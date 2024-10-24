Интервью телеканалу НТВ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани дал интервью журналистам "Центрального телевидения" на НТВ.

У Александра Лукашенко прежде всего поинтересовались перспективами вступления Беларуси в БРИКС. Глава государства рассказал, что Беларусь перед тем, как стать членом БРИКС, сперва должна поработать с организацией в качестве партнера. Соответствующий статус, по его словам, согласован на саммите в Казани.

"И эта ступень для всех сейчас обязательна. Такое принято решение постоянными членами БРИКС: тот, кто хочет вступить в БРИКС, должен пройти эту ступень. Поэтому Беларусь - страна-партнер для БРИКС", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Журналисты отметили, что накануне саммита Министр иностранных дел Максим Рыженков назвал вступление в БРИКС мечтой Беларуси.

"Наш Министр это так воспринимает, что это мечта. Я бы так уж определенно, мягко говоря, не высказывался, поскольку наша мечта в том, чтобы БРИКС стала мечтой для многих государств, - прокомментировал это заявление Президент. - Давайте откровенно (вы это видите не хуже меня): в самой организации есть проблемы. Много, мало - вопрос вкуса, но проблемы есть. Даже между ведущими государствами - основателями этой организации. Может быть, БРИКС и поможет преодолеть все эти проблемы".

Глава государства, в частности, обратил внимание, что во время саммита многие страны больше высказывались о своих проблемах, нежели о каких-то глобальных инициативах. Россия же, наоборот, внесла очень серьезные предложения, заметил Александр Лукашенко. "Не просто то, что касается только России, но касается всех сегодня или коснется завтра", - отметил он.

Речь, например, об инициативе разработать новую межбанковскую систему, которая могла бы заменить SWIFT или работать параллельно с ней. "Пока я еще не могу сказать, что это разумное предложение России поддержано. Как и другие. О чем это говорит? Что даже основатели (пять стран) и те, которые стали постоянными членами БРИКС, сегодня исходят из того, "насколько это меня будет касаться". Каждый видит там себя, а организация для того, чтобы видеть общие проблемы. Вот чего пока не хватает БРИКС", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко признался, что настороженно воспринимает и бюрократическую сторону вопроса - процесс приема в члены организации.

"К примеру, почему бы Турцию не принять в состав БРИКС? Это очень символично, и крупная страна. Символично в чем? Это пока единственная страна НАТО, которая предложила свое участие в БРИКС. Нет, с подачи каких-то, может быть, бюрократов начали вырабатывать какие-то критерии приема: если ты соответствуешь этим критериям, мы тебе даем партнера, а потом уже будем думать, принимать тебя или не принимать, скорее всего, примем. Я боюсь, что этот бюрократизм может утопить, как и многие другие организации, и БРИКС", - сказал Президент.

Глава государства напомнил, что у появления БРИКС были как субъективные причины - желание стран работать вместе, так и объективные - стремление к многополярному миру.

"Это объективный фактор, его сегодня притушить, придавить невозможно. И сегодня, когда мир бешено меняется, очень быстро время меняется, надо успевать за этим временем. Если мы не способны успевать, то эта организация может стать со временем (притом в ближайшем будущем) организацией маргинальной", - считает белорусский лидер.

"Более того, очень важно, что коллективный Запад, прежде всего Соединенные Штаты Америки, сегодня развернул бешеную борьбу против БРИКС для того, чтобы не допустить этот многополярный мир, за который пытается выступать БРИКС. Поэтому очень много еще проблем", - констатировал Александр Лукашенко.

Площадку саммита в Казани белорусская сторона использовала и для проведения двусторонних переговоров, ведь здесь можно было встретить представителей различных континентов. И это, несомненно, один из плюсов подобных форматов.

"Но мы ждем решения в БРИКС общих проблем, которые будут волновать все государства, а не только отдельные", - резюмировал белорусский лидер.

Говоря о российско-украинском конфликте, Александр Лукашенко заявил, что предложеннный Владимиром Зеленским план не соответствует ситуации на фронте.

"У нас с вами выработался нарратив, что мир в Украине зависит от Штатов и Европы: захотят они - будет мир, не захотят - не будет. В последнее время, с моей точки зрения, ситуация поменялась: американцы, видя ситуацию на фронте и в Курской области, и особенно европейцы, мира хотят больше, чем сам Зеленский. Больше всего сейчас упирается Зеленский, предлагая разные форматы, разные планы мирных переговоров, которые больше похожи на лозунги. И эти предложения, самое главное, сегодня не соответствуют тому, что происходит на земле", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что Россия медленно, но наступает на основных направлениях в Украине, а часть украинских подразделений уже вытеснена с захваченной ими территории Курской области.

