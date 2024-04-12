Встреча с космонавтами Мариной Василевской и Олегом Новицким в Кремле

Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин 12 апреля провели в Кремле совместную встречу с участницей 21-й космической экспедиции на МКС Мариной Василевской и летчиком-космонавтом Олегом Новицким.

Символично, что встреча глав государств с космонавтами Беларуси и России прошла в День космонавтики. Совсем недавно Марина Василевская и Олег Новицкий вернулись с орбиты. Для Беларуси это событие по-особому значимое: впервые в истории суверенной республики ее гражданин совершил космический полет. На МКС у Марины Василевской была своя задача - провести ряд исследований для белорусской науки.

Владимир Путин поздравил с праздником космонавтов и в их лице - всех, кто работает в этой отрасли.

Александр Лукашенко в свою очередь еще раз выразил благодарность российской стороне за сотрудничество в сфере космоса и поддержку.

"Для вас это обыденно, для нас это большая новость, потому что первая девушка-космонавт оказалась в космосе. Первый белорусский космонавт независимой Беларуси. И Олег - наш: он же родился под Минском. Мама его живет там, недавно встречались. Это символично. Поэтому я вам очень благодарен. Это не просто дань уважения, что мы здесь. Если бы тогда вы не дали отмашку и не согласились, не было бы этого полета. Спасибо за Марину и спасибо, что командиром этого полета был Олег. Это и есть наше единство: родился в Беларуси, служил в Советском Союзе (летчик, испытатель), стал космонавтом в России", - отметил Президент.

Глава государства отметил, что сфера космонавтики для белорусов не чужая. Да и сам он уже давно погружен в специфику: бывал на различных космодромах и в отраслевых учреждениях разных стран, изучал техническую сторону вопроса.

"Мы не символически, мы очень серьезно работаем над совместными программами Беларуси и России. Спутниковые программы мы делаем вместе. Мы с советских времен сохранили эти заводы по производству спутников. Вместе с россиянами работаем. Сейчас - пилотируемые полеты. Я говорил Владимиру Владимировичу, что мы и дальше будем вместе работать. Он вчера меня поддержал", - рассказал Александр Лукашенко.

"Оптика за вами", - пояснил Владимир Путин.

"Это без вопросов. У нас оптика, кстати, не хуже, чем на Западе. Поэтому поддержано, что мы будем работать вместе, в том числе будем летать в космос, будем работать и в центре подготовки (космонавтов. - Прим.) и в других местах, где готовят, тренируют наших пилотов", - добавил белорусский лидер.

"Вас поздравляю с возвращением на Землю, - обратился Александр Лукашенко к космонавтам. - Дались вы нам, особенно мне, очень нелегко: когда не стартонула сразу ракета, у меня все упало. Я уже думал: беда. Нет, молодцы. Все нормально, все сработало. Вы вовремя вернулись, провели эксперименты нужные. Я думаю, что мы еще не единожды увидим совместные полеты россиян и белорусов".

Планы здесь действительно грандиозные: в ближайшие годы Россия планирует вывести на орбиту первый модуль отечественной орбитальной станции. Это открывает большие перспективы для двустороннего сотрудничества Беларуси и России.

Олег Новицкий подчеркнул, что братские и союзнические отношения двух государств дорогого стоят. По его словам, подготовка белорусских космонавтов прошла успешно: по оценкам инструкторов, обе девушки подошли к ней очень ответственно. "Все надежды, которые возлагались на Марину, она полностью оправдала", - сказал космонавт.

Он также поздравил президентов с Днем космонавтики, отметив их вклад в развитие этого направления в Беларуси и России. "Очень отрадно, что наша техника действительно самая надежная. Это показал и аварийный старт Алексея Овчинина, когда пошел подрыв ракеты под ним. Здесь автоматика отменила пуск двигателей перед стартом: у Марины был пульс 66, никто не волновался, Трейси (член экипажа, астронавт NASA Трейси Дайсон. - Прим.) была спокойна. Наша техника не подводит просто", - заявил Олег Новицкий.

