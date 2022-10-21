Назначены уполномоченные представители Главы государства в трех областях

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил уполномоченных представителей Главы государства в трех областях. Это решение закреплено в распоряжении, которое подписал Президент.

Уполномоченным представителем Главы государства в Брестской области назначен заместитель Главы Администрации Президента Максим Ермолович, в Витебской области - заместитель Премьер-министра Петр Пархомчик, в Гомельской области - первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков.

От выполнения обязанностей уполномоченных представителей Главы государства в указанных областях освобождены Валерий Иванов, Иван Тертель и Дмитрий Крутой соответственно.