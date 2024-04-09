Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля во Дворце Независимости собрал большое совещание о состоянии и задачах развития промышленности.

Общее число участников мероприятия составило около трех сотен человек. В их числе высшие должностные лица, члены Правительства, председатели облисполкомов и Минского горисполкома, руководители промышленных организаций, банков, научных центров, главы администраций свободных экономических зон.

Данное совещание в графике Главы государства было ожидаемым и готовилось давно. Александр Лукашенко поручал дополнительно расширить и усилить формат мероприятия - так, чтобы как по составу поднимаемых вопросов, так и по представленности участников разговор о развитии одной из важнейших отраслей страны был фундаментальным.

"Как мы и договаривались на заводе "БЕЛДЖИ", давайте проведем наше рабочее совещание. Обсудим перспективы развития, а также вопросы качества выпускаемой продукции. За это непростое время сделаны определенные шаги. На некоторые ключевые позиции уже пришли новые люди, принят ряд решений. Теперь нужно обсудить, как будем двигаться дальше. И на уровне стратегии, и на уровне тактики", - сказал Александр Лукашенко в начале совещания.

Он напомнил, что по итогам прошлого года состоялся ряд совещаний, начиная от силового блока. "Сегодня мы встречаемся с вами - руководителями крупных промышленных основных предприятий. В предстоящие дни встретимся с аграриями и с ними поговорим, обсудим те проблемы, которые перед ними стоят", - отметил Глава государства.

"Правительство докладывает, что в целом Министерство промышленности последние несколько лет обеспечивает стабильный рост объемов производства. За три года приросли почти на 40%. Есть результат и в прошлом году. Промышленной продукции произведено почти на Br30 млрд, темп роста - почти 113%", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, наблюдается значительное увеличение выпуска электроники, легковых и грузовых автомобилей, комбайнов. Предприятия "Планар", "ИНТЕГРАЛ" и "БелОМО" полностью сформировали портфель экспортных заказов на текущий год и частично на 2025-й.

"Но что с другими промышленными гигантами? Почему сократились объемы выпуска холодильников, тракторов, погрузчиков, двигателей? Более чем на четверть просел "Бобруйскагромаш". Только на 12% в 2023 году был загружен Минский подшипниковый завод, - заметил Президент. - Мы имеем многолетний опыт работы в станкостроении - важнейшей отрасли в любой индустриальной экономике. А сегодня какая ситуация здесь? Где использование современных технологий, таких как искусственный интеллект, роботизация? А ведь именно они обеспечивают высокую точность и производительность в обработке материалов, экономию ресурсов, снижение затрат и качество продукции".

"Всего этого нет. Но что самое печальное, нет видения перспективы. Поэтому я жду от вас конкретных предложений, как будем исправлять ситуацию", - обозначил одну из задач Глава государства.

Президент подчеркнул, что белорусской промышленности необходимо занимать свои ниши в Африке, Латинской Америке и Азии.

"Произвести хорошо. Это мы умеем кое-как. Качественно, некачественно, дорого, дешево - произвели. Но главный вопрос - реализовать продукцию и получить деньги", - обратил внимание Глава государства.

В последние годы внешняя торговля организаций Минпрома характеризовалась, с одной стороны, ростом экспортных поставок, с другой - вынужденным уходом с западных рынков. В 2023 году отрасль выдала рекордный за последнее десятилетие экспорт - $6,5 млрд. Прирост к уровню 2022 года - почти полмиллиарда, или около 8%.

Причем экспорт стабильно увеличивается три года подряд. Значит, промышленность смогла нивелировать негативные тенденции 2019-2020 годов, отметил Александр Лукашенко. "Кстати, надо нам рассмотреть структуру этого так называемого экспорта", - добавил он.

Поставки переориентированы на рынки дружественных стран. В первую очередь на традиционный рынок братской России и других государств СНГ.

"Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже. Объем продаж составил менее 20% по отношению к досанкционному 2021 году. Не выполнены планы по экспорту в дружественные страны дальней дуги. В Африке, Латинской Америке, Азии сегодня огромный спрос на промышленную продукцию. Здесь надо плотно работать и занимать свои ниши. И прежде всего на Африканском континенте", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что продовольственная безопасность - один из самых жизненно важных для Африки вопросов. Поэтому там особо востребованы сельскохозяйственная техника и оборудование.

"Я знаю эти сложности, трудности. При всех сложностях, трудностях там надо работать. И тот, кто хочет работать, тот там работает", - заявил Александр Лукашенко.

