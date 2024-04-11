Переговоры с Президентом России Владимиром Путиным

Встреча президентов Беларуси и Российской Федерации Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась 11 апреля в Кремле.

Переговоры глав государств продолжались порядка четырех часов. Лидеры обсуждали вопросы развития сотрудничества двух стран в различных сферах. В центре внимания также была региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы. Подробно президенты остановились на вопросах безопасности и ситуации на украинском направлении.

"Нам есть о чем поговорить. Я имею в виду наши экономические отношения. Они развиваются, и развиваются успешно. Продемонстрировали в прошлом году хорошие темпы роста экономики, и сейчас все на подъеме, - сказал российский лидер. - Диверсификация развивается, кооперация растет, взаимная дополняемость. Все, в общем, на подъеме. И этому очень рады".

Владимир Путин констатировал, что Александр Лукашенко, конечно, в курсе всех событий на украинском направлении, но российский лидер воспользовался его визитом, чтобы проинформировать в деталях.

"В целом Вы знаете: мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров. Более того, мы были склонны именно к этому. Не мы начинали эту войну в 2014 году. Все началось с госпереворота в Украине. А потом, когда все приобрело такой уже горячий характер, именно Вы были инициатором проведения мирных переговоров в Беларуси. Мы это начали, - отметил российский лидер. - Потом переговорная команда перебралась в Стамбул. Там завершили практически эту большую работу. В течение длительного времени она шла. Парафировали с обеих сторон этот документ. Как Вы знаете, потом под давлением Запада украинская сторона отказалась от этой договоренности".

"Теперь, как Вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас решить ничего невозможно, - отметил российский лидер. - Говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашают, а говорят, что мы отказываемся. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы - за. Но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью".

"Если возникнет необходимость, позволю себе к Вам обратиться. Может быть, мы продолжим консультации с Вами по этому направлению", - добавил Владимир Путин.

Глава белорусского государства отметил, что во время последних встреч стороны всегда обсуждают ситуацию в Украине, в том числе возможность мирного урегулирования конфликта.

"Если они хотят в Швейцарии (они же это называют мирной конференцией) без нас говорить о мире в Украине, господь с ними. Наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный там процесс? Не может быть мирного процесса", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Может, они и правы, что не приглашают нас туда, потому что о чем с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать сто с лишним государств и что-то там нам продиктовать или наклонить нас? Это же не предложение к мирным переговорам", - обратил внимание Президент Беларуси.

Владимир Путин в свою очередь выразил мнение, что противоположная сторона "в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение".

"Сейчас понимают, что это невозможно. От переговоров отказались - теперь попали в достаточно сложное положение", - отметил российский лидер.

"Оригинальный" выход нашли", - сыронизировал Александр Лукашенко.

"Да. Но наша цель не заключается в том, чтобы всех ставить в сложное положение. Мы, наоборот, готовы конструктивно работать. Но никакого навязывания какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно, быть не может", - подчеркнул Владимир Путин.

В ходе переговоров Александр Лукашенко выразил убежденность, что сегодня есть все для переговоров о мире в Украине.

"Я абсолютно поддерживаю позицию нынешнего российского руководства и Вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Абсолютно поддерживаю: сегодня есть все для того, чтобы сесть и договариваться, - убежден Александр Лукашенко. - Не хотят - ясно, почему не хотят. Если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат".

"Поэтому украинцы, особенно население, должны знать, что сие от нас не зависит. Мяч, грубо говоря, на стороне", - добавил Президент.

Глава государства напомнил, как начинались мирные переговоры: три раунда прошли в Беларуси, а четвертый - в Стамбуле. Обе страны пришли к определенным договоренностям, составили проект итогового документа, но переговоры были сорваны.

"Приехали, одернули: давай, воюй до последнего украинца!" - рассказал Александр Лукашенко.

"Надо просто по-человечески себя вести. Достать тот документ, который Вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему. Это разумная позиция. Там приемлемая позиция и для Украины. Они же согласились", - отметил Президент Беларуси.

"Конечно", - подтвердил Владимир Путин.

"Поэтому в данном случае абсолютно поддерживаю мирный процесс, от которого Россия никогда не отказывалась и сегодня в том числе. Если мы какую-то роль в этом можем сыграть, Вы знаете наши возможности. Мы всегда будем рядом и будем действовать в одном ключе с Вами", - заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в свое время некоторые в России даже упрекали Владимира Путина в том, что не наносятся удары по болевым точкам в Украине, в частности по системе энергетики.

"Вы тогда сказали (может, не по-военному): "Слушайте, людей жалко. В детских садиках, школах. Если энергетика в Украине рухнет - пострадают дети, люди".

Глава белорусского государства также высказал предостережение в адрес украинской стороны. "Эти удары (со стороны Украины. - Прим.) по чувствительным точкам в России - ну так и ответ соответствующий. Поэтому, опять же, я думаю, что в Украине обезумевших много людей, но не все. Я думаю, они это услышали и увидели: тут будет соответствующий какой-то отскок у них в этом плане. А в принципе, они просто провоцируют Россию на нанесение таких ударов", - сказал Александр Лукашенко.

