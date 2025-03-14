Президент Беларуси Александр Лукашенко во время официального визита в Российскую Федерацию дал интервью телеведущей Ольге Скабеевой для телеканала "Россия-1".

Интервью Главы государства продолжалось более получаса и состоялось на площадке Совета Федерации, где Александр Лукашенко выступил перед сенаторами на пленарном заседании в ходе официального визита в Российскую Федерацию. Глава государства ответил на вопросы о возможности перемирия в Украине и перспективах разрешения конфликта при участии США, обстановке на белорусско-украинской границе, причинах воинственной риторики в Евросоюзе. Он также поделился подробностями разговора с Президентом России Владимиром Путиным насчет ракетного комплекса "Орешник".

Главу белорусского государства спросили, как он понял заявления Владимира Путина, согласна ли Россия на 30-дневное перемирие или нет. "Он вчера выслушал американца (речь о прибывшем в Москву спецпосланнике Президента США Дональда Трампа Стивене Уиткоффе. - Прим.). Согласился или нет, он мне сейчас расскажет. Я с ним буду встречаться. С удовольствием мы поужинаем и, как обычно, до ночи проговорим. И в том числе этот вопрос. Ну, я, в общем-то, знаю его позицию. И вчера он молодец, он даже больше сказал (в заявлениях для СМИ по завершении белорусско-российских переговоров в Кремле. - Прим.), чем хотел. И в том числе про эти 30 дней. Вопрос: а что, а как будет? Он сам себе задавал эти риторические вопросы, - отметил Александр Лукашенко. - Я его знаю главное желание - надо это все прекратить. За мир, за мир, за мир, за мир!"

По словам Главы государства, предложенное США 30-дневное перемирие - это само по себе не новинка. Но важно, как оно будет реализовано. "В чем прав Владимир Владимирович: хорошо - перемирие, не стреляем, не убиваем, а что вы будете делать в Украине в это время? Да, украинцы поставят вопрос: а россияне что будут делать? В России сложнее проконтролировать. ВПК будет производить танки, снаряды, боеприпасы. Да, к линии фронта не потащат их. Ну на складе будут и так далее. Кто запретит? Никто. Вопрос: как это проконтролировать со стороны украинцев и Запада?" - сказал Александр Лукашенко.

Также стоит вопрос о том, не будут ли в течение этого месячного перемирия поставляться вооружения в Украину. "Перемирие. А в это время в Жешуве в Польше накопилось определенное количество оружия, боеприпасов. Американцы сняли сейчас всякие запреты - об этом Трамп объявил. Вы что, будете пичкать оружием и еще наемников туда перекидывать в течение 30 дней, а потом начнем воевать по новой? Еще больше людей погибнут, неизвестно, что будет. Поэтому много вопросов", - констатировал Глава государства.

Александр Лукашенко еще раз повторил свой тезис о том, что американцы на данный момент не имеют четко очерченного плана по украинской теме. "Они нащупывают какие-то вопросы, щупают почву. Пусть так. Но в результате они хотят начертать какой-то план действий - американцы, - заявил он. - Нет конкретики. И вот поездки высокопоставленных американских представителей и спецпосланника говорят о том, что они нащупывают эту почву, согласовывая некоторые вопросы с Украиной, с Россией и прочее, чтобы вырисовать какой-то план действий. Это будет непросто".

Отвечая на вопрос, чувствует ли он какой-то подвох в предложениях американской стороны в адрес России или все-таки "пахнет миром", Президент сказал: "Нет, у них не может быть подвоха. Ничего пока (конкретного плана. - Прим.), я говорю, нет, но пахнет миром. Я думаю, что в этом году нам удастся чего-то сделать с этой (войной. - Прим.), остановить ее. И не только здесь, но и у евреев - там, Палестина, на Ближнем Востоке. Почему? Потому что и лично Дональд (Президент США Дональд Трамп. - Прим.) хочет стать нобелевским лауреатом. Ради бога, мы его представим, лишь бы только мир этот был".

Александр Лукашенко отметил, что установление мира было заявлено как главный тренд в политике нынешнего Президента США после темы Китая. "На китайском направлении тишина сейчас, а это (вопросы установления мира. - Прим.) выпячивается. Поэтому ему уже от этого никуда не деться. Эти события толкают его на поверхность: давай результат! Поэтому я не думаю, что они делают это как подвох. Нет, здесь подвоха нет, но верить нельзя. Факты на стол - будем смотреть эти конкретные факты и принимать решения. Чтобы не надули, как Путин говорит, как в прежние времена. Я говорю, чтобы вокруг пальца не обвели. Не обведут. Мы же уже наелись этого всего", - сказал Президент.

