Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля собрал совещание по новой системе регулирования цен.

"У нас в повестке дня важнейшая тема - новая система регулирования цен. Я ее часто называл "справедливой формулой", которую вы должны были выработать и внести на рассмотрение. То есть домашнее задание. Посмотрим, как вы его выполнили", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, на первый взгляд, этот вопрос сейчас не так актуален для Беларуси, как это было в 2022 году. "Тогда мы наблюдали откровенную ценовую вакханалию. Пришлось вмешиваться, в том числе и Президенту, чтобы остановить данный произвол ультимативно. Именем революции остановили. Более того, вопреки паникерам-скептикам, кричавшим, что магазины опустеют, разорятся и закроются, все остались работать и работают. Да и товарный ассортимент мы не только сохранили, но и расширили со временем. И если что-то где-то не так, значит, мы виноваты. И не надо здесь пенять на какие-то экономические причины", - подчеркнул Глава государства.

Когда инфляция в стране начала расти, Президент потребовал заняться ценами. Без его жестких требований и постоянного контроля за выполнением поручений ее бы не удалось остановить. "По сути, был создан тогда комплексный документ (как считают в Правительстве) по регулированию потребительского рынка, который затрагивал не только вопросы ценообразования. Если бы это был комплексный документ, то не было бы кучи жалоб со стороны производителей, продавцов и прочих", - заметил Александр Лукашенко.

"Я не хочу сказать, что те жалобщики, которые обращаются ко мне и в соответствующие органы, абсолютно правы. Да нет, я земной человек. Я понимаю, кто в основном жалуется, что это за люди. Я глубже начинаю смотреть: если у тебя сегодня нет денег для того, чтобы что-то купить (а цены у нас самые низкие в мире, они, может быть, не удовлетворяют всех, но это самые низкие цены в мире), то иди работай. Иди на вторую, на третью работу. Если тебя не берут, давай посмотрим, как ты в школе учился, что у тебя в голове есть. Сегодня лишь бы кого - это не советские времена - на работу не возьмут. Нужен человек, который будет давать результат. С этой точки зрения стань перед зеркалом, посмотри на себя: сможешь ли ты давать этот результат? Вот такая непопулярная позиция, но она жизненная", - сказал Глава государства.

Как показала практика, выбранная директивно в 2022 году модель позволила выполнить поставленную перед ней в критический момент задачу. По данным статистики, в прошлом году инфляция составила 5,2% при плане в 6%. Нынешний 2025 год начали также спокойно.

"При этом надо учесть, что мы директивно поднимаем некоторые цены. Возьмите ЖКХ, другие направления, топливо. Мы жестко контролируем, и без разрешения властей цены не растут", - обратил внимание Президент. - К слову, у нас один из самых низких показателей среди стран - участниц Содружества. Но надо понимать, что мы по цепочке от сырья до товара не все имеем в стране. Мы по импорту больше половины завозим для того, чтобы производить в нашей экономике товары и продавать. Это большая зависимость. Мы там инфляцию не регулируем. И если нам дешевле не могут продать, мы покупаем по столько, по сколько нам предложат".

Вместе с тем по некоторым группам товаров статистика не такая оптимистичная, констатировал Александр Лукашенко. "Речь прежде всего об овощах. Цены на них зимой ежегодно повышаются на 15-20%. А что вы мне обещали в Правительстве?" - отметил Глава государства.

Президент напомнил о своих требованиях: если в зимне-весенний период на полках в магазинах не хватает тех же помидоров и огурцов, значит, надо подумать над тем, чтобы вовремя и в нужном количестве вырастить эту продукцию.

"Давайте построим теплицы, мы это можем делать. Это мгновенно делается. Давайте построим, и будем получать больше. Тогда мне в Правительстве заявили: "Подсветим - и огурцы, и помидоры вырастут сами". Подсветили? Да, подсветили: из тысячи гектаров на пятидесяти подсветили. Да вы светите, не светите - это ваше дело. Но должен быть результат", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание на себестоимость производимой продукции. По его мнению, она остается высокой.

"Затраты у нас непомерные и отвратительно работаем. Допустим, огурцы и помидоры. Все кричат: "Минусовая рентабельность. Не можем". А кто разобрался с затратами? Хоть один губернатор нос туда воткнул? Я уже не говорю про Снопкова (Первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков. - Прим.), которому было поручено решить эту проблему. Кто с затратами разобрался? - спросил Глава государства. - Если в хозяйстве теплица и там минус восемь себестоимость получилась. Так вы посмотрите, может, там непонятные затраты. Если так, тогда пускай руководитель ездит на сивом коне, а не на мерседесе. Или нет? Вы посмотрели, с чего складывается эта себестоимость. Может, этот руководитель всем нам не только к праздникам, но и к утренней или к вечерней трапезе привозит корзинами продукцию? И вы что, думаете, он из своей зарплаты вам привозит? Нет, это все кладется на себестоимость и входит в цену".

Президент пояснил, что он специально утрирует эти факты, чтобы продемонстрировать, из чего порой может складываться себестоимость продукции.

