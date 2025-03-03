Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта произвел часть кадровых назначений в новый состав Правительства.

Глава государства назначил:

Николая Снопкова Первым заместителем Премьер-министра; Владимира Караника Заместителем Премьер-министра; Константина Бурака руководителем Аппарата Совета Министров; Артура Карповича Министром антимонопольного регулирования и торговли; Ивана Кубракова Министром внутренних дел; Александра Ходжаева Министром здравоохранения; Максима Рыженкова Министром иностранных дел; Марата Маркова Министром информации; Руслана Чернецкого Министром культуры; Виктора Хренина Министром обороны; Андрея Иванца Министром образования; Дмитрия Кийко Министром по налогам и сборам; Вадима Синявского Министром по чрезвычайным ситуациям; Кирилла Залесского Министром связи и информатизации; Сергея Ковальчука Министром спорта и туризма; Наталию Павлюченко Министром труда и социальной защиты; Юрия Селиверстова Министром финансов; Юрия Чеботаря Министром экономики; Евгения Коваленко Министром юстиции; Дмитрия Матусевича Председателем Государственного комитета по имуществу; Константина Молостова Председателем Государственного пограничного комитета; Владимира Орловского Председателем Государственного таможенного комитета.

Как отметил Глава государства, принимая кадровые решения по формированию экономического блока Правительства, нынешний состав можно назвать "новым старым". Ведь многие из него были назначены и работали до выборов, чтобы избиратели заранее понимали, с кем Президент будет работать.

Однако отличительной особенностью работы Правительства в новом составе станет существенное усиление роли вице-премьеров. "Еще раз хочу обозначить особенность работы будущего Правительства, на которой буду настаивать. Эта особенность заключается в том, что значительно больший вес будут иметь заместители Премьер-министра. Председатель Правительства у нас - председатель, он организовывает работу Правительства, ведет заседания Правительства, но ни в коем случае не принимает каких-то единоличных решений и не довлеет над членами Правительства, прежде всего над вице-премьерами", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Например, экономический блок Правительства, по решению Президента, возглавил Николай Снопков. Он назначен Первым заместителем Премьер-министра. В сфере его ответственности будет деятельность МАРТ, МНС, Минфина, Минэкономики, Минсвязи и информатизации, Госкомимущества.

Глава государства также назначил Артура Карповича Министром антимонопольного регулирования и торговли, Дмитрия Кийко - Министром по налогам и сборам, Юрия Селиверстова - Министром финансов, Юрия Чеботаря - Министром экономики, Кирилла Залесского - Министром связи и информатизации, Дмитрия Матусевича - Председателем Государственного комитета по имуществу.

"Это блок, которым будет заниматься Николай Геннадьевич Снопков, - пояснил Александр Лукашенко. - У него и так немало полномочий было, есть, но это в силу его личных качеств, он умел отстоять свои направления работы, полномочия. Но я хочу, чтобы это услышали все, и прежде всего - сидящие здесь".

Президент обратил внимание, что аналогичным образом собирается обозначить приоритетные направления и для других блоков Правительства. "Дальше точно так, по блокам, проведем совещания с министрами, с новыми членами Правительства и вице-премьером, который будет отвечать за этот блок", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о задачах, которые стоят перед экономическим блоком Правительства, Александр Лукашенко прежде всего подчеркнул необходимость привлечения инвестиций. "Основной задачей для этого блока и Николая Геннадьевича (первый вице-премьер Николай Снопков. - Прим.) лично остается экономический рост, а это прежде всего инвестиции", - сказал Президент.

Он напомнил об инициативе "Один район - один проект", которая получила неплохое развитие. "Я готов к тому, чтобы на основании этой инициативы мы видели новые идеи. Но инвестиции должны нарастать. И мы планируем, что за пятилетку мы получим рост инвестиций примерно на треть", - отметил Глава государства.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделять реализации знаковых инвестиционных проектов, в числе которых индустриальный парк "Великий камень", Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, производство легковых автомобилей BELGEE. "Я надеюсь, что появятся и новые", - добавил Александр Лукашенко.

"Нам нужно обязательно обратить внимание на отток людей из регионов. Ни в коем случае нельзя допускать этого оттока. Дифференциация в заработной плате должна быть сокращена. Люди должны получать заработную плату в регионах примерно такую же, как в Минске", - потребовал Президент.

Еще одна важная задача - безусловная реализация закона о переводе индивидуальных предпринимателей в малый бизнес. "На чем настаивал Снопков и та группа, которую он возглавляет. К 2030 году сектор малого и среднего предпринимательства должен формировать около половины экономики. Это также его предложение", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко рассчитывает на эффективное внедрение института самозанятых. Здесь, по словам Президента, главная задача - "обеление" всего рынка труда. Иными словами, чтобы все было открыто и прозрачно.