Еще один вопрос касался украинской пропаганды о том, что граница Украины с Беларусью сейчас самая защищенная и продолжает укрепляться.

"Я это знаю, но куда уже больше. Там же даже ни петух, ни курица не пройдут, через эту границу. Уже заминировали все. Заминировали, забаррикадировали. Ну и потом, это не пропаганда, это - фейконосы эти, идиоты. На этой забаррикадированной границе есть окна, через которые мы сотрудничаем с украинцами. Мы, россияне, и они (украинская сторона. - Прим.) - с нами. Обмен погибшими - сотнями. Обмен военнопленными - сотнями", - рассказал Александр Лукашенко.

Ведется также обмен ранеными, причем украинская сторона уже делает это под Гомелем, а не где-то через Польшу и Беловежскую пущу. "Уже не боятся, что тут Россия рядом", - заметил Президент.

"Граница живет и процветает. И все больше и больше украинцы с россиянами работают через нас, через Беларусь. Мы этому способствуем", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко и украинская сторона хочет через Беларусь производить эти обмены.

"Они задумали на территории Беларуси создать лагеря, где будут содержаться военнопленные. Это с Украины было предложение: мы (Беларусь. - Прим.) контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы - в лагерь, россияне - в лагерь, - рассказал о предложении Глава государства. - Но мы (Беларусь по условиям предложения. - Прим.) не занимаем никакую позицию. Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее".

По словам Александра Лукашенко, когда встал вопрос о финансировании, ответ украинской стороны был таков: "Мы деньги найдем".

"Я говорю: тогда второе - договаривайтесь с россиянами. Договоритесь - мы с удовольствием будем вам помогать", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства также поделился некоторыми наблюдениями по результатам проведенного недавно обмена. Это в частности касается раненых, кто получил серьезные увечья, в том числе лишился конечностей. Александр Лукашенко интересовался у белорусских медиков их состоянием, как к россиянам относились на украинской стороне. "Удивительно, но вот помощь им оказали квалифицированно в Украине. Не просто взяли, кинули грязные, загнивающие раны. Нет, украинцы на месте там оказали этим раненым российским военнопленным хорошую помощь", - заявил он.

"Значит, там есть нормальные люди…" - сделала вывод интервьюер.

"Врачи и нормальные", - подтвердил Александр Лукашенко.

"Да, граница (белорусско-украинская. - Прим.) там забаррикадирована очень сильно, заминирована везде. Они боятся давно, что мы ввяжемся в эту войну. Мы четко следуем тренду на мир. И у нас нет таких планов нападать на Украину сейчас. Это было бы даже непорядочно с нашей стороны", - подчеркнул белорусский лидер.

"Они меня упрекают, что агрессор, такой-сякой - из Беларуси зашли россияне. Во-первых, я честно признался, что меня Генштаб России не информировал об этом. После учений выводили россияне свои войска. Им показался во Владивосток путь или за Урал через Киев ближе. Ну так это задайте вопрос генералам, которые выводили, почему им этот путь оказался ближе, - отметил Александр Лукашенко. - А я говорю, если бы знал, я бы Украине не помогал. Почему? Потому что Украина уже к этому времени с нами была в состоянии экономической войны. Они же ввели против нас санкции по всем направлениям. Ни американцы, ни европейцы не вводили еще. Они (Украина. - Прим.) нас начали бомбить. Отчасти и россиян тоже. Поэтому чего меня упрекать?"

Главу государства спросили насчет заявлений в Евросоюзе, что через пять лет будет большая война.

"Может, им это надо? А я вам скажу, что никакой войны Путин, руководство России не планируют. И никакой войны через пять лет не будет, - уверен Александр Лукашенко. - Понимаешь, мы наелись на этом примере (речь о конфликте в Украине. - Прим.). И даже ты, Оля, боец самый настоящий (сейчас война в СМИ идет жесточайшая), ты что, поддержала бы через пять лет войну против Польши? Нет, зачем это нам надо? Это им надо, чтобы напрягать ситуацию".

Александр Лукашенко предположил, что подобным нагнетанием обстановки в ЕС хотят оправдаться перед народом за предлагаемые военные траты, желание создать европейскую армию и перевооружиться. "Если Трамп уйдет, НАТО нет - надо чего-то создавать, мало ли что будет. Но надо людям объяснить - 800 млрд (предлагаемый главой Еврокомиссии план перевооружения на 800 млрд евро. - Прим.). Поэтому нужна эта дымовая завеса в средствах массовой информации, что мы тут собираемся нападать", - отметил Глава государства.