Марина Василевская призналась, что для нее было счастьем стать первым космонавтом в истории суверенной Беларуси. "Я старалась сделать все возможное, чтобы выполнить программу на 100% и даже больше. Покорение космоса гражданином Республики Беларусь - это очень выдающееся событие для нашей страны. Хотелось бы, конечно, и дальше продолжать в этой отрасли. Счастлива, рада и горжусь тем, что этот проект состоялся".

Главы государств общались не только вместе с космонавтами, но и продолжили тет-а-тет начатые накануне переговоры.

На встрече в Кремле были и неожиданные моменты. По приглашению российского лидера Александр Лукашенко и космонавты подключились к телефонному разговору с многодетной семьей Пяк - потомственные оленеводы, живущие в тундре на Ямале. Енкся и Зоя Пяк отмечают 50-летие совместной жизни, президенты поздравили их с золотой свадьбой.

"У нас тут гости здесь. Первая женщина-космонавт Беларуси, Президент Беларуси. И сегодня праздник - 12 апреля, День космонавтики. Мы вас все вместе поздравляем с юбилеем золотой свадьбы. И всю вашу семью большую. Желаем вам всего самого доброго, успехов. Надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Знаю, что один из ваших внуков хочет посмотреть на старт космического корабля. Обязательно организуем поездку вашего внука", - пообещал Владимир Путин, передав слово Главе белорусского государства.

"Я также присоединяюсь к поздравлению Президента России. Золотая свадьба. Редко бывает такое - 50 лет. Хороший случай. Мне Владимир Владимирович в деталях рассказал о вашей встрече на ВДНХ", - сказал Александр Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что космонавты пригласят их семью увидеть красивейшее явление - старт космического корабля.

"Я благодарю Владимира Путина за приглашение к этому разговору. Для меня очень символично и важно поговорить с людьми, которые находятся далеко-далеко и занимаются этим добрым и светлым делом - разводят оленей. Счастья вам! И дай бог, чтобы у вас, ваших детей было здоровье. Чтобы вы жили, и особенно ваши детишки, внуки, и не чувствовали проблем. И обязательно были оленеводами. Редкая профессия. Спасибо вам большое. Успехов и счастья", - добавил белорусский лидер.

С юбилеем свадьбы семью оленеводов поздравили и космонавты. Марина Василевская пожелала им здоровья и всего наилучшего.

По приезду в Кремль журналисты задали Александру Лукашенко ряд вопросов.

Отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования в Украине, Президент Беларуси сказал: "Если Президент России вчера (на переговорах с Александром Лукашенко в Кремле. - Прим.) половину вступительного слова уделил мирным переговорам, с точки зрения дипломатической вы же понимаете, к чему это. Мне кажется, что сегодня момент, это прежде всего для украинцев и для Запада, сесть за стол переговоров и окончательно договориться. Принцип один, Путин в этом плане молодец (он не отступает от своих прежних заявлений): документы есть (выработанные ранее по итогам мирных переговоров в Беларуси и Турции. - Прим.), они парафированы и российской, и украинской стороной. Давайте вернемся к этим документам и от этого будем плясать. Или остановимся на тех принципах, которые заложены в документах. Что, неправильно? Правильно".

"Поэтому очень хороший момент для Украины и кураторов украинских принять решение. Его надо принимать. Я так понимаю Президента России, он разумно это делает. Это - лакмусовая бумажка. Хотите переговоров - давайте, мы открыты, мы договариваемся. Вот документы, садимся за стол. Не будем дальше разворачивать, останавливаемся на том, что было тогда - в этих документах. Или на основании документов идем дальше, ищем какие-то компромиссы. Если после этого не будет реакции Украины и Запада, значит, они просто не хотят мира в Украине. Очень разумно поставлен российской стороной вопрос. Я полностью поддерживаю", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал журналистам, что накануне по приглашению Владимира Путина встретился с членами Совета безопасности России.

