Доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко и помощника Президента - инспектора по Могилевской области Сергея Наливайко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 марта принял с докладом председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко и помощника Президента - инспектора по Могилевской области Сергея Наливайко.

На рассмотрение Главы государства внесли ряд вопросов, которые касаются развития региона и реализации ряда перспективных проектов. При этом Президент сразу обозначил свои требования и подходы: в первую очередь необходимо решать наиболее актуальные вопросы. "И учитывая то, что лишних денег никогда не было, сейчас - тем более, - заметил он. - Все зависит от работы области: если область плохо работает, какой смысл вкладывать туда деньги - бесперспективно. Я всем так говорю, не только вам. Поэтому это мы должны помнить, чисто по-человечески".

"Если политически - я могу вас послушать тут, покивать головой, поручить проработать эти вопросы и так далее. А если по-хозяйски, по-человечески - я должен исходить именно из таких позиций: рубль вложил - завтра два верни. Если должен - отдай. Если не отдаешь - какой может быть с кем-то разговор. Это касается всех, это принципиально, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Поэтому давайте рассмотрим все ваши вопросы, которые изложили мне в письме. Может быть, у вас еще есть какие-то вопросы. Я готов их рассматривать и оказывать поддержку, если это нужно. Но при этом, если вы будете просить какую-то поддержку, я просил бы вас учитывать то, что для области делается сегодня".

Глава государства обратил внимание, что юго-восток Могилевской области серьезно отстает от других районов. В 2015 году Президент подписал указ о социально-экономическом развитии этого региона. В 2020 году основные положения документа были продлены на очередной пятилетний период.

"Эта программа не "голая": мы поддерживаем ее из центра, республиканского бюджета, - отметил белорусский лидер. - Поэтому начнем с того, какой у вас сегодня уровень производства в сельском хозяйстве, промышленности. Какие предприятия у нас работают слабее и недотягивают до того уровня, какими должны быть. А потом обсудим вопросы, которые вы ставите: поддержка, помощь, финансирование по госпрограмме из республиканского бюджета, реструктуризация задолженностей и так далее, и тому подобное".

"Я надеюсь, что в Могилевской области я не раз побуду. Мы побудем на предприятиях, и я послушаю, что вы думаете делать там на перспективу. И у вас, и в Гомеле, и в Витебске", - добавил Александр Лукашенко.

Анатолий Исаченко кратко проинформировал Главу государства об основных показателях работы Могилевской области. Президент заметил, что за прошлый год цифры неплохие, однако на данный момент валовой региональный продукт пока показывает скромные результаты. Так, в феврале показатели ниже, чем за январь.

"Мы идем выше уровня прошлого года - предварительно, 101,9%, - доложил председатель Могилевского облисполкома. - Я думаю, что за первый квартал мы сработаем выше уровня прошлого года. В принципе, ситуация прослеживается".

Александр Лукашенко заострил внимание на одной из наиболее актуальных проблем в сельском хозяйстве региона - падеже скота: "Больше, чем у кого-либо, было в прошлом году".

"В этом году с падежом скота ситуация стабилизировалась. Мы уменьшили падеж скота на полторы тысячи к уровню прошлого года", - проинформировал глава региона.

"Так это ничто. Что такое полторы тысячи, - заметил в свою очередь Президент. - Мы с тобой не только из деревни, но и работали в одном хозяйстве. Ты мне не говори про молочно-товарные комплексы, что их не хватает, что когда будут молочно-товарные комплексы, тогда сохранность телят будет. В наши с тобой времена не было никаких комплексов, коровы и стельные, и растелившиеся содержались в жутких условиях, телята в том числе, но такого падежа не было. Почему? Потому что была организация дела и соответствующий досмотр молодняка. Поэтому дело здесь не только в молочно-товарных комплексах. Я хочу тебя сразу предостеречь, чтобы ты не пробовал меня на повороте обойти. Ты должен понимать, что мы с тобой вышли из одного и того же сельскохозяйственного производства и знаем, как это все развивалось".