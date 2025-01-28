Одобрен проект Протокола по обеспечению равных электоральных прав граждан Беларуси и России

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января подписал Указ № 42, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола о внесении изменений в Договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.

    Проектом Протокола закрепляется возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах - избирать и быть избранным в органы местного самоуправления.

    Данный документ является результатом целенаправленной работы, проводимой в Беларуси, по обеспечению равных прав белорусских и российских граждан, в том числе электоральных, поскольку до настоящего времени постоянно проживающие в России граждане Беларуси не могли принимать участие в местных выборах.

    На проведение переговоров по проекту Протокола и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.

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