Глава государства отметил, что обсудил различные вопросы с отдельными членами Совбеза. "Вчера был Совет безопасности. Владимир Владимирович пригласил меня на Совет безопасности, я смог переговорить со всеми членами Совета безопасности России по тем или иным вопросам. С министром обороны, директором ФСБ, внешней разведки. И Сергей Лавров был, министр иностранных дел. И с руководителями парламента в хороших отношениях. Поэтому я мог обсудить вопросы, которые нам надо. Ну и просто поговорить. Это очень важно в дипломатических отношениях", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также поделился подробностями переговоров на высшем уровне в эти дни в Москве. "У нас всегда с Президентом России атмосфера на переговорах очень серьезная, солидная. Мы разделили наши переговоры на две части. На сегодняшнюю - официальную часть, чтобы поблагодарить людей (речь о космонавтах двух стран. - Прим.), поздравить наши народы с Днем космонавтики, еще раз отметить, что мы вместе будем осваивать космос и работать. Мы будем не лишними в космической программе вот этой российской империи в космическом отношении, - сказал Президент. - Мы очень рады, довольны, что мы будем развивать этот высокотехнологичный спектр нашей экономики. Наши люди будут работать и работают вместе с россиянами. Это хорошо. Это сегодняшний момент".

Что касается переговоров с Владимиром Путиным накануне в Кремле, Александр Лукашенко рассказал, что президенты долго не обсуждали экономические проблемы. Договорились, что 15 апреля встретятся премьер-министры Беларуси и России и примут необходимые решения по имеющимся трем-четырем вопросам в экономике. "Чтобы двигаться дальше по импортозамещению, по движению к равным условиям для субъектов хозяйствования и людей. Премьер-министры это обсудят в деталях. Поэтому мы особо не углублялись в эти вопросы", - отметил он.

Обсуждали президенты и тематику безопасности. "Это для нас важнейший вопрос. И не думайте, что мы все время посвятили Украине Для нас там абсолютно понятен процесс, который происходит. В СМИ, особенно в России, абсолютно правильно оценивают ситуацию в Украине - все, что там происходит. Там не только снарядов - людей не хватает. Поэтому рейтинг (Президента Украины Зеленского. - Прим.) с 98% упал не то до 14%, не то 30%. Падение очень серьезное", - подчеркнул Глава государства.

Главу государства спросили, почему он считает, что Украина скоро одумается. "Я чувствую, что происходит в Украине. Не хочу, чтобы Владимир Александрович Зеленский обиделся на меня - я вчера Президенту Путину об этом говорил, сравнивал. Мы очень внимательно наблюдаем, что происходит внутри Украины. Главное - это внутри. В начале СВО Володю Зеленского поддерживали почти 98%. Сегодня разнятся цифры. Кто-то говорит 34%, а последние данные у россиян - около 14%. Самый высокий рейтинг у Залужного - 35%. Все равно немного. Видите, какое падение, если говорить о Президенте", - отметил Глава государства.

Он также напомнил, что в мае у Владимира Зеленского заканчивается срок полномочий и это может породить проблему легитимности тех или иных потенциальных соглашений. "Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: "Ребята, а с кем подписывать договор? Полномочия у Президента Украины истекли". Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор, завтра вы (другой политик. - Прим.) придете к власти, станете Президентом, вам это не понравится. А они умеют это делать, как по Минским соглашениям. Помните. Они это все отбросят и скажут: "Да это нелегитимный президент подписывал!". "Я вообще этого не знаю! - Новый президент скажет", - смоделировал возможную ситуацию Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что такое реально может произойти: "Особенно не дай бог там Петр Порошенко (экс-президент Украины. - Прим.) придет к власти. Он скажет: "Я это не знаю и знать не хочу!" Завтра ему на карман надавят (миллиарды же жмут всегда) американцы и скажут: "Продолжай войну". Будет продолжаться война".

