Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью изданию "Известия" на полях саммита БРИКС в Казани.

Александр Лукашенко рассказал в интервью, что Беларусь стала партнером в БРИКС.

"Мы стали партнерами - это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб", - заявил белорусский лидер. Его несколько удивил тот факт, что о желании присоединиться к БРИКС заявили около 30 государств, а партнерами стали чуть более 10 стран.

"Партнерами стали 12 или 13 государств, в том числе Беларусь. А почему не принимают в БРИКС другие государства? О чем БРИКС хотела бы, прежде чем принимать другие государства, подумать? - поставил вопрос белорусский лидер. - А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли. Придумали этот "предбанник" в виде партнера".

"Хорошо, это (статус партнера. - Прим.) возможно. Но меня настораживает в этом то, чтобы бюрократы, которые творят и предлагают главам государств эти документы, не заволокитили все. Чтобы бюрократический аппарат не уничтожил те вопросы, которые сегодня стоят перед государствами, входящими в состав БРИКС. Вот это меня настораживает. Вот собрались, показали друг другу, как-то выступили и разъехались. А результат?" - заметил белорусский лидер.

Глава государства отметил, что процесс наступления многополярного мира - это уже объективная вещь, которая не зависит от чьего-либо желания. В этой ситуации многие страны думают, куда "прислониться", с кем быть в союзе и сотрудничать, будь то региональные или глобальные объединения.

В случае с БРИКС Александр Лукашенко считает важным, чтобы в объединении не было торможения при решении ключевых вопросов. А если такое происходит, то инициативу по продвижению процесса должны брать на себя государства-учредители. "Надо, чтобы главы государств-учредителей, а их пять, взялись за решение этого вопроса, организовали соответствующую группу, вычленили главные, общие вопросы. Типа платежной системы, торговли через криптовалюты, национальные валюты и так далее. Логистика очень важна для торговли и другие вопросы. Чтобы они вычленили этот вопрос и предложили пути решения. Подключая нас, еще кого-то и так далее, кого сочтут нужным", - предложил схему действий белорусский лидер.

"Но если мы заявили о создании (в данном случае - новой альтернативной платежной системы. - Прим.), будьте добры развивать свой замысел. Когда многие государства начинают искать, а с кем быть, как жить дальше, БРИКС может внести свой весомый вклад. Но надо шевелиться. Нельзя останавливаться. Я часто говорю: если остановимся, то идущие за нами нас растопчут. А тут опасность в том, что если мы не реализуем замыслы, не удовлетворим ожидания других государств, коллективный Запад победит и будет с нас просто смеяться. И потом уже глобальную организацию (развивать. - Прим.) или заявить о создании глобальной организации в мире будет очень сложно", - добавил Александр Лукашенко.

Что касается Беларуси, Президент подчеркнул, что организация БРИКС - это желанная для страны организация. "Мы будем с ними работать, будем вносить свой вклад в решение общих вопросов, которые стоят перед нами, - сказал он. - БРИКС - это очень близкие нам государства - Россия, Китай, Эмираты и многие другие. Хотелось бы, чтобы у нас такой уровень отношений с Индией был. Мы выстраиваем его. Это наши люди, и мы с ними должны сотрудничать".

Одновременно Глава государства считает, что в БРИКС нужно больше выдвигать и обсуждать общие для всех вопросы. Это уже происходит. Например, в центре внимания на саммите были темы конфликта в Украине, ситуация на Ближнем Востоке. Но все же в выступлениях лидеров пока звучат и многие частные проблемы и вопросы, констатировал белорусский лидер.

Глава государства заявил в интервью, что коллективный Запад развернул оголтелую борьбу за понижение статуса БРИКС.

"Некоторые заявили о вступлении в БРИКС, а потом взяли паузу. Это в том числе говорит о том, что против БРИКС развернута оголтелая кампания. Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад (они себя так называют) развернули борьбу за понижение статуса БРИКС. Примеры мы знаем. Идет давление. Не буду называть эти страны, потому что это закрытая информация. Они могут говорить, что это не так. Но мы знаем, - сказал Александр Лукашенко. - Притом страны, с которыми Россия и мы в хороших отношениях. То есть идет давление: "Если вы в БРИКС, значит, мы с вами не будем торговать, вы инвестиции, кредиты не получите, мы создадим вам сложности и трудности".