Так, сегодня есть договоренности о поставках свыше 3 тыс. тракторов, 80 комбайнов и 30 самосвалов в Зимбабве. Более 150 тракторов - в Тоголезскую Республику. В 2024 году планируются поставки техники в Никарагуа, Вьетнам, Иран и Пакистан.

"Почему после всех проведенных переговоров на высшем уровне мы не работаем с Экваториальной Гвинеей? Очевидно же, нужно идти дальше, расширять сотрудничество. И понимать, что наша стратегическая задача - создание совместных сборочных производств белорусской техники в опорных странах. Ключевая цель сегодня - диверсификация экспорта. Все, что требуется от меня для этого, принимается незамедлительно. Созданы необходимые условия, и вам нужно как можно активнее использовать меры финансовой поддержки белорусского экспорта", - потребовал Президент.

Несмотря на то, что более 90% продукции идет на рынок России, белорусские производители теряют там позиции по традиционным товарам, которые всегда пользовались спросом за свои качество и надежность.

"Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству. По цене еще объяснимо. Но почему по качеству? Экспорт белорусских тракторов в 2023 году сократился на 18%. Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последнее десятилетие 10,5%, грузовых автомобилей - до 6%", - привел данные статистики Александр Лукашенко.

Те же угрожающие тенденции, по его словам, складываются и на "Атланте". Объемы экспорта холодильников и морозильников, еще вчера востребованных, сократились почти в два раза. "Что мешает продавать продукцию? Китай, Индия и прочее - так вы привыкайте к конкуренции. Конкуренция будет только усиливаться. Дошли до того, что систематически возникают простои, а людей отправляют в вынужденные отпуска. Мы теряем рынок. Почему?" - спросил Президент.

Глава государства напомнил, что в своем ежегодном послании Президент России Владимир Путин анонсировал, что до 2030 года субъекты федерации должны получить около 40 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Деньги на это предусмотрены. "Задача белорусской промышленности - подключиться и обеспечить не менее 30% требуемых объемов. Это наша ниша. Нужно только засучить рукава и работать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Те времена, когда за забор выбросил трактор и автомобиль и тут пришли люди, стоящие в очереди, и забрали их или купили ваш трактор, давным-давно закончились".

И Министерство иностранных дел должно быть в первых рядах, когда речь идет об экспорте. Здесь его роль во многом определяющая, напомнил Глава государства.

"Крайне негативная тенденция - внутренний рынок отдаем конкурентам. За это Правительство ответит головой. Несмотря на наличие широкой линейки отечественной техники, до сих пор закупаем импортные аналоги. И это не единичные случаи", - обратил внимание Александр Лукашенко.

В прошлом году только тракторов приобрели более тысячи единиц. На это было затрачено почти $40 млн.

"Проводим модернизацию подшипникового завода. Качество продукции сегодня сопоставимо с продукцией мировых лидеров. Однако высокие затраты на производство не позволяют конкурировать по цене в тендерных закупках даже на конвейеры белорусских машиностроительных предприятий. Только ли дело в тендере? Забываем простую истину: скупой платит дважды. Можно сэкономить копейки на стоимости подшипника и потерять тысячи от простоя техники из-за его замены", - заметил Президент.

Глава государства спросил, какие меры принимаются по защите внутреннего рынка, что конкретно сделано и делается.

"Пока как следствие всех обозначенных негативных тенденций - проблемы с реализацией. Склады трещат от готовой продукции. Складские запасы за 2023 год выросли почти на четверть (на Br350 млн, или 23%). Профильный вице-премьер меня "убаюкивает": это нормально, всегда так было - и вчера, и позавчера, мы тут сейчас все это продадим. Но мы же период к периоду оцениваем эти запасы. А сколько техники находится на площадках у дилеров, которые для многих стали дополнительным складом за рубежом? За эту ширму в очередной раз никому спрятаться не получится", - предупредил Александр Лукашенко.

Президент привел в пример МТЗ: на складах его торговых домов - почти 6,5 тыс. единиц техники, а это более чем двухмесячный объем производства. "Вот и "объемы" производства, и ваш "экспорт", - отметил он.

При этом, по информации Комитета государственного контроля, значительное число субъектов товаропроводящих сетей вообще не принимают участия в реализации продукции, а ее стоимость при продажах через них значительно возрастает. "Зачем вы их тогда создавали? Кого кормим там?" - спросил Глава государства.

