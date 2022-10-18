Доклад Заместителя Премьер-министра Леонида Зайца

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 октября заслушал подробный доклад вице-премьера, курирующего АПК, Леонида Зайца.

    В этом году сделано должно быть все - вплоть до подъема зяби - на это обратил внимание Александр Лукашенко. На проблемные вопросы, конечно же, тоже обратили внимание - в нынешнем сезоне аграрии затянули с уборкой льна и картофеля.

    Кроме того, из обсуждавшихся тем - вопрос экспорта отечественного продовольствия. Леонид Заяц как вице-премьер данную тему курирует лично. Он доложил Президенту о перспективах и планах. Прозвучали и конкретные поручения.

    В ходе доклада шла речь и о мелиорации. Землю необходимо привести в порядок, потому теме на уровне Президента придается особое значение.

    Еще одно прозвучавшее принципиальное поручение Главы государства - искоренение посредничества в сфере сельского хозяйства. Этот вопрос также вице-премьеру поручено взять на контроль.

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