Александр Лукашенко поручил Николаю Снопкову также координировать создание взаимодействующих информационных систем и централизацию данных. При этом Глава государства потребовал определиться, что все-таки подразумевается под цифровизацией.

"А то мы "цифровизация, роботизация, информатизация и искусственный интеллект", а различить эти понятия даже не можем, не то что в этом плане действуем. Два-три человека что-то соображают - и пошли ломиться, а назад не смотрим: идут за нами люди, общество, или нет. Поэтому, да, надо быть впереди в этих направлениях, прежде всего в искусственном интеллекте и так далее, понимать, что это такое, но четко представлять, что нам сегодня надо, а что нам сегодня не надо, без чего мы можем обойтись", - сказал Президент.

Новый министр связи и информатизации Кирилл Залесский, как отметил Президент, не новичок в этой сфере и хорошо знаком с IT-сектором. "Очень вашу прошу. Вы, наверное, будете самый продвинутый (может быть, Николай Геннадьевич у нас еще более продвинутый в этом плане человек) - смотрите, что нам надо. Мы насоздавали этих систем, а работать с ними или используя их не можем", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Он еще раз потребовал аккуратно относиться к вопросам цифровизации и не гоняться за модой: "Бежим и порой не знаем куда".

Отдельное внимание, по словам Главы государства, необходимо уделить налаживанию эффективной работы почтовой связи.

"В части торговли необходимо контролировать соотношение ее видов. Я уже говорил о сетевой торговле, магазинах шаговой доступности, маркетплейсах и так далее. Надо не забывать главное - магазины, которые были в свое время в советской торговле, как мы их называем, шаговой доступности. Ни в коем случае нельзя их гробить в угоду каким-то сетевикам: потом сговор, потом борьба, - поставил задачу Александр Лукашенко. - Ладно, сегодня "диктатура", мы же запросто справляемся с этими сетями. А если упустим, если не сможем? Они будут управлять страной. Не говоря уже о потребителях, которые будут приходить в эти магазины".

Глава государства подчеркнул, что в торговле должна быть нормальная конкуренция, при этом следует поощрять работу магазинов шаговой доступности. "Надо прекратить всякое создание новых сетей: у нас их в Беларуси предостаточно. Это задача Правительства, и прежде всего местных органов власти", - сказал он.

Президент также напомнил о вопросе ценообразования. Ранее Правительству было поручено к апрелю определиться с системой регулирования цен.

"Она будет заключаться прежде всего в том, что мы доработаем ныне существующую, внесем какие-то изменения, чтобы отечественным товарам был приоритет, а не импорту. Мы знаем, что делать, этот вопрос лежит на поверхности. Он, откровенно говоря, в Правительстве упущен, но вы проконтролируйте и знайте, что это не только и не столько ваша работа (методика и механизм системы), это вопрос Правительства и Министерства экономики, наверное, прежде всего, а вам придется организовывать и реализовывать", - обратился Александр Лукашенко к руководителю МАРТ.

Он также потребовал принять действенные меры по недопущению реализации в стране некачественной или фальсифицированной продукции, а также товаров, полученных по серым схемам, в том числе и в интернете.

"Видите: по-человечески что-то не так - принимайте решение. Кроме того, что вы министр, у вас большое-большое имя и звание - вы член Правительства. И вам дело должно быть до всего, а не то, что "вот я иду - это не мое дело, пусть там кто-то занимается". Чужих вопросов для членов Правительства в нашей стране нет. Они должны заниматься всеми вопросами, которые под ноги попадутся. Вот идешь, споткнулся о что-то - принимай решение. То же самое я говорю и высшим должностным лицам", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко потребовал от Правительства перейти к четким планам в экономике: "В следующую пятилетку экономика должна работать по четким планам. Этого не надо бояться. А то те, кто нас учил уйти от планов и на свободу всех отпустить, до 500 планов (Япония, допустим) по разным направлениям в год составляют. А мы ушли, все бросили. А как жить и работать? Даже в семье люди планируют свою жизнь, а мы в государстве не хотим это делать".

Перед Министром экономики, добавил Александр Лукашенко, стоит задача внимательно изучить инвестиционный климат в странах-соседках и действовать соответственно.

"А что касается дебюрократизации и разумной цифровизации, мы об этом уже говорили: не надо этого бояться. Там, где нужно просто убрать всякие бюрократические препоны, надо на это пойти и сделать", - заявил Глава государства.