"Слушайте, ну если бы собирались, то я бы точно знал, потому что вся операция (была бы через белорусскую территорию. - Прим.) - полторы тысячи граница с прибалтами и поляками. У нас таких планов нет, - заверил белорусский лидер. - Однажды я с Путиным обсуждал проблему по европейцам, когда они нас начали пугать, что они закроют Балтику, и Россия не сможет торговать по Балтике. Я так в шутку говорю: "Знаешь, Владимир Владимирович, придется военными судами сопровождать сухогрузы наши". Мы пошутили, посмеялись и все. Вот в таком плане. А вполне это реально, если они нас попытаются запереть в нарушение международных правил. Мы же не лезем на их территорию. И мы никогда не планировали никакого нападения на Европу. Они это прекрасно знают".

"Я сказал, что если Россия и США договорятся без Европы, то Европе будет "труба", исходя из той позиции, которую сегодня заняла Администрация США. А у них и основания есть", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что политики в Евросоюзе в период президентских выборов в США вмешались в этот процесс и "бомбили этого Трампа". "Они же все, и поляки, и немцы, и французы, англичане в том числе, поддерживали Байдена. Ладно, поддерживайте, это не запрещено. Но вы же непорядочно вели себя, вы лично оскорбляли Трампа и так далее. Поэтому в личном отношении у Трампа червоточина такая есть", - сказал он.

С другой стороны, США предъявляет экономические требования. "Он (Дональд Трамп. - Прим.) называет: "Ребята, вы продаете у нас это, это, это - все продаете, а наши товары не пускаете". Там счет есть определенный. И чтобы уравновесить торговлю, он вводит постепенно пошлины, налоги на границе. Это экономическая основа", - пояснил Президент.

Есть нюансы и в военной сфере: "Он говорит: "Ребята, я не буду так тратиться, как раньше, и своих ребят (американцев. - Прим.) в НАТО отправлять. А если через пять лет война начнется с Россией и Беларусью, - наши ж будут погибать. Я этого не хочу. Я заберу своих". Значит, в военном отношении проблема. И у Дональда Трампа такие основания есть", - сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим Президент подчеркнул: "Им бы (в Евросоюзе. - Прим.) не пропагандой заниматься, а подумать над тем, что я сказал. Если договорятся Америка с Россией, им действительно будет труба, хана им будет, как у нас в России, в Беларуси говорят".

Александр Лукашенко при этом посоветовал Евросоюзу взять голову в руки и обратить внимание на другой его тезис, о котором он говорил не раз, и в том числе в недавнем интервью американскому блогеру Марио Науфалу: "Когда я говорил, что будущее Европы - с Россией. Опоры нашей планеты - Евросоюз, Китай, Америка, Россия, Индия и так далее".

"А если Европа будет с Россией, как это хотя бы раньше было, никто этот союз не разорвет. Это будет мощнейший (союз. - Прим.). Ядерная держава - Россия, другие ядерные державы - Франция, Англия, технологичный Европейский союз и огромные ресурсы здесь у нас на востоке - в России. Кто тут? Ни Китай, ни США не смогут соперничать, - заявил белорусский лидер. - Американцам это невыгодно, они хотят быть монополистом в мире. Это теперь хорошо понятно. Они не допустят, чтобы Европа поднялась хоть как-то, они ее как конкурента будут душить. А если объединятся Европа и Россия, ну тогда смерть. Тогда уже труба будет для американцев. Они это понимают".

Подытоживая сказанное, Александр Лукашенко советует Евросоюзу налаживать диалог и договариваться.

Главу государства спросили насчет того, есть ли сейчас в Евросоюзе договороспособные люди. Президент Беларуси привел в пример Украину, где таких, по его мнению, нет. "Никто. Но мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну, мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя, я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это не публичная была договоренность, что они будут говорить", - рассказал Александр Лукашенко.

Глава государства еще раз подтвердил, что не может поделиться подробностями, пока сам Президент России это не обнародует: "Но он мне рассказывал. И сделал (вывод. - Прим.): значит, хотите, значит, разговаривайте. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Ну, может быть, Владимир Владимирович рискнет и скажет, кто звонил. Звонили ему, чтобы поговорить".