Так, при реализации в Россию по схеме "производитель - генеральный импортер - дистрибьютор - дилер - конечный потребитель" стоимость фронтальных погрузчиков "АМКОДОР" увеличивается в цене более чем на 50%, грузовой и пассажирской техники МАЗ - на 20%.

"Ну и как тут конкурировать?" - отметил Александр Лукашенко.

Также не выполнены требования Президента по сокращению внешней просроченной дебиторской задолженности. За 2023 год она выросла более чем на 10%, а ведь это могли быть оборотные средства и инвестиции.

"Возникает простой вопрос: зачем мы кого-то кредитуем? В данном случае того покупателя. Появление задолженности часто является следствием бездумной гонки за выполнением показателей по разгрузке складов и экспорту", - констатировал Глава государства.

"Каков общий итог? Прежде всего падение качественных показателей развития предприятий. Рентабельность недотягивает до уровня 2022 года. Растут количество убыточных организаций и суммы убытков. Мы имеем сложную логистику и рост стоимости импортного сырья. Разрушение кооперационных связей с западными поставщиками привело к необходимости поиска альтернативных партнеров либо налаживания собственного производства комплектующих, в том числе ускоренной разработки и внедрения новых технических решений. Что делать, в общем понятно. Почему тормозим? Почему не делаем?" - спросил белорусский лидер.

Говоря об импортозамещении, Глава государства отметил, что в Беларуси могут создавать конкурентоспособную технику с использованием отечественных материалов и комплектующих. "Тут и доказывать ничего не надо. Мы можем", - констатировал Президент. Однако, по его словам, по ряду направлений обновление продукции и производств идет очень медленно.

"Каждая критическая позиция показывает наши слабые места. Именно по ним конкуренты потом бьют санкциями, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Необходимо принять меры по обеспечению максимальной технологической независимости и созданию условий для устойчивой работы экономики, не зависящей ни от каких санкций. И это стратегическая задача для нашего промышленного комплекса".

Президент, допустил наличие так называемой отверточной сборки, но только в начале нового производства.

"Нужно выстроить надежную защиту от любых внешних факторов - еще одна задача для всех. Вот почему так жизненно важно импортозамещение, которым надо заниматься постоянно", - подчеркнул Глава государства. Эта задача, по его словам, - приоритет приоритетов. И хотя об этом много говорится, но стоит признать, что разворот промышленности в данном направлении происходит крайне медленно. Доля импортной составляющей в белорусской продукции по-прежнему высокая.

"Для инвесторов мы ставим условия по достижению определенного уровня локализации. Они их принимают и исполняют. А по нашим традиционным производствам доля импортной составляющей в сырье и материалах остается на высоком уровне, показатели из года в год практически не снижаются", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства потребовал по всем направлениям разработать стратегии по повышению уровня локализации: "Доведите до каждого напряженные задания и обеспечьте их реализацию".

Президент также обратил внимание на риски, которые несет зависимость от зарубежного оборудования и программного обеспечения. "Поэтому создание отечественного софта и его внедрение должны стать безусловной первоочередной задачей для наших разработчиков. Пока по данному направлению вообще ничего не делается. Как пользовались западным программным обеспечением, так и продолжаем", - критически заметил Александр Лукашенко.

Президент считает, что темпы качественной модернизации промышленности нужно ускорить.

Основная масса нынешних проектов касается модернизации промышленных гигантов, которые были сохранены со времен Советского Союза (МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ). "Это хорошо, но нам необходимо создать абсолютно новые, передовые производства, выпускающие инновационные продукты", - ориентировал Глава государства. В связи с этим Президент поставил задачу усилить интеграцию промышленности с наукой, развивать высокотехнологичные отрасли, производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры.

"Уже сейчас мы должны готовить научно-исследовательскую базу и инженерно-технический персонал для разработки перспективных технологий и формирования научно-технического задела в целях дальнейшего развития микроэлектронной промышленности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В этих условиях, по его словам, особую важность приобретает реализация программ Союзного государства Беларуси и России, совместных импортозамещающих проектов, создающих основу технологического суверенитета и экономической безопасности. "Средства выделены. Их необходимо не только своевременно освоить, но и создать продукт, который будет пользоваться долгосрочным спросом", - обратил внимание Глава государства.

Однако к качественной модернизации отрасли оказались не готовы ни Министерство промышленности, ни предприятия, констатировал Президент. "До недавнего времени не было ни проектов, ни идей (сомневаюсь, что они есть и сейчас). Раскачались, работа вроде пошла, хотя темпы явно требуют ускорения", - сказал он.