Главу государства спросили насчет его заявления на саммите, что БРИКС - это сообщество будущего. "Здесь больше желаемое, чем действительное. Я как-то колебался, думал, сказать это - не сказать. Но все-таки надежда умирает последней. И хотелось бы очень, чтобы в это время хотя бы надежда была на будущее у БРИКС. Противоречий, как вы понимаете, там достаточно. Там страны разные, крупные, у которых свои противоречия", - добавил белорусский лидер.

Он отметил успешное председательство России в БРИКС: "Вовремя и очень эффективно. Россия попала в такую ситуацию вместе с нами, Беларусью, когда хочешь не хочешь, а надо решать общие вопросы, которые волнуют и будут в будущем волновать БРИКС. И тот же Китай, и Индию и так далее".

Например, одна из таких тем - это создание новых альтернативных западным расчетно-платежных систем, чтобы не зависеть от санкций. "Мы вынуждены предлагать параллельную систему расчетов. Некоторые государства на это реагируют так: "Знаете, нас не касается, и ладно". А что, завтра не коснется? - задал риторический вопрос белорусский лидер. - Разве вот этот выпад, наглость американцев с арестом российских золотовалютных резервов, это никому не сигнал?"

"Поэтому я поддержал россиян, что они предложили для решения ряд конкретных вопросов. Мы (в рамках БРИКС. - Прим.) их приняли? Нет. По разным причинам, которые я обозначил: "думаем, надеемся, авось пронесет…", - сказал Александр Лукашенко.

Президент был бы не против появления в мире организации - противовеса ООН, в том числе БРИКС.

"Все испугались, начали говорить, что мы чуть ли не в противовес ООН создаем какую-то организацию, - заметил белорусский лидер. - Если ты боишься этого противовеса, ты не вступай в БРИКС. А я вот лично хочу, чтобы был такой противовес, чтобы ООН зашевелилась. Или была организация - глобальная. А БРИКС все-таки претендует на глобальную организацию, а не региональную. Это не ШОС (ШОС - региональная). Хочу, чтобы была такая организация, которая будет противовесом ООН", - сказал Президент.

Он пояснил, почему недоволен нынешним состоянием дел в ООН: "Что мы там имеем? Мы чего деньги тратим? Там собираются столько государств для того, чтобы с трибуны выступить? При пустом зале в основном… Хотелось бы, чтобы она была эффективной, чтобы Совет Безопасности решал вопрос, а не просто собирался там. Не понравится американцам - вето, все - разошлись".

Глава белорусского государства уверен, что вопросы войны и мира должны решаться исключительно на площадке ООН. "Если ООН решила войну прекратить - прекратить. Это что, есть? Нет. Американцы упрекают россиян. Да чего вы упрекаете? Сколько войн вы развязали и сколько конфликтов вы сегодня ведете! И сколько войн вы еще намерены осуществить…" - заметил Президент Беларуси.

В качестве примера такой политики США он привел ситуацию вокруг Тайваня: "Они готовы там - AUKUS (военно-политический блок. - Прим.) создают - вмешаться и что-то сотворить. Поэтому ООН не выполняет свои функции".

Во время интервью Президент заявил, что в Беларуси готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации.

"Мы не исключаем, что могут быть какие-то инсинуации, провокации и так далее. Но вот этого (как в 2020-м. - Прим.) больше не будет. Мы этого не допустим, потому что мы знаем, кто это делает. Недавно, спасибо Майку Помпео, с которым мы встречались (бывший директор ЦРУ, а потом руководитель Госдепа), он был в Беларуси. Потом с Вованом и Лексусом вашими (российские пранкеры. - Прим.) он заявил: "Да, у нас в Беларуси не получилась цветная революция", - сказал Глава государства.

"Ну какие еще доказательства нужны, что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну? Я как Президент вынужден был ее защищать, и я ее защищал. И мы ее защитили. Поэтому мы готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также поделился подробностями о многочисленных международных встречах, которые состоялись у него и белорусской делегации на полях саммита БРИКС в Казани.