"Давайте посмотрим, какая себестоимость огурца, помидора, и определим (если уже из практики исходить) хозяйства, на которые должны равняться. Оно будет не самое лучшее по рентабельности того же огурца и помидора, но не самое худшее. Тогда худшие будут вынуждены подтянуться до середины, а те, кто выше среднего, будут нормально жить. Кто сегодня мне скажет, где какая себестоимость этого огурца и помидора? Никто. Вот ваша работа", - заметил Александр Лукашенко.

Он потребовал доложить о ситуации и принятых мерах по обеспечению доступности этой витаминной продукции для населения.

"И я не прошу вас регулировать привозную экзотику, всякие там артишоки или авокадо. Пусть этот авокадо стоит столько, сколько стоит. Я авокадо не ем, не люблю и не пристрастен к этому. Кто-то это любит из молодежи. Ради бога. Тогда покупайте. Мое дело - обеспечить население теми овощами и фруктами, которые мы способны и производим в Беларуси. Людям должно быть по карману самое простое: капуста, лук, картошка, морковка, яблоки", - сказал белорусский лидер.

Президент поинтересовался, выполнено ли его поручение по созданию стабилизационных фондов и обеспечению населения в зимне-весенний период отечественными овощами и фруктами. "Не выполнили и за это ответите, - предупредил он. - Оказывается, у нас картошки нет. У нас картошка на сколько подорожала? В межсезонный период рост цен на картофель какой? Мы что, картошки не можем произвести нужное количество, положить в погреб и потом населению продать?"

Глава государства поставил задачу КГК разобраться в этом вопросе и внести свои предложения. "Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве! Цены за два месяца на 10% подскочили на картофель", - возмутился Александр Лукашенко.

При этом он заметил, что белорусский картофель не хуже импортных сортов, главное - обеспечить его надлежащее хранение. Президент рассказал о личном опыте: выращенный на подворье картофель хранится в обычном овощехранилище, просто соблюдаются технологии, поэтому он ничуть не испортился.

"Выстроили систему так, что импорт, выгоднее завозить в торговлю, чем продавать свое. Не так? Это же бардак! Какое это регулирование, это коррупция. Какому импортеру, который из Египта или России, Казахстана завозит товар, вы хотели подыграть? Докажите мне, что он вам не заплатил чего-то, на лапу не положил. Я, конечно, не собираюсь вас упрекать в том, что вам давали взятки за это, но, извините, это подозрение", - сказал Глава государства.

Он напомнил, что овощи должны осенью закладываться в хранилища, так называемые стабилизационные фонды, чтобы зимой их можно было продавать населению по обычным ценам.

Отдельный вопрос - строительство теплиц, которые позволят выращивать овощи даже не в сезон. "Говорю это потому, что у меня клочок этой теплицы есть. Я в неделю три раза вижу, как растут помидоры и огурцы. Уже месяц назад появились огурцы. Помидоры через месяц-полтора будут. Но тот, кто занимается профессионально этим, уже сегодня имеет эти помидоры. И мы можем таким образом сбить цены, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Кусочек теплицы взял, чтобы видеть, возможно это или нет. Оказывается, возможно. А почему вы не делаете? Вы что, мужики, зажрались?"

Глава государства рассказал, что перед совещанием ему принесли большой пакет документов, однако, что именно вносит на его рассмотрение Правительство, свое промежуточное или итоговое предложение, из них неясно.

"Каждый день фактически допрашивал Снопкова по этому вопросу. Головченко напоминал, что это ваш главный экзамен. Нас смотрят люди, нас поддерживают. Мы все взахлеб радовались, что за нас проголосовали на последних выборах. Народ поверил. А мы что? - задал риторический вопрос Президент. - Еще раз повторяю: идет назначение в Правительство - момент, уходите. Сидят, выдумывают какую-то формулу, и у каждого свое мнение в голове. Президент поставил задачу и нарисовал колею, из которой вы не можете выскочить: у нас диктатура. И эту диктатуру народ поддерживает. Делайте".

"Не должно быть жестких методов регулирования, чтобы не навредить экономике. Мы не должны чрезмерно сдерживать цены товаропроизводителей. Там должна быть нормальная рентабельность. Сокращайте затраты", - обозначил ориентиры Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что свои траты, как, например, приобретение новых автомобилей, предприятия не должны вкладывать в себестоимость продукции, иными словами, перекладывать на покупателей. "Так если бы только автомобили. И все приходят, плачут. Не могут работать - пусть не работают. Поставьте всех в равные условия: страна прежде всего", - подчеркнул Президент.

Глава государства также рассказал, какие предложения исходят от частного бизнеса: "Давайте зажмем, прижмем государственные предприятия, а от спроса и предложения будут работать частные. Вчера кричали: поставьте нас в равные условия, государственные предприятия и частные. Сегодня говорят: нет, тут вот давайте у нас полная свобода, никаких регулирований быть не должно, а государственные зажмите. Так чего частники хотят? Отношение к частникам и государственным предприятиям должно быть одинаковым - жесткое, в интересах людей", - потребовал Александр Лукашенко.