"Загрузка высокотехнологичного оборудования, введенного в 2023 году Оршанским инструментальным заводом, по производству импортозамещающего современного металлорежущего инструмента (сверл и фрез) составляет только 50%. Опять торможение. Неужели непонятно: будем тормозить и плестись в хвосте, как я говорил, - нас затопчут, - заявил Глава государства. - Вам дали все необходимые инструменты по финансированию проектов, предоставили полномочия для принятия оперативных решений. Что еще нужно?"

Стратегической задачей для страны Президент назвал достижение технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики. Это средства производства, станки, робототехника.

"Проекты по достижению технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Перед Правительством Президент поставил задачу проработать и сформировать долгосрочный, как минимум до конца этого десятилетия, заказ от российских партнеров на высокотехнологичную продукцию: "Чтобы наши предприятия понимали, по каким правилам им работать в России".

Президент обратил внимание на проблему роста коррупционных схем: "Мы опять возвращаемся к вопросам исполнительской дисциплины, точнее к ее отсутствию и слабому контролю на всех уровнях. Как следствие, постоянно вскрываются коррупционные схемы и, что абсолютно неприемлемо, количество их растет. Это ваши проблемы, хотите сидеть в тюрьме, а не работать - пожалуйста".

По информации Генеральной прокуратуры, по итогам 2023 года количество таких преступлений выросло почти на четверть.

Вскрыта коррупционная схема подкупа должностных лиц предприятий промышленности за организацию закупок оборудования у определенных коммерческих организаций. Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц флагмана отечественной промышленности - ОАО "БЕЛАЗ".

Установлен факт, когда предусмотренная законодательством возможность реализации продукции по ценам ниже себестоимости (под предлогом разгрузки складов) использовалась для личного обогащения должностных лиц. Товар по низким ценам отгружался подконтрольному посреднику, после чего перепродавался по более высокой цене. Кроме того, регулярно выявляются факты хищения готовой продукции и комплектующих к ней.

"Как докладывает Комитет госконтроля, у нас бардак в металлургической отрасли. "Белвтормет" не обеспечивает металлургические и машиностроительные предприятия ломом черных и цветных металлов в необходимых объемах (недавно мы говорили это о стеклобое). Ваша бесхозяйственность и диспаритет закупочных цен на металлолом создали предпосылки для возникновения теневого оборота на рынке металлосырья", - сказал Президент.

Александр Лукашенко поручил Генеральному прокурору уделить самое пристальное внимание обозначенным проблемным вопросам.

"И не надо тут ссылаться на какие-то риски, что у вас не хватает рисков (речь о бизнес-рисках, на которые руководителям порой приходится идти в интересах дальнейшего развития предприятия. - Прим.). На это уже глаза закрываем. Но когда вы в карман кладете, и это на виду у тех, кто должен смотреть и смотрит, вы не ходите и не плачьтесь, что тут чрезмерно кого-то напрягают", - сказал Александр Лукашенко.

"За ошибку никто никого не накажет. Вы всегда можете достучаться вплоть до Президента и объяснить свою ошибку. Но если вы воруете беззастенчиво, опуская (значительно ухудшая материальное положение. - Прим.) тысячные трудовые коллективы и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может", - подчеркнул Глава государства.

И эта позиция будет оставаться неизменной, вне зависимости от личности Президента, потому что только таким образом можно сохранить страну. "Спрос будет жесточайший", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства назвал обеспечение качества продукции и надлежащего сервисного обслуживания ключевым вопросом.

"В Год качества (да и всегда) производимая продукция должна быть на высочайшем уровне. И никак иначе. Это не прихоть, а суровая жизненная необходимость. Вопрос будущего страны и народа. Наша продукция должна быть качественной по всем характеристикам и параметрам", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко привел пример, что сегодня очень сложно конкурировать по цене с китайскими производителями. "Значит, надо брать исключительным качеством продукции и обеспечением необходимого для потребителя сервиса, - отметил он. - Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Задача - закрепиться и увеличить долю рынка. А если будем бездумно гнаться за минимальной ценой, потеряем не только качество конечной продукции, но и производства собственной компонентной базы".

Глава государства назвал недопустимыми факты, о которых докладывают специалисты. Особенно случаи, когда новая техника выходит из строя еще до начала эксплуатации. Недостатки выявлены и в организации сервисного обслуживания.

Президент также ориентировал на решение кадровых проблем в промышленности. В частности, необходимо принять меры по устранению дефицита по рабочим специальностям, а также поднять престиж инженерных профессий.