Он поручил до конца года разработать программу социально-экономического развития до 2030 года. "Хотелось, чтобы мы, опираясь на тот опыт, который накоплен, не переписывали положения программы старой и не переносили в новую, а чтобы это была программа настоящая и представляла собой лицо не только Николая Геннадьевича, но и Министерства экономики", - образно выразился Президент.

Министерству финансов, требует Александр Лукашенко, надо обеспечить устойчивость бюджетной системы. "Людей, претендующих на бюджетный рубль, у нас достаточно. Министерство финансов должно быть жестким фильтром для таких желающих и инициаторов, - пояснил белорусский лидер. - Каждый рубль надо беречь. Надо поставить железную задачу - как никогда мы должны экономить в этой пятилетке".

Для этого надо создать условия для качественной работы всех бюджетных организаций, и задача министра в этой связи - максимально упростить и автоматизировать их деятельность.

"Министру по налогам и сборам надо еще раз проанализировать наше налоговое законодательство. Я очень надеюсь на вас, что вы как опытный человек, поработавший по многим направлениям, предложите какую-то новую разумную систему. Может быть, где-то надо и рискнуть - у нас страна управляемая. Поэтому может быть. Но не надо ни за кем гоняться, надо исходить из наших условий", - сказал Александр Лукашенко.

Очень важной задачей он назвал оптимизацию налоговых льгот. По словам Президента, надо выработать такую систему, чтобы предприниматели могли в ней легко разобраться, а не начали свой новый рабочий день с похода в налоговые инспекции. "А так бывает", - заметил Глава государства.

Государственному комитету по имуществу Александр Лукашенко напомнил о задаче разобраться с ветхими домами в сельской местности.

"Возьмете это на контроль. Не сидите в кабинете, переворачивая документы, пройдитесь по всей стране. Вот действительно надо оцифровать, как это модно сегодня говорить, все, что у нас есть, выложить в открытом доступе свободные участки, дома и прочее, чтобы люди видели и могли это купить. За пятилетку мы должны эту проблему снять. У вас должен быть окончательный учет имущества, земельных ресурсов, участков. Не должно быть ветхих и разваленных не только домов, но и деревень", - подчеркнул Президент.

Подводя итоги сказанному, Глава государства заметил, что он, конечно, перечислил не все, а только основные задачи, которые стоят перед назначенными руководителями. "Я далек от того, что изложил вам исключительные требования, что это весь объем. Вы знаете значительно больше в своих отраслях. Но я вам сказал о главном, на что будет обращено мое внимание", - предупредил белорусский лидер.

При этом он акцентировал внимание членов Правительства на том, что они не должны концентрироваться исключительно на узковедомственных задачах и интересах, а смотреть на происходящее шире, проявлять заинтересованность в решении различного рода проблем.

Обращаясь к Николаю Снопкову, который будет руководить работой экономического блока Правительства, Президент посоветовал ему внимательно выстроить работу с новыми кадрами, назначенными Главой государства, и подобрать соответствующий стиль общения.

"Очень хотел бы, Николай Геннадьевич, чтобы вы работали аккуратно, не забывали, что это "дети" Президента, назначенные Президентом (должностные лица. - Прим.), поэтому бить по голове их нельзя, матом ругаться на них нельзя и даже кричать на них нельзя (только если за пределами кабинета, по-мужски)", - с долей юмора сказал Александр Лукашенко.

Вторым на рассмотрении у Президента был социальный блок. Курировать эту сферу будет Владимир Караник. Он был назначен заместителем Премьер-министра Беларуси.

"Прежде всего хочу поблагодарить вас, что вы согласились возглавить этот непростой блок. Благодарю вас за то, что мне не пришлось принимать волевое решение. Вы согласились с моим предложением. Я ведь знаю, что такое быть губернатором лучшей в стране области, самостоятельным человеком. А тут и Президент постоянно рядом, можешь "по голове неожиданно получить", еще что-то. Я знаю, что такое быть губернатором и что такое быть вице-премьером. Но я исходил из того, что все-таки вице-премьеров функционал будет значительно поднят. Вот ваше направление - действуйте", - сказал Александр Лукашенко.

"Мне импонирует то, что вы всегда открыто скажете свое мнение, не только в Правительстве, но и у Президента. Вы - человек исполнительный. Если решение принято, вы будете железобетонно исполнять это решение", - высказался он о личных качествах нового вице-премьера.