"Роль государства отныне должна заключаться не в надзирательстве, а в создании понятных условий работы, общих правил поведения для всех участников рынка. Никто к вам не должен бегать и просить отрегулировать цену. Бизнесмены, производители сами должны устанавливать цену на продукцию, но у них тоже должна быть колея - колея справедливости, - заявил Александр Лукашенко. - Выработали вы ее? Послушаем".

"Но если вы думаете, что вот до выборов потерпим, как это в других странах бывает, а после выборов это пойдет само собой, как всегда было, упаси вас господь от этого. Расстрельная статья как минимум! Предупреждаю вас. Дурить людей никому не будет позволено. Я за это - по крайней мере первым - несу персональную ответственность. Члены Правительства, губернаторы - во вторую очередь", - жестко предупредил Президент.

Он согласился, что эта работа требует больших усилий и проблема действительно сложная. А вот если действовать согласно простой схеме "спрос и предложение", то все будет просто и ничего делать не надо. "Это же нагрузка. Кому хочется работать. Так я по-человечески вам говорю: кто не может и не хочет, не сидите на этих должностях. Не хотите - уходите. Я никого не привязал. Сегодня момент красиво уйти. Но отступления не будет, - заявил Глава государства. - Мы же с вами все практически вышли если не из нищеты… Я из нищеты. Я знаю, как жилось простым бедным людям. И вы же не министерские детки".

"Вы же не забыли, как живут обычные люди. Давайте им поможем. Бездельников, которые ходят бряцают языками, заставим работать. Я тоже такое указание дал. На себя взял, распорядился. Вся власть в наших руках. А говорить о том, что "вот такой Евросоюз, американцы такие, у России…" Нам нечего на них равняться. Россия, если захочет, самой богатой страной будет. Американцы захотят - напечатают сколько надо долларов. Европейцы - технологичные страны, отстроенные. Придут нормальные руководители, будет Европейский союз работать. А нам что делать в этом окружении? Воевать, как в Украине? Все начинается с экономики, 25-й раз об этом говорю", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент давно поручил Правительству выработать новую форму справедливого ценообразования. Однако что подразумевается под этой справедливостью?

"Во-первых, для потребителя, простого человека, справедливость заключается в отсутствии спекуляций и в разумной цене на конечный продукт. Я не говорю, что "Гуччи", "Версаче" и прочее. Хочешь - покупай импортное. Но мы же можем произвести аналогичный продукт, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Второе. Для предприятий - тех, кто производит - справедливость должна учитывать адекватную прибыль. Но прибыль - это цена минус затраты. Хотите больше прибыли, с мерседеса пересаживайтесь на сивого коня. Я по-народному говорю".

Глава государства отметил, что цена на продукт - это в итоге заработная плата работников производства. То есть полученная прибыль должна позволять предприятиям прежде всего обеспечивать достойные зарплаты и собственные инвестиции в производство, а не оседать в карманах руководителей. Кроме того, от размера полученной предприятиями прибыли зависят и доходы государственного бюджета. А это - зарплаты большой категории работников и обеспечение национальной безопасности.

"Третье. Справедливость - это максимальное содействие продажам отечественных товаров. Это одно из направлений работы торговли, - уточнил Президент. - Мы взяли курс на крупные сети. Там тоже цена бандитская была, никто не контролировал. Всем было хорошо в торговле, и всем, кто был связан с ней. Поэтому там тоже формируется конечная цена для потребителя. Но я уже говорил: не должно быть так, что импортное сегодня выгоднее продавать, чем отечественное. И мы ищем причину. Комитет госконтроля, Правительство - все ищут причину. Но она на поверхности - вы сами создали такие условия. И мы теряем отечественный рынок".

"Другими словами, в новой, справедливой, системе ценообразования должен соблюдаться баланс всех интересов. Сделайте формулу такой, чтобы этот баланс соблюдался", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Правительство предложило пока только общее видение формулы справедливой цены. У нее есть как сторонники, так и скептики. По словам Главы государства, оценки звучат разные, но в целом эксперты сходятся во мнении, что подходы существующей системы следуют в той или иной степени корректировать.

"Разумный контроль за ценами должен быть сохранен. И вообще, можете не контролировать, ваше дело. Но за результат ответят головой", - предупредил Президент.

Он привел в пример растущие цены на лекарства и одежду: "На сегодняшний день по результатам различных исследований видно, что население волнует рост цен на лекарства и одежду. Это для людей самые чувствительные позиции. Что, в Правительстве это не знают? Так возьмите эти две позиции и отрегулируйте. Чего мы ждем?"

"Предложения Правительства рассмотрим детально, пошагово, чтобы выработать оптимальное решение как по формуле справедливой цены, так и по системе контроля и управления ценами. Имейте в виду, вопрос острейший, он постоянно на виду у нашего населения. Отступления от этой проблемы с моей стороны не будет никогда, потому что это жизнь людей и наша в том числе жизнь", - подытожил белорусский лидер.