"Все важно - инвестиции, технологии, дисциплина, качество продукции. Но важнее всего - кадры, кадры и еще раз кадры. Высококлассный специалист решит любую проблему, недоучка загубит дело. Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците. Особенно рабочих", - отметил Глава государства.

По его словам, на сегодняшний день в целом по стране из 27 тыс. вакансий в обрабатывающей промышленности 85% (23 тыс.) приходится на рабочие специальности. Наиболее востребованы слесари, водители, станочники, сварщики.

Например, в ОАО "МАЗ" некомплект работников составляет 13%, а в ОАО "Минский моторный завод" наблюдается текучка рабочих специальностей: слесарей, токарей, монтажников, электромонтеров, шлифовщиков и фрезеровщиков. "При этом почти уверен, что административно-управленческий персонал у вас откровенно раздут. К примеру, на МТЗ только маркетинговая служба 100 человек. А полугодовой запас на складах девать некуда", - заметил Глава государства.

Речь идет о том, как повысить материальную заинтересованность рабочих на предприятиях и как их руководство намерено решать эту проблему.

Глава государства в этом плане обратил внимание на неиспользованные резервы. "Может быть, Правительству пришло время подумать о привлечении ушедших - тех же пенсионеров. Среди них есть много активных, желающих работать людей. Пускай не рванем на 30 тыс. человек, но мы найдем несколько тысяч патриотично настроенных людей, которых можем позвать на производство. Они с удовольствием придут и будут работать и большую пользу приносить еще как наставники. Надо решить, как их заинтересовать, в том числе и материально", - сказал он.

Также много сказано за последние годы о закреплении на местах молодых специалистов. "Переломили мы негативную тенденцию на этом фронте? Похоже, нет. Более того, эксперты предупреждают, что растут риски утраты компетенций в области конструирования и разработки новых видов продукции. Почему? Потому что на большинстве предприятий в отделах конструкторов и разработок мало молодых специалистов, - констатировал Президент. - А это уже вопрос не только к Минпрому, но и к Минобразования. Мало изменить подход к подготовке квалифицированных специалистов рабочих и технических профессий. Мы должны по опыту советского прошлого существенно поднять престиж инженерных профессий, повысить статус тех людей, чьими руками и интеллектом создаются реальные материальные ценности. Иначе все наши планы останутся пустыми бумажками".

Александр Лукашенко указал на необходимость на деле укрепить связку всех уровней образования - от школы, вуза до предприятия: "Следует работать по единой логике, на общий результат. Критерием эффективности учебных заведений должно быть то, насколько востребованы их выпускники, как растут зарплаты молодых специалистов".

Подводя итог своему вступительному слову, Глава государства отметил, что обозначил классические проблемы, решения которых необходимо найти и реализовать.

"Время серьезное, требует жесточайшей дисциплины, самых активных действий от каждого", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Совещание продолжалось около четырех часов. О своем видении ситуации в сфере промышленности доложили члены Правительства, руководители регионов и предприятий.

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева и Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков проинформировали о наиболее проблемных вопросах развития организаций машиностроения и металлообработки. Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов доложил, как выполняются поручения Президента по развитию предприятий и повышению качества выпускаемой продукции. Своим мнением о качестве белорусской техники также поделились Министр сельского хозяйства Сергей Бартош и председатель Минского облисполкома Александр Турчин. А генеральный директор ОАО "Гомсельмаш" Александр Новиков проинформировал о ситуации на предприятии.

Александр Турчин, говоря о качестве белорусской техники и ее востребованности в хозяйствах региона, подчеркнул большую заинтересованность в приобретении энергонасыщенных тракторов МТЗ 3522, потребность - около 150 единиц. Однако есть проблема с расчетами за такую технику: "Указ № 146 позволяет брать в лизинг технику на комфортных условиях - на семь с половиной лет под 2% годовых. Но после ужесточения подходов к рейтингованию сельхозорганизаций компанией "Промагролизинг" по Минской области порядка 70% сельхозпредприятий по их критериям являются неплатежеспособными, и они лизинговую технику брать не могут".

В этой связи председатель Миноблисполкома обратился к Президенту с просьбой вернуться к тому механизму финансирования при покупке техники, который существовал ранее, то есть чтобы решение принималось облисполкомом под его гарантии в случае невозврата лизинговых платежей предприятиями компенсировать их за счет бюджета.

Президент, выслушав губернатора, обратился с вопросом к Премьер-министру Роману Головченко: "Чего вы в Правительстве не собрались и не обсудили эти подходы и не внесли предложения?"

