дружеской заботы и душевной теплоты - каждому, кто одинок.

Семейного лада и благополучия - в каждый дом.

Пусть наши желания сбудутся!

Будьте счастливы, берегите себя и своих близких!

С Новым годом, дорогие белорусы!