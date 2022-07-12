Церемония чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава

Белорусским силовым ведомствам очень нужны знающие свое дело офицеры, преданные стране и народу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 12 июля на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, которая состоялась во Дворце Независимости.

Глава государства прежде всего поздравил военнослужащих с окончанием учебы: "Вы завершили обучение в непростое время. Нашим силовым ведомствам очень нужны знающие свое дело офицеры и, самое главное, преданные стране и нашему государству".

"Сегодня меняется не только мир, меняются сами армии, способы ведения военных действий. В войска поступают новые высокотехнологичные образцы вооружений. Интеллект востребован как никогда, что в свою очередь требует не только от офицеров, но и от солдат и сержантов глубочайших знаний. И такая тенденция будет только усиливаться. Но эти знания передать своим подчиненным, солдатам и тем же сержантам, можете только вы, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы всегда это понимали и делали соответствующие выводы. Поэтому политика нашего государства, направленная на поддержку человека в погонах, модернизацию Вооруженных Сил - главного гаранта суверенитета и независимости Беларуси - была и остается неизменной. Должен вам сказать, что эта политика в плане социальной защиты наших военных, вообще силовых структур будет усилена уже с будущего года".

Президент напомнил, что все успехи Беларуси в военном строительстве дались непросто. "25 лет назад о профессии военного шло много кривотолков. Многие из вас в то время еще не носили погоны. Тогда в так называемой либеральной прессе всерьез обсуждали вопрос, зачем нам вообще армия, а празднование Дня Победы и проведение парадов "продвинутые" журналисты называли "победобесием". Но все чуждое нашему народу не приживается и уходит. Профессия офицера сегодня почетна и уважаема. Остаются и сохраняются истинные ценности: вера, долг перед своим народом, служба во благо Отечества", - заявил белорусский лидер.

По его словам, особенно это заметно на примере милиции, служить в которой сегодня хотят многие молодые люди.

"Не задержались у белорусов и недавние идеи Запада расшатать страну изнутри, посеять хаос и разрушить наше государство. Мы смогли противостоять оголтелому давлению на нас со стороны тех, кто желал государственного переворота через мятеж. Вы это все наблюдали. Вместе с истинными патриотами Беларуси мы сохранили мир в нашей стране", - отметил Глава государства.

"События, которые сегодня развернулись вокруг Беларуси и России, требуют предельной бдительности и концентрации. Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в итоге такая целенаправленная политика привела к военному конфликту в Украине.

"Уверен, что в ходе учебы в военных вузах вы внимательно изучали развитие военно-политической обстановки и отлично понимаете происходящее на наших западных границах. Под видом усиления защиты Европы и разного рода "оборонительных" учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Военные это видят, - отметил Александр Лукашенко. - Видимо, новоявленные "крестоносцы" из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного "броска на Восток", забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников".

Глава государства констатировал, что западные страны активно ведут разведку на земле и в воздухе, осваивают военную логистику, проводят учения, перебрасывают технику и запасы из других регионов, параллельно увеличиваются военные бюджеты.

"В последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с Президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) - через Украину и через Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.

"Сегодня нейтральные Швеция и Финляндия вдруг выразили желание срочно присоединиться к НАТО, и руководство блока вопреки своим правилам готово в ускоренном порядке принять их в альянс. Заметьте, даже не спрашивая мнения народов этих стран. На недавно состоявшемся саммите НАТО заявлены намерения о принципиальном усилении своего присутствия и влияния в Европе", - напомнил Президент.

По объективным оценкам, мир прежним уже не будет, констатировал Глава государства. "Происходящие события - это решительные шаги по пути к многополярному мироустройству, пресечению американской гегемонии, в интересах сохранения которой наращиваются группировки войск, поддерживается неонацистская идеология и откровенно фашистские режимы вокруг неугодных стран. К сожалению, такая политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой, как вы понимаете, победителя уже не будет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что на Беларусь нарастает давление не только в военно-политической, но и в других сферах, прежде всего в экономической и информационной. "Это в очередной раз подтверждает - против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война, которая всегда носит наступательный характер, - сказал белорусский лидер. - В этой войне задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока, которые специализируются на проведении психологических операций и подрывных действий в киберпространстве".

Президент обратил внимание, что западные страны оказывают на Беларусь нарастающее давление как в военно-политической, так и в экономической и информационной сферах. Предпринимаются попытки расколоть экономические и политические союзы, в которые входят Беларусь и Россия. "Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию. Но при этом политика Беларуси не пошатнулась, мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы", - заявил Президент.

Александр Лукашенко заявил, что никогда еще в современной истории Беларусь не сталкивалась с таким беспрецедентным уровнем угроз и вызовов национальной безопасности.

"Вы завтра придете в войска и органы управления в период, когда нам и ухо нужно держать востро, и порох в пороховницах сухим, потому что как никогда еще в современной истории наша республика не сталкивалась с таким беспрецедентным уровнем угроз и вызовов национальной безопасности", - обратил внимание белорусский лидер. Он подчеркнул, что офицерам предстоит без какой-либо раскачки войти в коллективы, ответственно и профессионально приступить к работе. "Убежден, что вы сможете обеспечить мирную жизнь наших граждан и стабильность в обществе. Как никогда на нас, военных людей, смотрят наши люди с большой надеждой", - заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования пользуются большой поддержкой и доверием народа: "Люди верят, что мы, офицеры, сделаем все возможное, да и невозможное для защиты Отечества. И у нас нет права их подвести. Я хочу, чтобы вы были достойны этого доверия. Еще раз поздравляю вас с успешным окончанием учебы и присвоением генеральских званий. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и успехов в этом святом деле служения Отечеству. Мы - люди военные, нас готовят для войны. Но мы должны сделать все, чтобы этой войны не было".

Глава государства вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу, а также специальные листы об объявлении Благодарности Президента Беларуси выпускникам, окончившим военные учебные заведения с отличными показателями в учебе.

В конце церемонии Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: "Современные фашисты стран НАТО никуда не делись, они не умерли. И они планируют нанесение удара через Украину и Беларусь. Поэтому, может быть, даже отчасти интуитивно я понял это еще в феврале и приказал Министру обороны, начальнику Генерального штаба разработать операцию и закрыть полностью западную границу. Хотя, казалось бы, угроза была на южной границе. Мы тоже там не спали, но закрыли западную границу. И, как видите, спустя несколько месяцев эта стратегия подтверждается. Мы делаем соответствующие выводы из этого конфликта в Украине. Потому что война сегодня там, не дай бог это наша война в Беларуси. Именно так нам придется защищать наше Отечество, если там безумцы возьмут верх".

Президент отметил, что Европа воевать не хочет, но она сегодня полностью находится под сапогом Соединенных Штатов Америки. "Конечно, Европа воевать не хочет. Никакие они не вояки. Но и понятно то, что Европа сегодня ничего не решает. Она полностью находится под сапогом вашингтонского куратора. Поэтому нам, ребята, расслабляться ни в коем случае нельзя", - резюмировал белорусский лидер.