"Есть ваше требование: никакой массовой раздачи техники по стране быть не должно. У нас были случаи, особенно с Витебской и Могилевской областями, по накапливанию долгов, - пояснил руководитель Правительства. - Сейчас ситуация с платежной дисциплиной улучшилась, но такие факты были, и они висели тяжелым бременем".

"То, о чем Александр Генрихович говорит, сейчас этот вопрос находится на площадке Правительства в стадии решения, - продолжил Роман Головченко. - Но делать это на всю страну я считаю нецелесообразным. Это снижает требовательность и расхолаживает кадры. По Минской области вопрос решаемый".

"Вы огулом не раздавайте, - сказал на это Александр Лукашенко. - Если губернатор просит (определенное количество техники. - Прим.), у него для этого есть средства (в лизинг взять), пусть берет. Но каждый год вы будете из бюджета забирать деньги (то есть в случае несвоевременной оплаты предприятиями, купившими технику в лизинг, финансирование области из госбюджета может быть уменьшено на сумму образовавшейся задолженности. - Прим.). Поэтому пусть они думают, кому трактор отдать и за кого они будут платить, если хозяйства не рассчитаются".

"Этого, собственно, и добивались такими более жесткими методами", - отметил в свою очередь Роман Головченко.

Отдельный момент, на который обратил внимание Глава государства, - это отношение к технике, ее обслуживание и соблюдение трудовой дисциплины. Такие сложные, дорогостоящие машины нужно отдавать в те хозяйства, где будут обеспечены соответствующие условия хранения, планового ремонта, обслуживания и эксплуатации. Примеры таких, можно сказать, образцовых мехдворов по стране есть, и Президент не раз ориентировал руководителей в регионах, чтобы они перенимали этот опыт. "Если этого нет, будут отказы и будет плохо работать, - предупредил Александр Лукашенко. - Абы кому эту технику не отдашь. Этот тракторок надо обслужить, посадить два человека на него (закрепить за ним конкретных работников. - Прим.), и, как самолет летает, так и он будет работать круглые сутки. Вот как надо его эксплуатировать".

Президент еще раз сделал акцент на необходимости строгого соблюдения дисциплины на всех уровнях - как со стороны работников, которые эксплуатируют технику, так и на более высоком уровне - руководителей хозяйств и регионов, которые должны и с подчиненных требовать, и сами проявлять ответственность в выполнении поставленных перед ними задач.

Позже на совещании тема производства и продажи отечественных тракторов поднималась также во время доклада Министра промышленности Александра Рогожника. По его словам, есть проблема с реализацией данной продукции и большими складскими запасами. В прошлом году сельхозорганизациям страны была предложена особая программа - при оплате 20% стоимости тракторов предоставление рассрочки до двух лет на весь модельный ряд. Правда, эта программа не касается энергонасыщенной модели 3522, спрос на которую в настоящее время высокий.

В связи с этим Президент поставил задачу нарастить производство именно востребованной модели: "Надо было давно это делать".

Министр промышленности Александр Рогожник и Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус доложили о путях решения проблемных вопросов, перспективах развития предприятий и принимаемых мерах по повышению качества продукции.

Одним из проблемных вопросов, подробно обсуждавшихся на мероприятии, стало наличие складских запасов готовой продукции. Министр пояснил причины сложившейся ситуации, а также назвал основные товарные позиции, по которым положение дел наиболее сложное: это тракторы, БЕЛАЗы, а также холодильники и морозильники.

Глава государства потребовал от ответственных лиц разобраться в проблеме и принять необходимые меры для снижения складских запасов. Тем более что спрос на такие товары, как холодильники и морозильники, есть и на внутреннем рынке, раз они в большом количестве ввозятся в страну.

"Что значит "холодильники не продаем"? Сколько мы импортных холодильников, морозильников за прошлый год на внутреннем рынке потребили и продали? 116 тысяч! Вот директор сидит завода холодильников (нового назначили), у него же вопрос номер один - "дайте мне работать на внутреннем рынке", - сказал Александр Лукашенко. Президент поставил задачу нарастить продажи отечественной продукции на внутреннем рынке.

Заслушав доклад Председателя ГВПК, Глава государства обратил внимание на необходимость развития отечественного производства стрелкового оружия и боеприпасов.