Он заявил, что не может в этом плане оправдать Украину. "Ни в коем случае. Не надо это делать и эскалацию эту усиливать. Потому что лето проходит быстро. Зима (наступит. - Прим.). А это - опасное дело".

"Думаю, Владимир Владимирович, такой момент, что Ваши эти инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно. Тут я готов с Вами вместе встать плечом к плечу и работать в этом направлении", - подчеркнул белорусский лидер.

"Кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Никогда не обсуждали таких планов, что мы кого-то хотим захватить. Своих проблем хватает", - сказал Глава белорусского государства.

Владимир Путин в связи с этим заявил: "Это чушь, нужная правящим кругам для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине. Вот и все".

"И свою несостоятельность", - добавил Александр Лукашенко.

"Прежде всего - расходы. Это главная причина, почему раздувается эта тема - какая-то агрессивная политика со стороны России", - отметил Владимир Путин.

Российский лидер поинтересовался, как обстоят дела на западных границах Беларуси.

"Тяжелая ситуация. Меня удивляет вообще. Больше всего меня волнует политика польского руководства. Зачем им эта конфронтация? И литовцы, латыши… Во-первых, десятками выбрасывают трупы через границу. Идет какое-то количество туда мигрантов - они их выбрасывают. Забор построили - за забор выбрасывают к нам на границу. Сейчас снег растаял - обнажились трупы, валяются прямо на границе", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что все это создает напряжение на границе. Кроме того, западные соседи закрывают границу для Беларуси и России, от чего страдают в том числе и третьи страны: "Они закрыли границу для вас и для нас. Очень тяжело работать. И даже китайцам, казахам с поляками и другими. На границах бешеные очереди. Делают это специально. Мы границу не закрывали. Вы знаете, что у нас безвиз для соседей. Так они своих людей сюда не пускают в связи с тем, что мы можем их завербовать".

Президент отметил, что никто на границе людей не хватает и не вербует. "Если надо нам кого-то завербовать, мы другим путем это сделаем", - сказал он.

Александр Лукашенко обратил внимание и на военные приготовления на сопредельной стороне: "Проводят учения. В мае они еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев. Что удивительно - урок не пошел на пользу. В Литву, в Польшу батальоны. Мы, конечно, вынуждены были развернуть свои части и выстроиться напротив. Не знаю, зачем им (западным соседям. - Прим.) это. Мы не собираемся нигде воевать".

Президент рассказал, что с российским коллегой в Кремле обсудил некоторые вопросы экономического характера. "Вы меня поддержали в том, что 15-го числа премьеры наши встретятся и посмотрят на экономические вопросы, которые надо решить. Это для нас очень важно", - сказал он.

В целом ситуацию в экономике на фоне санкционного давления он назвал терпимой: "Мы преодолели санкционное это давление экономическое. Точно, как и в России. Слушайте, нам если обеспечить вот этот огромный белорусско-российский рынок, еще дружественных стран, с ними работать, - хватит и вам, и нам. Поэтому мы выдержим. У нас есть рынок, ресурсы. Мы понимаем, что нужно делать".

Александр Лукашенко отметил, что уже успешно освоена большая часть выделенных Россией кредитов под совместные проекты. "Те кредиты, которые были выделены под совместные проекты - 100 млрд (российских рублей. - Прим.) - по 80 с лишним уже проекты начинают работать. И заводы строим, и так далее. Переживали по поводу чипов, микрочипов - обходимся своим, начинаем развивать. Думаю, мы запросто выйдем из этой ситуации. Поэтому, как я говорил когда-то, время немного надо, и мы решим те проблемы, которые нам надо вместе с Россией решить", - заявил Александр Лукашенко.

"Хотелось бы, чтобы и украинцы были с нами. Чувствую, что недалек тот момент, когда и Украина одумается и поймет, где ее счастье", - добавил белорусский лидер.

"Пускай они решают сами", - отреагировал Владимир Путин.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку в поставках через российские порты.

"Спасибо Вам за поддержку по портовому хозяйству. Мы работаем. Смотрим на другие порты. Помогают россияне - портовики - нам отгружать продукцию. Словом, нет такого, что валяется товар на берегу океана или моря и мы не можем вывезти, - сказал Глава белорусского государства. - В Санкт-Петербурге, Мурманске работаем, на Дальнем Востоке".

"На Севере", - добавил Владимир Путин.

Александр Лукашенко подтвердил, что перспектива работы по Северному морскому пути хорошая: "Мы уже поставляли товары по Севморпути. Несколько тысяч тонн уже поставили. Очень удобно для наших производителей. Поэтому ваша поддержка здесь для нас была очень важной и актуальной".

Во время встречи Глава государства поблагодарил Владимира Путина за поддержку Беларуси в отправке ее первого космонавта на МКС.

