Государственных наград удостоены 45 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий Указ № 79 подписал 27 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, смелость и решимость, проявленные при спасении людей во время пожара, заслуги в воинской службе, охране государственной границы, борьбе с преступностью, значительный личный вклад в реализацию социально-экономической политики, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, производство сельскохозяйственной техники и высокотехнологичных оптико-электронных изделий, развитие ветеранского движения, гражданской авиации, агропромышленного комплекса, тракторостроения, промышленности, строительства, торговли и общественного питания, отличные достижения в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Ордена Отечества III степени удостоен председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев, ордена "За службу Родине" III степени - заместитель председателя Следственного комитета Анатолий Васильев и начальник 21-го погранотряда пограничной службы Сергей Савчук, ордена Почета - председатель Витебской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Сергей Ольсевич.

Начальник управления Государственного пограничного комитета Павел Руто награжден медалью "За отличие в воинской службе", заместитель начальника отдела управления 14-го погранотряда пограничной службы Иван Сержанов - медалью "За отличие в охране государственной границы".

Пятерым сотрудникам МЧС присвоены медали "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций": начальнику дежурной смены, старшему инструктору-спасателю и старшему инструктору по вождению пожарной машины аварийно-спасательной части № 1 Витебского городского отдела по ЧС Дмитрию Полинскому, Сергею Толкачеву и Василию Духновскому, а также заместителю начальника штаба ликвидации ЧС центра оперативного управления Витебского областного управления МЧС Максиму Маковскому и начальнику пинского центра Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Андрею Козлову.

Большая группа работников удостоена медали "За трудовые заслуги". Среди них - директор центра селекции и генетики по Кореличскому району Гродненского племпредприятия Галина Карп, фрезеровщик инструментального корпуса Гомельского завода литья и нормалей Владимир Лутков и тренер-преподаватель по самбо Городского центра олимпийского резерва единоборств Сергей Скомаровский.

Медалью Франциска Скорины отмечены заслуги генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Екатерины Дуловой, ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств Натальи Карчевской, художника-реставратора отдела научно-фондовой работы Витебского областного краеведческого музея Юрия Кегелева и заместителя начальника отдела управления Государственного пограничного комитета Геннадия Зыкуна.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Заслуженным артистом стал ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Петр Ламан, заслуженным работником образования - учитель белорусского языка и литературы Старосельской средней школы Минского района Алла Борчук, заслуженным работником промышленности - генеральный директор РУПП "Гранит" Эдуард Гаврилкович, заслуженным пилотом – заместитель командира авиационного отряда - начальник отдела тренировок ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Владимир Кошевец.