"Встречи мы провели практически со всеми главами государств. Я не говорю о Министре иностранных дел - по своей линии встречался. Для того чтобы такие переговоры провести, нам несколько лет нужно было бы, чтобы совершить поездки и там о чем-то договориться", - отметил Глава государства.

Например, Александр Лукашенко упомянул о переговорах с новым Президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры впервые встретились именно на полях БРИКС. "Познакомились, договорились о его визите, работе межправкомиссии. О плане, дорожной карте, которую мы будем реализовывать, и как мы ее модернизируем сейчас. Что-то устарело - выбросим, что-то новое добавим. Это полноценные переговоры - вопросы, которые подняли. В ближайшие месяц-два мы будем над этим работать", - рассказал Президент.

"Точно так с другими государствами. Даже конкретные проекты, как с Лаосом. Мы конкретные проекты обсуждали", - отметил он.

"БРИКС - это очень близкие нам государства - Россия, Китай, Эмираты и многие другие. Хотелось бы, чтобы у нас такой уровень отношений с Индией был. Мы выстраиваем его. Это наши люди, и мы с ними должны сотрудничать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил в интервью, что любой политик, посягнувший на суверенитет Беларуси, будет снесен ее народом.

"Я всегда настаивал и настаиваю на том, что дом - если представить Союзное государство как дом - надо строить с фундамента. Что является фундаментом наших отношений? Экономика. Поэтому надо выстраивать экономическую основу этого государства. И второе, мое железное требование, условие, - у нас общее отечество от Бреста до Владивостока. Никуда не денешься от этого. Мы уже десятками лет, столетиями к этому привыкли, - сказал Александр Лукашенко. - Но так сложилось, не по нашей вине, что здесь два государства. Два суверенных государства: Беларусь и огромная Россия. Это непреклонный закон нашего времени".

"Поэтому всякие разговоры о том, что империя там, сателлит, не сателлит, что внутрь России вступить и прочее... Встаньте на мое место. Вы бы что, будучи Президентом суверенного (не говорю независимого - мы друг от друга зависим) государства, это государство завтра бы уничтожили? Я на это пойти не могу и меня никто на это не уполномочил. Это во-первых. Во-вторых, любое телодвижение любого политика в этом направлении - он будет снесен белорусским народом", - подчеркнул белорусский лидер.

Одновременно он заверил, что белорусы для россиян - это самые преданные и надежные люди. "Более преданных, откровенных и честных в мире больше нет для вас, и не ищите их. Я опытный политик, и я уже это знаю точно, - сказал Александр Лукашенко. - Политик, который не цепляется за власть, - не то что мне все равно, буду я во власти или не буду, но не цепляющийся за власть. Я больше думаю о детях сейчас, о ваших и наших, и так далее - мы не должны в этом направлении развивать наше сотрудничество".

Президент подчеркнул, что нельзя ставить вопросы в таком ключе, что "вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая, мы вам будем помогать и дальше вступайте в состав России". "Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Но вы видите наши отношения с Путиным. Масса переговоров, контактов личных и прочих. У нас никогда так вопрос не стоял. Ну в России кое-кому неймется и в высоких кругах. Надо это выбросить, - подчеркнул Глава государства. - И потом, а зачем это? Я часто говорю, что мы с Путиным - неглупые люди. А специалистов у нас предостаточно для того, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет. Нам это надо".

Президент в этой связи отметил, что мир изменился, и сейчас не Средневековье, когда можно просто захватить ту или иную территорию. "Сегодня можно наклонить, завоевать чего-то, а завтра что? Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом? Всегда делая шаг, умный мудрый политик должен думать, "а дальше что?". Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать, - заявил Александр Лукашенко. - Мы часто обсуждаем этот вопрос. Такую огромную страну можно подмять без последствий? Нет. Что мы хотим получить, чтобы там постоянно была партизанщина и они совершали теракты против нас и россиян? Они же будут это делать. Почему? Потому что их будут к этому подталкивать. Взрывчатку им принесут в любое время. Это как минимум теракты. Поэтому мир сейчас такой, это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и ладно. Мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом".

Глава государства ответил на вопрос, стоит ли на повестке у Минска и Москвы вопрос признания Крыма и новых регионов российскими территориями, а также намерен ли белорусский лидер поехать в Крым.

