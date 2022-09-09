Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября подписал Указ "О награждении".

Государственных наград удостоены 160 представителей различных сфер деятельности.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей,

смелость и решительность, проявленные при спасении людей во время пожара, достижение высоких производственных показателей и разработку инновационной продукции, значительный личный вклад в укрепление судебной системы, развитие машиностроения, нефтехимического комплекса, строительства, сельского хозяйства и промышленности, средств массовой информации, заслуги в образовании, медицине, науке, культуре, искусстве и спорте.

Ордена Отечества II степени удостоен генеральный директор государственного производственного объединения "Белоруснефть" - генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Производственное объединение "Белоруснефть" Александр Ляхов.

Орденом Отечества III степени награждены Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации (2018 - 2022 годы) Владимир Семашко, председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Ордена Трудовой Славы удостоены два представителя Минского тракторного завода - электрогазосварщик Святослав Ветерец, оператор сталелитейного цеха Андрей Свиридов, а также директор унитарного аграрного предприятия "Молодово-Агро" Ивановского района Степан Халько.

Орденом "За службу Родине" III степени награжден начальник Института пограничной службы Сергей Жилинский.

Ордена Почета удостоены генеральный директор ОАО "Мостовдрев" Сергей Ососов, начальник Борисовского цеха открытого акционерного общества "Белвторчермет" Николай Дакуко, мастер Витебского цеха производственного унитарного предприятия " Витебсквторчермет" Юрий Росляков.

Два человека награждены медалью "За спасенную жизнь" - водитель пожарной аварийно-спасательной части №2 Брагинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Гомельского областного управления МЧС Денис Мицуля, ученик Мокранской средней школы Малоритского района Богдан Шелег.

В числе награжденных медалью "За отличие в воинской службе" - начальник отдела управления Государственного пограничного комитета Сергей Оглоблин, заместитель начальника 21-го пограничного отряда пограничной службы Андрей Бабинский, заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Андрей Коннов. Группа представителей Госпогранкомитета также удостоена медали "За отличие в охране государственной границы".

Среди отмеченных медалью "За трудовые заслуги" - овощевод ОАО "Тепличный комбинат "Берестье" Брестского района Тамара Андрианова, слесарь-инструментальщик Минского тракторного завода Александр Барталевич, токарь Клецкого райагросервиса Дмитрий Бобко.

В числе тех, кто награжден медалью Франциска Скорины - артист балета ансамбля песни и танца государственного учреждения культуры "Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Ансамбль танца, музыки и песни "Белые росы" Алексей Люлькович, редакторы отделов издательского дома "Беларусь сегодня" Евгений Кононович и Сергей Канашиц.

Народным артистом Беларуси стала артист-вокалист, ведущий мастер сцены заслуженного коллектива "Белорусский государственный академический музыкальный театр" Маргарита Александрович. Кроме того, ряду представителей различных сфер также присвоены почетные звания.

Александр Лукашенко своим распоряжением также объявил Благодарности Президента Республики Беларусь работникам различных сфер.