"Ясно, что если бы тогда не Ваше решение, никакого полета бы не было. Но мы тогда договорились, что должна полететь белорусская женщина. Из двух с лишним тысяч мы выбрали шестеро, потом двое - основного космонавта и дублера. Сегодня мы наградили ее: аналогично как в России (космонавт Олег Новицкий - Герой России. - Прим.) она стала Героем Беларуси", - рассказал Президент.

По его словам, "Роскосмос" заявил о готовности работать с Беларусью по развитию полноценной космической программы. "Мы хотим с россиянами в течение будущего и, может, через два года забросить на орбиту новый спутник с разрешающей возможностью 25 сантиметров. Это будет сильное слово. Мы работаем над ним, уже нет сомнений, что мы это сделаем. И будем в плане космонавтов работать вместе. Мы готовы включиться в вашу программу - то, что российские космонавты делают (необязательно, чтобы белорусская, - российская программа)", - отметил Александр Лукашенко.

"Вместе будем работать", - пообещал Владимир Путин.

"Вы продвинулись значительно. У нас есть люди, в том числе и женщины, готовые полететь. Отторжения в "Роскосмосе" нет. Если Вы поддержите, то мы и вторую девчонку, которая была дублером (готовы отправить в космос. - Прим.). Она подготовлена, затратили же большие деньги на ее подготовку. Если будет желание и Ваша воля в этом плане, то она готова работать дальше и тренироваться у космонавтов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По приезду в Кремль журналисты задали Президенту ряд вопросов, которые касались переговоров с российским лидером, сотрудничества Беларуси и России в экономике и сфере космоса, а также украинской тематики.

Российские журналисты прежде всего поздравили Президента с полетом белорусского космонавта. "Космос ваш, мы так понимаем?" - спросили Главу государства.

"Космос наш! Ваш и наш! Благодаря вам он стал нашим", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что белорусы летали в космос и в советские времена. "Поэтому то, что девчонка полетела наша… Ну, мы готовим еще несколько девчат. Говорят, у нас девчата покрепче. Поэтому мы готовы в программу российскую уже внедриться и вместе работать в космосе", - сказал он.

Говоря о развитии белорусско-российского сотрудничества, Александр Лукашенко отметил, что россияне поняли, что белорусы многое могут.

"По большому счету, экономика состоит в том, коль мы уж "агрессоры", откровенно говоря, то равные условия для субъектов хозяйствования и для людей должны быть равными. Вот что нам надо. Сегодня вы, наверное, поняли (россияне), что белорусы многое могут. Раньше этого не видели", - подчеркнул белорусский лидер.

"Сейчас вы увидели, что и электронику мы закрываем (большой пласт), и сельское хозяйство, и в промышленности, и в станкостроении (недавно Владимир Владимирович об этом говорил), т.е. вы поняли, что в Беларуси мы не просто сохранили советский пласт науки, промышленности, села, но и осовременили, повысили его как следует. Мы сегодня очень нужны России, как и Россия нам. Поэтому очень важно, чтобы мы сейчас уравняли людей и наши предприятия. Это главный вопрос", - добавил Президент.

Александр Лукашенко кратко рассказал журналистам о тематике переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня обычные вопросы. Но мы решили посвятить некоторое время вопросам экономики. Потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры. Мы им должны немножко помочь - колею начертить. Прежде всего экономика", - сказал Глава государства.

Российские журналисты задали вопрос, как разговаривать с Украиной и Зеленским после теракта в "Крокус Сити Холле".

"Вы с ним не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними как-то разговаривать я смысла не вижу", - сказал Глава государства.

"Чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про "Крокус". Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили", - добавил Президент.

Александр Лукашенко отрицательно относится к идее мобилизации женщин в армию.

Глава государства сделал соответствующее заявление, отвечая на вопрос российских журналистов в связи с ранее звучавшими предположениями на этот счет в Украине.

"Очень отрицательно (относится к идее мобилизации женщин. - Прим.). Женщины должны летать в космос. И если уж очень захотят в армию, то ладно, пусть служат. Но заставлять женщину, которая должна рожать, в армию отправлять на гибель верную - это глупость полная. Это от безысходности. Я - против", - сказал Президент.

Президента попросили высказаться насчет заявления его российского коллеги о том, что России может потребоваться санитарная зона на украинском направлении, чтобы обеспечить безопасность приграничных регионов РФ. "А вам такая нужна?" - прозвучал вопрос.

"Беларуси пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там (в приграничье с Украиной. - Прим.) очень серьезно работаем", - заявил белорусский лидер.

По поводу санитарной зоны между Россией и Украиной Александр Лукашенко отметил, что ее надо еще создать: "Это же не простые вопросы. Думаю, что много будет зависеть не только от воюющих стран, но и от западных государств".

"Там проблемы серьезные в Украине, они уже это признают. Не хотелось бы, чтобы Запад продолжал эту эскалацию. А эскалация - это поставка оружия, боеприпасов. И сейчас они начали поговаривать о переброске своих уже военных в Украину. Скорее всего, на границу к Беларуси. Ждем", - добавил Президент.