Президент также напомнил, что с самого начала предупреждал Владимира Зеленского, что когда в США сменится Администрация, то он никому не будет нужен. "Оно оказалось так, что даже и сменить его хотят (речь о требовании провести в Украине президентские выборы. - Прим.), - сказал белорусский лидер. - В этом Овальном кабинете (во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США. - Прим.), ну что он плохого говорил? Он правильно говорил. Ну, это не заходит людям. Это расценили как, во-первых, его недальновидность. Во-вторых, слабость. В-третьих, неопытность. Видно было, журналисты не ушли и прочее. Делай выводы и строй разговор соответствующим образом. Особенно если серьезные ребята с галстуком задают вопрос по твоей майке спортивной, в которой ты пришел. Ну это же понятно, ты уже делай вывод, что тут постановка. И пришлось ему извиняться ни за что и соглашаться на то, что предложили хозяева. Но это ж он довел до этого".

Глава государства напомнил, что с месседжем о диалоге выступил и накануне после переговоров с Президентом Владимиром Путиным, что о мире нужно договориться втроем с участием России, Украины и Беларуси. "Втроем мы должны сесть (у него (Владимира Зеленского. - Прим.), наверное, сил на это уже нет) и договориться", - подчеркнул он в интервью.

"Слушайте, ну всякое бывает. Ну, тяжелый случай, не просто морду набили. Но давай остановимся, давай потихоньку наш славянский мир будем возрождать", - призвал Президент Беларуси.

Интервьюер также спросила насчет отношения Александра Лукашенко к Владимиру Зеленскому, которого он называл по разному: то Володя, то "гнида". "Ну, он, Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида, - ответил Глава государства. - Так как его называть? Ну, это, наверное, некрасиво с моей стороны, но точно было (сказано. - Прим.). Так нельзя поступать. А так ну что мне о нем плохо сказать, если я с ним был в хороших отношениях. Я всегда, как я понимал этот мир, ему рассказывал это, советовал. Ну вот он, видишь, как послушал меня. А если бы послушал, была бы другая ситуация".

Александр Лукашенко уверен, что Владимир Зеленский не попросит политического убежища в Беларуси.

"Нет, он у меня не попросит. А нет особняков и дач его в Беларуси. Они на Лазурном берегу, в Англии. Там, говорят, замки и прочее. Он туда поедет. Там они уже обосновались. Сюда не поедет", - сказал Глава государства.

Александру Лукашенко ранее предлагали предоставить в Беларуси убежище экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

"У нас был случай с Мишей Саакашвили в свое время. Кто-то ко мне, украинцы или кто, обратился: "Надо, человек в тюрьме, там издеваются…" - рассказал Глава государства.

Он обратил внимание на то, как американцы поступили в этом случае, хотя Михаил Саакашвили был полностью проамериканским: "Они же могли тогда грузинам сказать: "Ребята, отпустите или отдайте, обменяйте". Нет, не вступились".

Александр Лукашенко рассказал, что в свое время поддерживал отношения с Михаилом Саакашвили, и россияне были в курсе дела. "Я что-то передавал (той и другой стороне. - Прим.). Ну как с Зеленским. И когда они ко мне обратились (с просьбой предоставить убежище. - Прим.), думаю, мне не солидно, если я приму решение, заберу его в Беларусь. Думаю, надо мне с россиянами пообщаться - с Путиным. Путин, удивительно, говорит: "Слушай, ну если ты можешь его забрать, забирай", - рассказал Глава государства.

Он подчеркнул, что Владимир Путин занял такую позицию даже несмотря на то, что Михаил Саакашвили фактически являлся врагом России. "Путин, на которого он (Михаил Саакашвили. - Прим.) там что только ни говорил, спокойно к этому отнесся: "Забирай". А американцы пальцем не пошевелили", - заметил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси уверен, что Владимир Зеленский не выиграет президентские выборы в Украине, если будет решено их провести.

"Если будут наседать: "выборы, выборы" - это дело внутреннее, украинцев. Я бы не стал педалировать этот вопрос. И, вы заметьте, Путин это обозначил. Он не педалирует эту тему", - сказал Глава государства.

Он напомнил, что Президент США Дональд Трамп ранее называл Владимира Зеленского диктатором, подталкивая к проведению выборов.

"Не надо. Это просто усиливает поддержку Зеленского. Там же не дураки тоже. В Украине такие люди, как мы. Какой бы ты противный ни был там, это усиливает авторитет Зеленского. Чуть-чуть, но усиливает. Это не делает, во-первых, авторитет Соединенным Штатам Америки. Ну какое ваше дело, кто там будет президентом и как это будет происходить у нас, в России и так далее. Люди сами разберутся. Там же ясно, что Владимир Александрович не выиграет. Он не выиграет выборы. Зачем на это больное место еще давить и за счет этого свой авторитет опускать?" - сказал Президент.