Президент отметил, что помнит это еще по работе Владимира Караника на посту Министра здравоохранения. "Нам пришлось с вами пройти не только 2020-й непростой год политический, но и пандемию так называемую. Пришлось принимать нестандартные решения. Мы их принимали. Никто в мире таких решений не принимал, как принимали мы. Мы оказались правы. Поэтому у вас огромный опыт. Вы в системе здравоохранения самый, наверное, способный и талантливый управленец", - заявил Глава государства.

Что касается, например, сферы образования, которую Владимир Караник в том числе будет курировать на посту вице-премьера, Александр Лукашенко обратил внимание, что чиновник в этом плане прошел все ступени, начиная со школы, заканчивая своими научными и практическими работами. А потому неплохо разбирается в тематике, и это большой плюс.

Есть у нового вице-премьера и успешный опыт взаимодействия со средствами массовой информации. "По-моему, вы даже в социальных сетях какой-то вели блог. И он пользовался авторитетом, особенно в регионе. То есть вы человек в этом плане продвинутый", - констатировал белорусский лидер.

Немалый опыт в разных сферах Владимир Караник получил и за время работы в своей прежней должности председателя Гродненского облисполкома. "Вы маленьким президентом, если можно сказать, были", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко рассчитывает, что у Владимира Караника получится работа с министрами, возглавляющими ведомства социального блока. Все они вновь назначены в новый состав Правительства. Это Министр информации Марат Марков, Министр образования Андрей Иванец, Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, Министр культуры Руслан Чернецкий, Министр здравоохранения Александр Ходжаев.

"Что касается присутствующих сегодня товарищей, вы видите, что здесь министры, которые совсем недавно назначены, накануне выборов. Они остаются в своих должностях. Еще раз хочу подчеркнуть, что в будущем Правительстве работа будет основана на таком блоковом направлении. Это не значит, что они (блоки. - Прим.) будут независимы друг от друга. В одном Правительстве будут работать", - заявил Президент.

Он также обратил внимание, что вновь назначенные министры получили свой шанс и далее об их работе необходимо судить уже строго по результатам. "Будут работать - пусть работают. Нет - вносите предложения. Потому что эта пятилетка будет непростой. Здесь обычной говорильней не обойдешься. Нужен результат. Вот и все. А все министры, насколько я понимаю, на своем месте", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко во время кадровых назначений в социальный блок Правительства высказался на предмет того, как относиться к работникам тех или иных сфер, которые преступили закон.

"Другое дело, что есть какие-то родные, близкие, знакомые. "Я считаю, что они очень талантливые, - я цитирую некоторых министров. - Поэтому они должны работать". Несмотря на то, что они враги фактически нашего государства и сидят до поры до времени под веником. В вашей структуре таких достаточно. Больше, чем где-нибудь. Этого быть не должно", - отметил Глава государства.

"Мы пережили с вами этот период. Надо уметь прощать. Надо уметь. Если это возможно. Но если человек нарушил, преступил закон, сознательно это сделал, какое тут может быть прощение? Я это говорю в этом кругу потому, что ну как можно простить публичных людей? Все публичные люди - здравоохранение, образование, СМИ, культура, спорт… Все публичные. И если вы нарушили где-то порядок, закон, если вы выступали против государства, это ж видел весь народ. Вы - публичные люди", - сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, как на Владимира Караника, когда он еще работал на посту Министра здравоохранения, оппоненты "нападали и прыгали, рвали на нем одежду": "Это никуда не денется. Все помнят. Потому что он прямо им говорил в глаза то, что думает, и то, что им не нравится".

"Поэтому Руслан (Министр культуры Руслан Чернецкий. - Прим.), если у тебя там есть какие-то шатания (ну как, это вот он в кинематографии может кино снять, больше никто…), надо это прекратить. Ты - государственный человек. Они должны быть такие, как ты. Вот и весь разговор", - подчеркнул белорусский лидер.

"Что касается спорта, я знаю - жесткий, военная подготовка и прочее. Так это неплохо. Нам и нужна жесткость", - сказал Глава государства о личных качествах министра.

"Но я вам уже говорил. Вам надо эту волокиту с Шерстневым (председатель АБФФ Николай Шерстнев. - Прим.) прекратить. Если Шерстнев не способен работать в этой должности, значит, будем искать другого человека. Но к разрешению вашего спора один путь - результат. Ты как спортсмен это хорошо знаешь. Есть результат - хорошо. Нет результата - плохо. Мне много тут говорили, рассказывали, но я не вижу в футболе пока результата", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Не горят и другие виды спорта, отдельные, кроме там 5-6 видов. Но я хочу, чтобы понимали, что нужен результат везде", - добавил Президент.