"Война в Украине показала, что без элементов контрбатарейной борьбы, без беспилотных летательных аппаратов и без системы радиоэлектронной борьбы защитить страну невозможно, - подчеркнул Президент. - Вы должны понимать (Украина это показала), что не только и не столько высокоточное оружие решает проблему. Обычные гранатометы, пулеметы, автоматы, стрелковое оружие - они и люди решают проблему".

Александр Лукашенко напомнил, что ставил задачи по развитию в стране производства стрелкового оружия и боеприпасов еще до начала конфликта в Украине, и это требование, как доказало время, очень актуально. "Война показала: без этого невозможно", - заметил Глава государства.

"Это оружие надо всегда. И мы должны его производить, - продолжил Президент. - Надеяться на кого-то не надо. Это будет игра в политику. Как Украина. Надеялись на американцев, на Западную Европу. Сегодня боеприпасов нет или не хватает. Сидит Президент Зеленский и говорит: "Если вы нам не дадите (оружие и боеприпасы. - Прим.), завтра Украина рухнет, а Лукашенко с Путиным пойдут в Европу". Пугает их".

"Вот, чтобы не случилось у нас, что мы будем сидеть и будем на кого-то надеяться, надо наблюдать за войной и делать соответствующие выводы и производить это вооружение", - подытожил Александр Лукашенко.

Важное место во время обсуждения заняла тема экспорта. Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой подробно проинформировал о нюансах работы на российском рынке. Он рассказал, что в настоящее время делается ставка на создание в Российской Федерации единых мультибрендовых центров. Создание восьми таких центров утверждено решением Правительства. Из них три фактически готовы, а еще пять будут введены до конца 2025 года.

"Это города-миллионники - крупные опорные точки. Дальше губернаторы из городов поменьше просят, что им не надо, допустим, этот большой центр: "Дайте нам поменьше. Просто сервис, ремонт и запчасти". Поэтому на втором этапе мы сделаем тоже на уровне Правительства, сейчас ведем проработку. Мы их (такие центры и места их размещения. - Прим.) тоже будем знать и обеспечивать полную номенклатуру соответствующих компонентов. Губернаторы это простят. Для них это задача номер один, чтобы дальше продвигать нашу технику", - доложил посол.

"Это нельзя откладывать во второй эшелон. Ни в коем случае. Надо сейчас", - отреагировал на сказанное Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что со стороны российских губернаторов, с которыми он регулярно встречается, есть запрос на такую форму взаимодействия: "Мне говорят: "Дайте команду своим, мы там выделим место, мы это сделаем…" То есть я вижу их интерес. И они готовы навстречу идти".

"Возьмите это на контроль. Потому что продавать без ремонта нашу технику - это дискредитировать себя. Поэтому надо сервис обязательно. Трактор туда поставил - следом сервис, - поручил белорусский лидер. - Надо сейчас - момент. Если мы это отсрочим - в крупных создадим городах, а завтра там в малых, - ничего там не получится. Туда с опережением придут другие".

Дмитрий Крутой также рассказал о наиболее перспективных направлениях работы в промышленной сфере на российском рынке - за счет чего можно на перспективу сохранить свои ниши и даже прибавить. Речь в том числе о совместном планировании - такую возможность дает подписанный главами государств декрет о реализации единой промышленной политики. Важные направления работы также заключаются в подключении к российским госпрограммам, выстраивании системной работы с госкорпорациями, координации со специализированными ассоциациями. В этом же ключе обсуждается дальнейшая практика работы сборочных производств, востребованность белорусских компетенций в станкостроении, кооперационные поставки на конвейеры и многое другое.

"Главная квинтэссенция вашего выступления, что любой вопрос в России можно решить. На уровне региональном. То, о чем я говорил. Губернаторы готовы идти навстречу. Сейчас на всех уровнях отмашка. Губернатор приезжает, он с нами готов любую программу делать. Давайте делать! Но это от них (руководителей промышленных предприятий и ответственных за эту сферу чиновников. - Прим.) зависит. Опять же, чтобы не сидели здесь. Приехали в посольство (это второе правительство у нас - в России) - и подскажешь, и поможешь, и губернатору, если надо, позвонишь. Они нормально к нам относятся. Тем более к послу. Но надо шевелиться, надо разворачиваться", - сделал вывод Александр Лукашенко.

"Огромное количество возможностей. Да, есть там пара вопросов моих. Я готов их поднимать на уровне президентов и обсуждать. Но в основном это вопросы Правительства. И сейчас в моменте их надо решать", - подчеркнул белорусский лидер.

С докладом о стратегических задачах и проектах стратегического развития до 2030 года выступил Премьер-министр Роман Головченко.