"Поэтому, как говорил первый Президент России, загогулинка какая-то есть", - добавил Александр Лукашенко.

"Пока не начались мирные переговоры (по урегулированию конфликта в Украине. - Прим.), как вы для себя оцениваете вероятность того, что Беларуси придется вступить в боевые действия?" - спросили журналисты Главу государства.

"А никак не оцениваю. Такой необходимости нет. И не будет такой необходимости. Я как-то сказал накануне, что России сейчас нужна такая Беларусь - мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее. Я же не отказываюсь, что мы "соагрессоры", - сказал Президент. - Каждый делает свое дело. Но я прямо говорю: ни я, ни Путин (мы вчера тоже эту проблему обсуждали) не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ. Не хотим!"

Александр Лукашенко в связи с этим упомянул об ударах России по энергообъектам в Украине, отметив, что это был ответ на аналогичную атаку с украинской стороны.

"Украинцы должны понимать: если они там будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, - ответ прилетит мгновенно в 10-кратном размере. Ну зачем провоцировать и разжигать этот огонь? Зачем он нужен? И в то же время рассказывают про мирные какие-то переговоры и конференцию в Швейцарии. Без России хотят в Украине мир. Читай и без Китая. Представитель Китая тоже туда не собирается лететь и ехать. Какие могут быть мирные переговоры?" - отметил Президент.

Возвращаясь к вопросу о вступлении Беларуси в военные действия, Александр Лукашенко обратил внимание, что к этому порой призывают "ура-патриоты" в России, как их называют в российских СМИ. "Эти призывы - Беларусь в войну в Украине - это в пользу НАТО. Это они хотят и делают все, чтобы нас втянуть в войну с Украиной", - подчеркнул он.

Президент пояснил, что в этом случае протяженность фронта за счет границы Беларуси с Украиной, Польшей и странами Балтии увеличится на тысячи километров: "Нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну. Мы сможем это сделать? Не сможем. Это я вам говорю: не сможем. Мы хотим себе проблем? Не хотим. Это во-вторых. Во-первых - может быть, Украине так же, как сегодня России, пригодится такая Беларусь (мирная. - Прим.)".

Наряду с этим Беларусь обеспечивает безопасность вблизи рубежей страны на украинском и западном направлениях.

"У нас полстраны находится в радиусе 100 километров от Киева. В том числе и Мозырский НПЗ, который, к счастью, сегодня работает без перебоев, модернизированный, и вы заправляетесь топливом с Мозырского НПЗ. Ваши и наши беглые (это мне позавчера информацию передали) все время полякам и прочим покрикивают: "Давайте по Мозырю ударим, по НПЗ, они же агрессору поставляют топливо для военных нужд в том числе. Значит, законная цель", - поделился Александр Лукашенко подробностями обстановки. - Я тогда своих военных позвал, говорю: "Поставьте на позиции все, что у нас есть (не буду перечислять), и тогда ответим так, что мало не покажется".

"То есть если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована полностью, забетонирована и 120 тыс. украинских военнослужащих на этой границе. Ну они хотят на фронт туда (их. - Прим.) бросить против России, а здесь французов поставить. Мы ждем. Французы будут защищать Украину… Слушайте, смех! Это все разговоры. Никакие французы туда не полезут, и никто там защищать не будет. Они нас пытаются с Путиным запугать. А то, что Беларусь вступит в войну и прочее, - это из той оперы, что мы с Путиным завтра хотим захватить Европу (ну, для начала Польшу и Прибалтику). Это чушь, как он вчера сказал, это ложь полная. Мы никогда даже не обсуждали этот вопрос", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что вблизи границ Беларуси в Польше и Литве размещены американская и немецкая батальонные тактические группы. В ответ Беларусь была вынуждена развернуть свои части.

"И стоим сейчас лоб в лоб. Поэтому самое простое сегодня - начать Беларуси войну против Украины. Но она России, эта война, не нужна. Нам дай бог там разобраться", - резюмировал Глава государства.