Вручение государственных наград

Церемония вручения государственных наград состоялась 24 августа во Дворце Независимости.

За образцовое исполнение служебных обязанностей, значимые заслуги в воинской службе и высокий профессионализм Главой государства награждены три десятка военнослужащих и представителей силовых структур: Министерства обороны, МВД, Госпогранкомитета, Комитета госбезопасности, Службы безопасности Президента. Высокие награды получили и ряд гражданских лиц, проявивших решительность и мужество в сложнейших условиях при обеспечении безопасности и наведении порядка в стране в августе и осенью 2020 года. Однако список награжденных гораздо шире. В Указе, подписанном Президентом, порядка сотни человек. Всем им высокие заслуженные награды в самое ближайшее время по поручению Президента вручат Премьер-министр, Госсекретарь Совбеза и Глава Администрации Президента.

Как отметил Глава государства, эти люди были на острие в очень непростые для страны времена. Высокие награды сегодня же получили и ряд гражданских лиц, проявивших решительность и мужество в сложнейших условиях при обеспечении безопасности и наведении порядка в стране в августе и осенью 2020 года.

"Все дальше вглубь истории уходят события тех незабываемых для нас с вами, памятных, можно сказать, дней 2020 года. Мы все больше и больше задаемся вопросом: так что это было на самом деле? Оценка тем событиям дана. И не цель моя сегодня повторяться. Скажу только одно. Как и человек от рождения, так и любой народ пишет свою историю. И спустя некоторое время, оглядываясь назад, с сожалением или гордостью констатируем факты своей жизни, - отметил Александр Лукашенко. - У кого-то были страницы не очень. Кто-то гордится прожитыми годами. Точно так и наш белорусский народ, вообще народы в истории дают оценки прожитому".

Президент констатировал, что с этой точки зрения ничего хорошего 2020 год в связи с этими событиями не добавил. "Но белорусский народ справился. Мы с вами справились и выстояли. Это достойно того. И если оценить, что это были тяжелые дни, тяжелые август и сентябрь, но мы выстояли, этой страницей с этой точки зрения мы можем гордиться", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства обратился к участникам церемонии: "Прежде всего хочу поблагодарить наших людей. И прежде всего всех вас. Все практически вы здесь люди военные. Мы выстояли прежде всего благодаря мужеству, стойкости - вашим этим добрым и хорошим качествам. Мы тогда не думали ни о подвигах, ни о поступках. Мы просто понимали, что должны сделать свою работу. Защитить свою страну, защитить мир и покой наших граждан, для чего мы - органы власти, военные и рядом с нами люди стоящие - предназначены".

Александр Лукашенко подчеркнул, что исключительно благодарен этим людям. Он рассказал, что после тех событий поручил отметить заслуги всех ребят, которые насмерть стояли на улице, были травмированы, в том числе очень серьезно, но не отступили. "Всех найти, пусть это будут тысячи-тысячи людей, и наградить. Но, может быть, мы кого-то пропустили, не заметили. Всякое бывает, жизнь сейчас сложная. Их надо найти - всех тех, кто был с нами на баррикадах, кто стоял в те августовские, сентябрьские дни, защищая нашу мирную жизнь. Даже если они сегодня убирают хлеб на комбайнах, уволившись из рядов Вооруженных Сил. Мы это сделаем", - сказал Президент.

Он отметил, что, как всегда бывает, тех, кто рядом, порой не замечаешь, кажется, что так и должно быть. "Так и должно быть. Те, кто рядом, те идут, не оглядываясь, выполняя приказ. Думаю, настало время вернуть долги", - добавил Глава государства.

"Сейчас мы уже осознали, что было бы с нами. Мы тогда сделали практически невозможное. На нас тренировались. Но это была тренировка, это была прелюдия к тем событиям, которые происходят сейчас в мире и в частности в Украине. Мы выстояли, поэтому сегодня живем в мирной стране", - подчеркнул белорусский лидер.

При этом Президент обратил внимание: расслабляться еще очень рано, все только начинается: "Там была репетиция, тренировка, как я сказал, прелюдия к основным событиям. Все только начинается. Нам не до расслабления".

Александр Лукашенко обратил внимание на сложную обстановку в регионе и мире, в том числе вокруг Беларуси. "Польша и страны Прибалтики превратились, как видите, в полигоны для регулярных учений натовских войск. Ранее нейтральные Швеция и Финляндия (им-то чего неймется, сидели бы тихонько и помалкивали) стремятся в срочном порядке вступить в Североатлантический альянс, считайте - вступили фактически", - сказал он.

При этом, отметил Президент, не прекращается массированная гибридная агрессия против белорусского государства. "Со стороны так называемой беглой даже не оппозиции, а тех мятежников, которые быстро сбежали за пределы нашей страны. По своей сути эти люди являются одним из краеугольных камней политики Вашингтона и Брюсселя на нашем направлении и не только. И наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сделать из этого выводы и всеми возможными средствами сохранить страну, - заявил белорусский лидер. - И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. В этом не только моя, но и ваша задача. Люди очень верят в нас и знают, что мы всегда придем на помощь. Обеспечим спокойную и мирную жизнь наших людей, защитим страну от внешних и также внутренних угроз".

Обращаясь к участникам церемонии, Президент поблагодарил их за безупречную службу и надежность, пожелал новых достижений в службе и на работе, крепкого здоровья им, а также их родным, близким.