Подводя итоги совещания, Александр Лукашенко подчеркнул: то, что государство и народ не ощущают дикого санкционного давления, - заслуга промышленности, однако достигнутых результатов пока недостаточно.

"Чтобы мы понимали друг друга и вы понимали мою позицию: время непростое, и то, что мы сегодня в таком ключе обсуждаем задачи на перспективу (практические, стратегические), говорит о том, что сделано немало. И я вам благодарен за то, что сделано. Всем тем, кто прибавлял в это время. Но суть заключается в том, что сделанного мало. Все, что мы достигли, - спасибо, хорошо. Но это крайне недостаточно. Вы сами об этом говорите, обсуждая проблемы друг с другом, у министра, может быть, и в Правительстве (но чувствую, что маловато вы встречаетесь вместе)", - отметил Александр Лукашенко.

"Все требовали больше полномочий, вот вам полномочия, действуйте, экономика в ваших руках - сидящих здесь и в Правительстве. Плюс другие секторы (представители, руководители сельского хозяйства и других). Действуйте! Вы же просили полномочий. Передали, новую Конституцию приняли. Поэтому еще раз говорю: сделано немало. И то, что наше государство, наш народ не ощущает этого дикого давления, на которое рассчитывал Запад, вводя эти санкции, это ваша заслуга", - подчеркнул Президент.

Вместе с тем он в очередной раз обратил внимание: достигнутых результатов мало, необходимо решать вопросы, которые лежат на поверхности. В частности, он коснулся удручающей ситуации на "Атланте" с реализацией продукции и наличием больших складских запасов, которые предприятия прячут за ширмой зарубежных дилеров в то время, как эта техника необходима в Беларуси.

"Если Турчин (председатель Минского облисполкома Александр Турчин. - Прим.) говорит, что ему нужны 700 единиц какой-то техники, значит, умереть надо, работать круглые сутки, но произвести не только ему, всем и отдать эту технику. Я уверен: если бы мы часть техники, которую вывозили и прятали в России или еще каких-то дилерских центрах (что делать преступно), предложили здесь, нашли механизм, то купили бы люди. Крестьяне бы произвели продовольствие и продали на внешних рынках. То есть опосредованно, через другие товары мы бы реализовали на внешних рынках (таким образом компенсировали проблемы с экспортом у промышленных предприятий. - Прим.). Вариант? Вариант, - заявил Александр Лукашенко. - Поэтому садитесь в Правительстве и обсуждайте эти вопросы, принимайте решения. Не получается - вносите предложения".

Глава государства согласился, что работать на внешних рынках непросто, конкуренция там большая. "Надо настроиться не на десятки тысяч продаж нашей техники, а по два, по три, по четыре, по пять. Потом и до трех тысяч дойдете", - отметил он.

"Мы с вами провели серьезный разговор примерно по всем проблемам, которые сегодня стоят перед промышленными предприятиями. Каждый из нас должен видеть цель, задание", - сказал Президент.

Александр Лукашенко заметил: принято считать, что рынок все отрегулирует. Однако его президентский опыт говорит об обратном. "Нам этот "рынок" подкинули те, кто с нами конкурирует. Вот пожалуйста - рынок, свобода, спрос/предложение все отрегулируют. Никогда нигде на всех этапах моей президентской жизни ничего рынок не отрегулировал. Везде мы вмешивались, - обратил внимание Глава государства. - Не знаю уже, чем закончится эпопея с регулированием цен. Но если Правительство не провалит, это будет уникальная операция в рыночной, так сказать, экономике".

Президент напомнил, что когда власти занялись регулированием цен, то стране сразу стали предрекать дефициты и падения.

"Что обвалилось? Какого товара на прилавке нет? Все есть. Производство не работает - реагируем. Пройдет год-полтора-два - мы это все урегулируем, это же все непросто. Но это самое сложное в этой так называемой рыночной экономике - урегулировать цены по всей стране, что будут приезжать и учиться у нас. Но нам надо это выдержать, нам это не простят те, кто подкидывал "свободный рынок", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я агитирую за то, что разумно, не спеша надо вернуться к конкретным производственным заданиям, хотя мы никогда в большом смысле слова от этого не уходили. Но где-то все это забросили, выбросили. Поэтому должны быть конкретные задачи", - потребовал Глава государства.

В то же время руководитель предприятия не должен быть мальчиком для битья, обратил внимание Александр Лукашенко. "Он должен быть и поощрен по-человечески", - резюмировал белорусский лидер.