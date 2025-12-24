Доклады Министра обороны Виктора Хренина и Председателя КГБ Ивана Тертеля

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклады Министра обороны Виктора Хренина и Председателя Комитета госбезопасности Ивана Тертеля.

Александр Лукашенко утром 24 декабря заслушал доклад Министра обороны Виктора Хренина о состоянии дел в Вооруженных Силах.

Одна из тем доклада касалась размещения в Беларуси ракетного комплекса "Орешник" и его постановки на боевое дежурство. Речь также шла о развитии дальнейшего военного и военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией.

Одно из перспективных направлений в этом плане касается сферы ракетостроения, в котором Беларусь активно развивает и собственные компетенции. Так, Главе государства доложено о проведенных на днях пусках модернизированной отечественной РСЗО "Полонез-М" с увеличенной дальностью и улучшенной точностью стрельбы.

Ранее на прошедшем втором заседании VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил о планах по дальнейшему совершенствованию РСЗО "Полонез". В ходе доклада Министра обороны соответствующие вопросы обсуждены в практической плоскости, поставлены необходимые задачи.

Отмечен успешный опыт модернизации ЗРК "Бук". Виктор Хренин доложил о планах по поставке соответствующих комплексов в войска.

Детально был рассмотрен и ряд кадровых вопросов - предложения по назначениям в Вооруженных Силах.

Состоялся также доклад Президенту Беларуси Председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля.

Президенту доложено о работе Комитета госбезопасности по линии разведки и контрразведки, обстановке в Беларуси накануне рождественских и новогодних праздников. Александр Лукашенко поручил держать все происходящие процессы под контролем, чтобы надежно обеспечить безопасность.

Обсуждалось также продолжение работы по линии спецслужб в рамках белорусско-американских контактов. Речь, в частности, шла как о конкретных шагах и содействии белорусской стороны в решении вопросов гуманитарного характера в конфликте России и Украины, а также о новых предложениях США на переговорном треке.

Доложено о ситуации на белорусско-литовской границе, в том числе в связи с инцидентами с воздушными шарами. Несмотря на попытки Вильнюса перенести этот вопрос в политическую плоскость, белорусская сторона по-прежнему открыта к конструктивному взаимодействию и переговорам в вопросах пограничного сотрудничества и не только.

В центре внимания в ходе доклада была и тематика белорусско-польских отношений. Иван Тертель доложил о контактах по линии спецслужб в направлении решения наиболее острых проблем, существующих между странами. Главой государства даны необходимые дальнейшие поручения.