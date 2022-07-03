Торжественная церемония награждения работников культуры в Большом театре Беларуси

Созидательная культура вдохновляет на развитие как отдельных личностей, так и страну в целом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 июля на торжественной церемонии награждения работников культуры в Национальном академическом Большом театре оперы и балета.

Президент обратил внимание, что церемония проходит в День Независимости и таким образом в стране зарождается новая традиция - в этот важный праздник вручать высокие государственные награды деятелям искусств. Правда, для ее продолжения в будущем есть одно важное условие, заметил белорусский лидер: наличие новых достойных постановок за прошедший год.

"Накануне праздника и сегодня мы много говорили о Великой Отечественной войне, нашем моральном долге перед поколением победителей, которое подарило нам жизнь, - заметил Александр Лукашенко. - День Независимости - не только взгляд в прошлое, но и ориентир в будущее страны. И это будущее вы создаете своим творчеством".

Деятельность работников культуры нужна государству и людям как воздух, уверен Президент: "Потому что без вас, ярких, успешных и талантливых, жизнь бесцветна и, самое страшное, бездуховна. А там, где нет созидательной культуры, у людей никогда не будет вдохновения на развитие. Не только личностное, но и глобальное - развитие всей страны".

"Белорусы испытали это на собственном опыте, когда в 1990-е руководители кричали о "нацыянальна-культурным адраджэннi", а памятники архитектуры, театры и музеи разваливались, будем откровенны, на глазах у некоторых нынешних творческих работников, - продолжил Глава государства. - В кинотеатрах открывались автосалоны и казино. Творческие люди стали никому не нужны. Страна просто катилась в пропасть".

Президент подчеркнул, что все, чем сегодня по праву гордятся белорусы, - театры и амфитеатры, замки и усадьбы, музеи и мемориальные комплексы, творческие мастерские и выставочные центры - создано за четверть века. "Я больше скажу: за столь короткое время мы фактически возродили то, что теряли столетиями, - заявил Александр Лукашенко. - Это стало возможно благодаря вам, людям культуры - креативным, преданным своей профессии, государственно мыслящим. То, что вы сделали, и то, что создаете сегодня, останется в истории. И во многом от вас зависит, какой она будет эта история нашей молодой независимой республики. От вас зависит, продолжат ли в будущем белорусы так же гордиться своей страной, своим прошлым. Останется ли Беларусь самобытной и узнаваемой в мире, где на наших глазах стираются грани между национальными культурами. А главное, что сегодня особенно актуально, сохраним ли мы нашу уникальную национальную особенность - нравственную чистоту".

Александр Лукашенко подчеркнул, что все это - базовые ценности, на которых строится независимое государство.

"Я хочу поблагодарить тех, кто осознает свою ответственность. Именно ваши успехи и достижения дали повод для этой встречи. Я с огромным удовольствием поздравляю вас с государственным праздником - Днем Независимости Беларуси и заслуженными наградами. Хотел бы пожелать вам крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых авторских проектов. Очень хотел бы, чтобы наша традиция продолжилась. Будут творческие успехи - будет кого награждать, а значит, будет повод и причина для встречи. С праздником вас. Спасибо всем, кто в эти бурные послереволюционные 2020-го года времена остался в Беларуси и дарит своему народу радость и счастье", - сказал Президент.

В свою очередь актриса Купаловского театра Тамара Миронова, которой было присвоено почетное звание народного артиста Беларуси, поблагодарила Главу государства за поддержку белорусской культуры. "Вы открыли новые страницы в нашем театре. Театре государственном, национальном. Театре имени Янки Купалы. Вы нам поверили, и мы Вас не подвели. Я горжусь, что у нас сейчас есть режиссер, молодые артисты, что рождается новый молодой театр. Это прекрасно!" - сказала она.

"Думаю, что через год вас будет больше. Лиха беда начало. Поздравляю еще раз. Живите долго, творите для своего народа. Настоящий артист, деятель искусства должен творить всегда для народа, за одним исключением - кроме своих врагов", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко вручил ордена, медали и нагрудные знаки к почетным званиям работникам культуры. Глава государства наградил орденом Франциска Скорины профессора кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства Белорусской государственной академии музыки Вадима Яконюка, медалью Франциска Скорины - директора Могилевского областного театра кукол Владимира Андреенко.

Президент вручил нагрудные знаки к почетным званиям "Заслуженный деятель культуры" - художнику-скульптору профессору кафедры скульптуры Белорусской государственной академии искусств Александру Финскому, "Заслуженный артист" - артисту балета Государственного академического ансамбля танца Александру Глазко, художественному руководителю Музыкального продюсерского центра "Золотые голоса" Валерию Шмату и ведущему мастеру сцены Национального академического драматического театра имени М.Горького Руслану Чернецкому. Нагрудный знак к почетному званию народного артиста Беларуси вручен артисту балета (солисту) - ведущему мастеру сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Антону Кравченко и артисту драмы, ведущему мастеру сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Тамаре Мироновой.

После церемонии праздничный вечер продолжился гала-концертом "Музыка, мастацтва i культура Беларусi ў вобразах, пачуццях i натхненнях Вялiкага тэатра!"