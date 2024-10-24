Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 октября дал интервью российскому журналисту Павлу Зарубину на полях саммита БРИКС в Казани.

Отвечая вопрос о предстоящей избирательной кампании в Беларуси, Глава государства заявил: "Хорошо пройдут (выборы. - Прим.). Я в этом нисколько не сомневаюсь. Да, наверное, ты и сам не сомневаешься, что мы справимся в этой сложной ситуации - разобраться с этими политическими вопросами".

Говоря о перспективах завершения конфликта в Украине, Александр Лукашенко сказал: "Сейчас это уже зависит не от коллективного Запада, сколько от самого Владимира Зеленского. Это уже такой маленький поворот. Недавно, встречаясь с представителями Запада, я понял, что они хотят мира, но они не могут надавить на Зеленского. Потому что было обещано, что давления не будет, - будет всяческая поддержка".

"Ему совсем что ли свой народ не жалко?" - задал уточняющий вопрос журналист.

"Ему плевать на это. Исходя из его поведения. Хотя так подумаешь, я же его хорошо и до этого знал - неглупый человек. Но, видимо, амбиции возымели место. Но это не место для амбиций. Поэтому действительно - не жалко", - ответил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что ситуация меняется каждый день. "И уже беспокоит то, что Россия может всех послать и сказать: "На земле ситуация изменилась". То есть не пошли в свое время на переговоры, а сегодня ситуация поменялась, и серьезно в пользу России, - сказал Президент. - Мне кажется, что, как говорят российские военные, Курскую область они освободят к концу декабря. Очень много погибло там украинцев. И россиянам, конечно, непросто. Убиваем друг друга ни к чему. А на основной линии фронта подвижки очень серьезные".

Александр Лукашенко отметил, что "путинская стратегия" - шаг за шагом, спокойно продвигаться вперед - возымела действие. В Донбассе линия фронта смещается на запад. "Поэтому отсюда и лозунги Зеленского, которые он называет "план победы". Потому что серьезная ситуация на фронте", - сделал вывод белорусский лидер.