Гранты Президента Беларуси на 2025 год назначены 46 специалистам сфер науки, образования, медицины, культуры, молодежной политики

Гранты Президента Республики Беларусь на 2025 год назначены 46 специалистам, работающим в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры и молодежной политики. Соответствующее распоряжение подписал 27 января Глава государства Александр Лукашенко.

За счет финансовых средств, предусмотренных грантами, будут выполнены проекты, обеспечивающие развитие отечественных научных школ, повышение качества обучения учащихся и студентов, разработку новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов, реализацию новаторских культурных и молодежных проектов.

Гранты Президента Республики Беларусь предоставляются ежегодно начиная с 2013 года по результатам открытого конкурса с учетом оценки актуальности и значимости проектов для экономики и социальной сферы, масштаба практического использования результатов, общественного признания.

Распоряжение Главы государства направлено на поддержку талантливых специалистов в приоритетных для страны сферах деятельности.