Принятие кадровых решений

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря принял кадровые решения.

Глава государства назначил:

Дмитрия Гору - Генеральным прокурором Республики Беларусь,

Константина Бычека - Председателем Следственного комитета Беларуси.

"Прокуратура, не затрагивая тут перечень твоих задач, о которых мне формально тут написали в Администрации Президента (я это и сам знаю), должна быть настоящим штабом. И не только по борьбе с коррупцией. Прокуратура должна на себя взять ряд полномочий, которые сейчас возложены или каким-то образом (жизнь так сложилась) перенесены на аппарат Совета Безопасности. Ты это должен видеть снизу. Я это вижу. Что иногда мы забывали о Генеральном прокуроре, о прокуратуре. Хотя Андрей Иванович (бывший Генпрокурор Андрей Швед. - Прим.) - ибо не стал бы он занимать должность Председателя Верховного Суда - он такой патриотичный человек и немало сделал в Генеральной прокуратуре для того, чтобы она работала интенсивно", - сказал Александр Лукашенко.

В числе других задач, стоящих перед органами прокуратуры, Александр Лукашенко назвал задачу в сфере расследования фактов геноцида белорусского народа. В этом направлении за последние годы уже многое сделано. "Мы уже столько выявили фактов, что трудно найти что-то дополнительно. Но в итоге мы должны им (ответственным за геноцид. - Прим.) предъявить счет. Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны. И не то, что мы посчитали сегодня в долларах, когда доллар обесценивается бешенными темпами. Никому он уже сегодня не нужен... Ну, завтра точно не нужен будет. Они должны понимать, что они разрушили республику", - сказал Президент.

"Поэтому тут нам надо закругляться и показывать как следует все эти преступления нацистов. Это актуально сегодня, очень актуально. Угадали мы. На фоне той политики, которую Запад проводит. Прежде всего, европейские государства", - добавил белорусский лидер.

Очень серьезное внимание Глава государства поручил уделить пресечению коррупционных правонарушений. "Вам здесь с Константином Федоровичем (Константин Бычек, назначенный в этот же день Председателем Следственного комитета. - Прим.) придется работать вместе. Очень серьезно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Это (коррупция. - Прим.) недопустимо. Я уже говорил. По большому счету, если мы не будем удерживать эти коррупционные направленности, мы придем к войне. Всегда так бывает. Особенно у нас - славян. Мы - такой род, который не терпит несправедливости. А коррупция - это жуткая несправедливость", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства поручил не упускать из вида реализацию в стране истинных прав человека.

"Органы прокуратуры предназначены для контроля за единообразным и точным соблюдением законов в нашей стране. Это надо видеть. Мы немножко замусолили тезис о правах человека. Не мы в этом виноваты. Но истинные права человека… Вы должны контролировать, чтобы это все осуществлялось в Беларуси. Право на труд, заработную плату. Право на справедливость каждый человек имеет у нас", - поручил Президент.

"Поэтому, исходя из жизни и нашего законодательства, надо видеть истинные права наших белорусов. И не только белорусов, но и тех людей, которые к нам приезжают. Я об этом много говорил в части миграции", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил свое требование о том, что если в Беларуси принимают иностранных мигрантов, то они должны обладать теми правами, которыми обладают белорусские граждане: "Ведь они за этим и приехали. И самое главное для них (они многого не требуют) - чтобы им была предоставлена работа. Но мы им готовы предоставить все".

Александр Лукашенко подчеркнул, что это вопрос справедливости. "Как у белорусов, так и у них", - сказал он.

"Поэтому права человека - истинные права человека - должны соблюдаться. И вы должны это контролировать", - поручил белорусский лидер.

Назначая Председателем Следственного комитета Беларуси Константина Бычека, Глава государства заметил, что данное кадровое решение созрело довольно давно, но не было обнародовано до поры до времени. Оно принято сейчас, чтобы новый год можно было начинать в новых должностях, с новыми погонами и, конечно, задачами от Президента.

Александр Лукашенко обратил внимание, что специально пригласил на разговор двоих - Дмитрия Гору, который до настоящего времени руководил Следственным комитетом, а теперь назначен Генеральным прокурором, и Константина Бычека, который возглавит работу СК. "Я думаю, вы как человек - патриот страны и любящий свою страну с удовольствием поделитесь своим опытом с молодым человеком, - обратился Глава государства к Дмитрию Горе. - Я знаю, всегда шероховатости бывают с приходом нового руководителя. Ты это пережил, хорошо пережил. Поэтому Константину надо в этом плане помочь. Да и все будем помогать. И сам он человек твердый, как показала реальная действительность".

Нового руководителя Следственного комитета Президент ориентировал на принятие обдуманных, взвешенных решений: "Главное - аккуратно, не спеша". Тем более, что в коллективе СК, как и в любом другом, есть свои особенности, там "не всегда принимают людей со стороны", заметил Александр Лукашенко. И в продолжение темы обратил внимание, что Константин Бычек всегда был следователем, он профессионал, вовсе не чуждый этой сфере. "Но молодой человек, и назначение со стороны, - обозначил возможные разговоры в коллективе СК Президент. - Но это не значит, что в Следственном комитете нет достойных людей. Я никому не могу вот сейчас предъявить претензии, хотя внимательно наблюдал за вашей работой. Это и есть ротация кадров. Ничего здесь удивительного нет. Один следователь идет Генеральным прокурором. Туда приходит на смену руководитель из другого ведомства, но - следователь".

Глава государства рассказал, что у него также была некоторая настороженность при рассмотрении кандидатуры Константина Бычека перед назначением его на должность Председателя СК. "Я поначалу думал, Константин, чтобы у тебя голова не закружилась от этих всех назначений", - сказал Александр Лукашенко. Но, как рассказал Президент, он все же отверг эту мысль, поскольку в стране выстроена такая система управления, чтобы подобного не случалось. Да и личностные характеристики кандидата говорили в пользу такого кадрового решения. "Думаю, ты же человек вменяемый, - заметил Президент. - Ты как молодой человек, который быстро продвигается по служебной лестнице, заслужил (назначение на новую высокую должность. - Прим.). Что тут говорить. Никогда не прятался за плечи других, а это для военного человека очень важно. Заслужил".

Обращаясь к новым руководителям Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, Глава государства отметил: "И одного, и второго вас касается: никаких поползновений в плане "революционной" борьбы против существующего государственного строя. Для этого есть выборы. Надо идти на выборы и решать эти проблемы. Вот тут у Беларуси есть все. Тем более что нынешний Президент, как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть", - сказал Александр Лукашенко.

"Я - человек уходящий. Хотя многие за это ухватились: "Ах, уходящий!.." (этот тезис Президент недавно озвучил на заседании Всебелорусского народного собрания. - Прим.). Кто переживает, кто радуется. Это не значит, что завтра мы все это бросим, и я в том числе, и уйдем. Но понятно, что я уже не тот человек, который первый или второй год работает Президентом", - отметил Глава государства.

"Это говорит о том, что я буду свято соблюдать права и интересы наших людей. Вы в этом плане должны работать", - добавил Александр Лукашенко.