Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июня заслушал доклад Премьер-министра Александра Турчина.

Главными темами, на которых акцентировал внимание Президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре.

"О ситуации в промышленности. Я Вас просил, чтобы Вы жестко держали на контроле эти вопросы. Это будет наиболее проблемное наше направление, которое должно функционировать как положено и приносить в эти сложные времена деньги, прежде всего в бюджет", - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что в Беларуси широкая линейка промышленного производства и хорошие компетенции в различных сферах. Однако есть вопросы с реализацией продукции. "Производим все, умеем производить. Как продаем? На это обратите внимание, что касается внутренних проблем", - поручил Глава государства руководителю Правительства.

Что касается текущей ситуации в сельском хозяйстве, то Александр Лукашенко обратил внимание на подготовку к уборочной кампании, особенно в части эксплуатации дорогостоящей техники и закрепления за ней квалифицированных специалистов.

"Урожай неплохой, его надо собрать. В силу того, что и урожай неплохой, урожайность зерновых культур приличная будет, нам надо серьезно подготовиться к этому (уборочной кампании. - Прим.)", - подчеркнул Глава государства.

"Уже через неделю - десять дней начнется уборка не только рапса, у нас же еще озимый ячмень - то, на что мы рассчитывали. Надо, чтобы все комбайны были в работе, - потребовал Президент. - Это преступление, если не отремонтируют комбайны". Александр Лукашенко напомнил о своем требовании, чтобы за каждым современным дорогостоящим комбайном были закреплены конкретные ответственные люди, в том числе и привлеченные специально для этих целей на время уборочной с промышленных предприятий.

"На каждый комбайн уже давно должны быть закреплены люди, где бы они (сельхозпредприятия. - Прим.) ни находились, хоть в космосе. На комбайн - и пусть приводит в порядок человек или семейный экипаж. И будут готовы через неделю выйти в поле. Это очень важно", - подчеркнул Президент.

"И, естественно, надо же закончить нам заготовку кормов травяных. Также надо не забывать об этом", - добавил он.

Отдельной темой доклада стали взаимоотношения с дружественными странами на внешнем контуре. Упоминались, в частности, недавние визиты Премьер-министра в Узбекистан и Россию. "Вы же были в командировке. Как там складываются обстоятельства с нашими друзьями?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

Речь, в частности, шла о переговорах глав правительств Беларуси и России. "Вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным (Премьер-министр России. - Прим.). Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с Президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами", - сказал белорусский лидер.

"Есть ли такие вопросы? Как их будем решать? И проблемные вопросы (если они есть) в наших отношениях", - добавил Президент.

Глава государства отметил, что вскоре будет проходить XIII Форум регионов Беларуси и России, который в этот раз организован в Минске и Минской области. "Очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов", - охарактеризовал этот форум Президент.

"Поэтому надо будет Вам этим заниматься прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка, - ориентировал Премьер-министра Александр Лукашенко. - И в связи с этой длительной командировкой - тоже какие вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложения".