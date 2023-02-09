Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в военном блоке. Соответствующие указы Глава государства подписал 9 февраля.

Александр Лукашенко назначил полковника Вадима Романива начальником связи Вооруженных Сил - начальником управления связи Генерального штаба. На должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования назначен полковник Дмитрий Битный.

Глава государства также освободил генерал-майора Игоря Короля от должности первого заместителя начальника Генерального штаба и уволил его с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.