"В Крым? Думаю, что это вопрос от журналиста больше. Ну, если надо поехать, поеду. Я человек решительный. Ну а какая необходимость сегодня или вчера была ехать в Крым? Я свою позицию обозначил в самом начале. Повторяю просто то, что я сказал в самом начале крымских событий: де-факто Крым российский, де-юре - нет. Почему? Потому что юридически эти вопросы односторонне урегулированы. И международное так называемое сообщество (что не волнует Россию, и я бы так поступил) не признает Крым российским. Вот моя позиция", - заявил Глава государства.

Вместе с тем он обратил внимание, что Беларусь сразу начала сотрудничать с Крымом, делает это и сейчас, равно как и с другими регионами. "Кстати, руководство Украины и военные нас за это очень упрекают, что эти белорусские организации, которые сотрудничают с этими, как они говорят, захваченными областями, попадут под санкции. Так они и так под санкциями. Уже дальше некуда попадать. Ну а то, что надо Донбассу и Крыму, если у нас это есть, мы это продаем. Они же за это платят. Почему нам не сотрудничать с ними?" - заметил Президент.

"Ну и потом, я думаю, что Украине, наверное, не совсем правильно диктовать нам условия, с кем сотрудничать. Украина первая, раньше Евросоюза, Америки, ввела против нас санкции. Какие к нам могут быть требования? Поэтому это вопрос, наверное, как минимум отложенный. Когда я буду ехать в Крым, я вас приглашу как журналиста. Обещаю", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заявил в интервью, что рассчитывает на освобождение к концу декабря Курской области России и подвижки с мирными переговорами.

Глава государства повторил свой ранее озвученный тезис о том, что ситуация вокруг возможных мирных переговоров сейчас поменялась. Если раньше речь шла о том, что мир в Украине возможен при согласии США и Европы - коллективного Запада, то сейчас они уже больше хотят мира, чем сам Владимир Зеленский. "Он уперся напрочь", - заявил Александр Лукашенко.

С другой стороны, Запад не может воздействовать на Зеленского просто не дав очередной порции денег и оружия, ведь это равносильно потере лица.

"Поэтому Запад этим путем не идет, но видят, что происходит на земле, где Россия уверенно, потихонечку, шаг за шагом, но продвигается на фронте. В той же Курской области продвигается вперед. Они же это все видят и оценивают. И оценивают по достоинству, не так как Володя Зеленский. Они понимают, что может наступить крах Украины, а крах Украины - это крах всего коллективного Запада, потому что они ввязались в эту войну. И сейчас надо как-то замириться. Но уперся Володя Зеленский", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, сейчас такой момент, когда идет эта ломка. "И зашевелился он (Зеленский. - Прим.) чуть раньше, и сейчас особенно, со своими "планами победы". Это призывы фактически к мирным переговорам, а в России тоже уже поменялась точка зрения. На земле Россия движется вперед, на земле многое поменялось, на фронте", - поделился размышлениями Глава государства.

Он обратил внимание, что "курская авантюра" украинцев ситуацию серьезно поменяла. "Россию тоже - сегодняшняя ситуация изменилась, будем разговаривать по-другому, в другом месте и по другим вопросам. Ну может так сказать? Пока еще не совсем сказала, но может сказать. Но я доволен, что россияне и Владимир Путин занимают такую конструктивную позицию. Украинцам надо учитывать эту позицию, - отметил Александр Лукашенко. - Будем надеяться, что к концу декабря Курская область будет освобождена. И будут какие-то подвижки в плане переговоров. Мы готовы действовать в этом направлении".

Говоря о состоявшихся недавно своих закрытых переговорах с представителями Запада, Президент констатировал, что и там уже осознают, что война - это вина двух сторон. "Сейчас прямо на переговорах мне сказали, что да, мы согласны. Здесь надо взять вину на себя двум сторонам. И Украине, а не только гнобить Россию. Это говорит Запад. Это уже определенные подвижки", - заметил он.

Александр Лукашенко не стал озвучивать, с представителями каких именно стран он вел закрытые переговоры: "Потому что мы договорились, что это переговоры закрытого характера. Хотя некоторые там, за рубежом, кое-что отследили и начинают: "А, вот туда полетел самолет, вон там кто-то поехал", и так далее. Но мы это не комментируем".