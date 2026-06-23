Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 23 июня заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко.

Руководитель региона доложил Президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавние заявления Президента Украины Владимира Зеленского. Обстановка, заверил Иван Крупко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание.

Глава государства передал гомельчанам свою просьбу - не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора, подчеркнул Президент.

Кроме того, Президенту было доложено о том, как проходило взаимодействие с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области.

Отдельным блоком в докладе были кадровые вопросы. В частности, речь шла о работе недавно назначенных новых председателях райисполкомов, председателя Гомельского горисполкома. В центре внимания была и молодежная кадровая политика - подготовка перспективных руководящих кадров из числа молодежи. В этом направлении в регионе реализуется два проекта для нужд сельского хозяйства и промышленности. В общей сложности уже подготовлено около двухсот человек.

Еще одна важная тема доклада - подготовка в области к уборке зерновых. Как доложил Иван Крупко, основные вопросы решены, идет работа по подготовке комбайнов и сушильного хозяйства. Область рассчитывает на урожай в объеме около 1,1 млн т зерновых колосовых, а также порядка 100 тыс. т рапса.

Речь шла и о проектах по модернизации животноводческой отрасли, строительству профилакториев для телят, что позволит снизить падеж КРС. Иван Крупко заверил, что поставленные задачи до 1 сентября будут реализованы в полном объеме.

Что касается динамики социально-экономического развития области, как заверил губернатор, экономика выходит на плановые показатели. Серьезно прибавляет сельское хозяйство, выровнялась ситуация в промышленности, реализуются задачи в строительной отрасли, растет сфера торговли. Экспорт товаров в 2026-м увеличился более чем на 14%, а услуг - на 32%, что дало возможность нарастить выручку.