Кадровые назначения в военном блоке

    Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в военном блоке. Соответствующие указы Глава государства подписал 9 февраля.

    Александр Лукашенко назначил полковника Вадима Романива начальником связи Вооруженных Сил - начальником управления связи Генерального штаба. На должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования назначен полковник Дмитрий Битный.

    Глава государства также освободил генерал-майора Игоря Короля от должности первого заместителя начальника Генерального штаба и уволил его с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

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