"Что касается жестких требований по зарплате, налоги и прочее, предупредите всех: пусть готовятся к приличным изменениям. Это же не дело, что мы за бюджет всех содержим. И уж и жаба, и еж - все за бюджет, - сказал Глава государства. - Каким образом? На недвижимость же налог фактически отдали спортсменам. А он так содержит неизвестно кого. Поэтому тут нам надо порядок навести. Надо, чтобы вы (новый вице-премьер Владимир Караник. - Прим.), министр, руководитель НОК втроем собрались и определили, кому, что и сколько дать. Чтобы они понимали".

"Ну а что сами найдут, и надо их к этому напрягать, - это они заработали деньги. Разберитесь тоже. Что-то там оставите, что-то в государство они налогами и прочее заплатят", - отметил Президент.

"А то мы сегодня спорим по зарплате и прочее. Некоторые у нас тренеры, которые в плей-офф не попали в отдельных видах спорта, они получают три зарплаты Президента. По Br35-40 тыс. Поэтом все надо приводить в соответствие", - заметил Александр Лукашенко.

"Говорят: как это, ограничивать зарплату? Тот же Шерстнев, я читал. Не вопрос. Идите, заработайте деньги и платите. А так они, не работая, из бюджета забирают огромные суммы. И они говорят, что не надо по зарплате. Есть результат - есть деньги и прочее. Деньги, земельные участки, квартиры и прочее-прочее. Нет результата - разговора быть не может. Как бы ни звучало это", - добавил Глава государства.

"Что касается здравоохранения, нареканий - куча. Но вы знаете, почему нарекания эти идут. Вы (новый вице-премьер Владимир Караник, который ранее возглавлял Минздрав. - Прим.) там поможете ему разобраться. Видите ли, не тот человек пришел. Понимаете, не из той "кодлы". Не будет никаких там кланов в здравоохранении. Не будет. Поэтому действуйте. Если вы будете медленно разворачиваться, вас будут топтать и о вас вытирать ноги. И ни он, ни я вам не поможем и помогать не будем, если вы не сможете защитить себя и своих непосредственных подчиненных", - сказал Глава государства.

"Поэтому действуйте. Вы назначены Президентом, и никто не имеет права в вас камни бросать", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в здравоохранении выстроена система, начиная от ФАПов до научно-практических центров на самом верху. "Она должна работать. И в ФАП приходят тоже люди. И притом наши люди. Не богатые люди, откуда он (обращаясь к новому вице-премьеру Владимиру Каранику. - Прим.), откуда я и откуда вы", - сказал Президент.

"Ну, у тебя отец (Валерий Ходжаев, отец нынешнего Министра здравоохранения, когда-то занимал пост первого замминистра. - Прим.) был, конечно, великим человеком. Тебе, может быть, и проще было раньше. Так у него спрашивай. Он неплохим был специалистом. Он тебе подскажет. Не по кадрам, а подскажет, где не допустить ошибки. Это не запрещается", - добавил Глава государства.

"Средства массовой информации. Слушайте, идет война. Поэтому, начиная от пресс-секретаря и заканчивая нашими средствами массовой информации, ты знаешь, что надо делать. Сам работаешь там. И хорошо, что работаешь. Не уходишь от СМИ. Будешь знать, чем живут, на своей, так сказать, шкуре пробуешь, что это", - сказал Глава государства, обращаясь к Министру информации Марату Маркову.

"Надо не отставать, надо побеждать. Идти, идти вперед и побеждать. Другого не дано", - ориентирует Александр Лукашенко.

Президент актуализировал задачи, стоящие перед вновь назначенным Министром образования Андреем Иванцом.

"В образовании взяли курс. Вы знаете, что делать. Система начинает к вам привыкать", - сказал Глава государства.

Он отметил, что Андрей Иванец для министра имеет весьма молодой возраст, на что обращают порой внимание и в возглавляемой им сфере: "Вот, молодой такой… Все хотят молодых, чтобы уже было новое поколение. Я об этом талдычу постоянно. Ну вот вам молодой, образованный человек, знает жизнь. Прожил нелегкую жизнь. Нет, опять не то (говорят некоторые. - Прим.). Это ж вы знаете".

"Поэтому уже привыкли - действуйте. Только не останавливайтесь. Делайте так, чтобы в школе было хорошо, порядок, чтобы школа была храмом. И вступительные экзамены, чтобы они были нормальными и доступными для таких, как мы когда-то с вами были", - поручил белорусский лидер.

"Ну а дальше уже как жизнь распорядится каждым. Кто-то станет академиком, членкором, доктором наук, наукой займется и так далее. Ну а кто-то… Если он в школе не учился, ну так какая зарплата и какая работа? Поэтому действуйте", - добавил Александр Лукашенко.