"Россияне треть захваченной территории освободили, - констатировал Президент. - На сегодняшний день, может, и больше. Но самое главное, в Курской области россияне научились с ними воевать, ведь они зашли группами: диверсионно-разведывательными группами, потом другие подразделения, группами тактических батальонов. Это было несколько неожиданно для россиян в целом и, в частности, война этими группами - партизанские действия украинцев. Россияне быстро адаптировались к этому и начали вытеснять украинцев".

Российские военные заявляют, что к концу декабря они могут освободить всю территорию Курской области. А значит, эта операция станет для Украины провалом, заявил Глава государства. Россияне успешно наступают и в Донецкой области.

"И вот мирный план Владимира Александровича Зеленского и то, что происходит на фронте и в Курской области, не коррелируются. "План победы" его называют. Странное название: тут уже не до победы, дай бог остановиться", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что поддерживает подключение КНР и Бразилии к попыткам мирно урегулировать конфликт в Украине.

Александр Лукашенко отметил, что Китай и Бразилия не соперники России, но хотят мирного урегулирования конфликта. Сейчас обе страны продвигают совместно разработанный мирный план по урегулированию вооруженного конфликта в Украине. "Я поддерживаю само включение в этот процесс китайцев и бразильцев", - сказал белорусский лидер.

Конкретные же вопросы, такие как территориальное разграничение, условия прекращения военных действий и отвод войск от линии соприкосновения, должны решаться между сторонами конфликта исключительно за столом переговоров, убежден Президент.

"Самое главное сейчас - усадить всех за стол переговоров", - подчеркнул Глава государства. Эту же цель преследуют Китай и Бразилия, добавил он.

В интервью Александр Лукашенко заявил, что определенные контакты между Беларусью и Украиной сохраняются. Президент пояснил, что в СМИ мелькают новости о посредничестве ОАЭ в обмене телами и военнопленными между Россией и Украиной, но сам процесс организован при непосредственном участии белорусов. "Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками", - сказал Глава государства.

Он напомнил, что последние такие обмены состоялись буквально недавно. "И дальше, если россияне этого захотят (украинцы хотят), мы будем способствовать этому процессу. То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем и будем выполнять, в том числе и по детям - уполномоченный их, уполномоченный ваш по правам ребенка, наш уполномоченный и депутаты нашего парламента в это вовлечены. Я это поддерживаю", - подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому у нас нормальные с ними (украинцами. - Прим.) контакты, мы можем передать им любой сигнал. Если у них есть вопросы, они могут их задать нам и могут через нас передать какие-то вопросы Российской Федерации, прежде всего военным. Если есть такие вопросы, мы передаем сразу же", - добавил Александр Лукашенко.

На соответствующие контакты, по его словам, уполномочены некоторые депутаты, дипломаты и военные. "Все, на что украинцы согласны", - сказал Президент.

Главу государства попросили прокомментировать утверждения о том, что Северная Корея отправила в Украину войска для участия в боевых действиях на стороне России. Кстати, подобный вопрос Президенту Беларуси журналисты задавали в Казани неоднократно.

"Я уже спросил (может быть, в шутку) у своего хорошего друга Эрдогана: "Вы (НАТО. - Прим.) о северокорейских военнослужащих говорите (он же член НАТО) для того, чтобы найти повод для ввода натовских войск в Украине?" - рассказал Александр Лукашенко о необычном разговоре с турецким лидером.

Однако что ответил на этот вопрос Реджеп Тайип Эрдоган и чем в принципе завершилась беседа двух лидеров, Глава белорусского государства рассказать не успел: журналист решил увести разговор в иную сторону.

Президент Беларуси подчеркнул, что не верит в присутствие военных Северной Кореи в Украине, тем более никто так и не предоставил никаких доказательств. Да и у России нет необходимости привлекать к конфликту третью сторону, отметил Александр Лукашенко.

"Это может быть эскалацией конфликта (коль России другие страны помогают, значит, введем натовские контингенты, чтобы все-таки добить Россию, как они планировали). Думаю, что это, как вы сказали, вброс для того, чтобы получить повод для каких-то действий. Возможно, для ввода своих подразделений или разрешения дальнобойным орудием бить по территории России (у них же в портфеле много хотелок со стороны Украины)", - предположил Глава государства.