В одном из вопросов журналистка высказала надежду на скорую деэскалацию конфликта в Украине и напомнила, что ранее Александр Лукашенко говорил о возможном установлении мира в Украине уже в этом году.

На это Глава государства заметил, что он не просто надеется на мир в соседней стране в этом году, но у него есть большие основания для таких прогнозов.

"Нет ресурса для этой войны, люди устали. Мы видим, что на фронте делается. Устали с одной и с другой стороны", - сказал он.

По его мнению, на настроение людей оказывает влияние и информационный фон, мнения, звучащие из разных стран: "Тут бурлим мы, ты одно говоришь, я другое, американцы третье и прочее, - образно пояснил Президент. - Они там (на фронте. - Прим.) это все слышат. Они же начинают думать, это на психологию давит: "Вот, там чего-то договариваются, а мы тут гибнем..."

Александр Лукашенко не исключает, что в этой ситуации на линии фронта могут начаться братания.

Глава государства во время разговора заметил, что в конфликте России и Украины по разным сторонам фронта зачастую оказываются люди, которые ранее обучались военному делу в одних и тех же военных академиях.

"Но, судя по операции "Труба", наши академии лучше. Блистательно (задумана и выполнена эта операция. - Прим.)" - высказала свое мнение по этому поводу Ольга Скабеева.

"Это не академия, это ваши люди оказались крепче, - подчеркнул Президент на это замечание телеведущей. - Это же надо придумать такое! Пятнадцать километров и метров 40, вроде, они проползли. Огромное количество высадилось в тыл и так результативно - свыше 600 человек самых подготовленных. Они атаковали мгновенно".

В продолжение разговора Глава государства раскрыл некоторые подробности операции. В частности, он рассказал о том, что при внезапном появлении российских военных в Судже, первыми покинули территорию украинские военнослужащие, которые управляли дронами.

"Побежали, прежде всего, те, которые управляли БПЛА. А это главное оружие сегодня в Украине", - отметил Александр Лукашенко. В результате оставшиеся силы ВСУ были дезориентированы, не могли координироваться, не имели разведданных, лишились они и огневой поддержки, которая была со стороны ударных дронов. "Дроны не работают, ударные дроны не работают - они (операторы БПЛА. - Прим.) первыми побежали. Вот тебе инсайдерская информация. Они первые убежали", - рассказал Глава государства.

Президент высоко оценил профессиональные качества российских специалистов, которые планировали и осуществляли эту операцию.

"Там, на фронте, ребята творят чудеса, что с одной, что с другой стороны, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Они вручную производят и делают такие дроны, которые ни на одном заводе не произведешь. Кулибины и у нас, и у них".

Во время интервью Глава государства рассказал, что ранее в телефонной беседе с российским лидером настойчиво интересовался, когда будет выполнено его обещание о поставке современного ракетного комплекса "Орешник" в Беларусь. В ответ на это Владимир Путин спросил, знает ли Александр Лукашенко, "Орешник" создается совместно Россией и Беларусью. "Я говорю: "Подожди. Ты что, хочешь перекинуть свое обещание на меня?" - рассказал подробности разговора Президент.

Он уточнил, что в России производятся ракеты и они, конечно, есть не в единичном экземпляре. А Беларусь действительно делает пусковые установки, основную базу, которая используется для комплекса "Орешник". "И я сейчас контролирую производство этих пусковых установок, - отметил Александр Лукашенко. - Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить".

Вместе с тем пока остается открытым вопрос о месте размещения комплекса в Беларуси. "Стоит ли эти современные ракеты ставить вблизи наших врагов? Или мы их поставим где-то под Москвой? Или еще где-то на позиции? Место? Мы должны определить четко это место и договориться", - пояснил Глава государства.

По его словам, эта тема будет обсуждаться на переговорах с Владимиром Путиным во время нынешнего официального визита. "Думаю, сегодня и завтра мы обсудим с Владимиром Владимировичем эти вопросы. Торопиться тут незачем, спешка нам ни к чему сейчас. Нет такой необходимости быстрее завтра где-то под Оршей поставить "Орешник", - сказал Александр Лукашенко. - Надо - поставим. Если это надо будет. Это же серьезное оружие. Его на коленке за полгода или за один месяц не сделаешь".