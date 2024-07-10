Встреча с первой леди Зимбабве Оксилией Мнангагвой

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля на встрече с первой леди Зимбабве Оксилией Мнангагвой и представителями деловых кругов этой страны заявил о решимости реализовать все договоренности.

Александр Лукашенко приветствовал гостью, а также сопровождающих ее лиц в Беларуси. "Очень рад, что вы прибыли к нам в день славянской культуры (речь о фестивале "Славянский базар в Витебске". - Прим.) и маленький кусочек зимбабвийской культуры привезли нам. Вы наше отношение к вам и к вашей стране, к вашему Президенту хорошо знаете. Готовы оказать вам всяческую поддержку и услуги во время нахождения в Беларуси. И не только во время нахождения в Беларуси", - сказал Глава государства.

"Вы знаете, что мы ждем визит Президента Зимбабве в Беларусь. Окажем ему всяческое содействие в реализации этой миссии. В реализации тех задумок и тех планов, которые мы с вами определили на будущее. Вы хорошо знакомы с нашей Беларусью. Знаю, что Вас сопровождают представители бизнес-кругов Зимбабве. Хорошо, что это женщины. Они более внимательны. И посмотрят на все лучшее, что есть в Беларуси, и то, что мы готовы реализовывать с вами совместно на территории, в том числе и Зимбабве. Передайте, пожалуйста, Эммерсону, моему давнему другу, самые добрые пожелания и нашу решимость реализовать наши договоренности", - заявил белорусский лидер.

Он отметил, что непосредственно за развитие отношений со странами Африканского континента в Беларуси будет отвечать новый министр иностранных дел. "Он абсолютно в теме. Думаю, в ближайшее время он сможет побывать у вас. И, если будет необходимость, откорректировать наши планы и те задачи, которые мы будем решать в ближайшее время", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил важность и значимость той миссии, которая взяла на себя первая леди Зимбабве. Это касается развития системы здравоохранения и детского питания в стране. "Будьте уверены, что в этом плане мы всегда будем рядом с вами и сделаем все необходимое", - заверил Глава государства.

"Словом, у нас очень большие, обширные планы. Мы очень хотим работать в вашей стране и сделать что-то полезное для народа Зимбабве. Вы можете рассчитывать на нас", - добавил Александр Лукашенко.

В свою очередь Оксилия Мнангагва поблагодарила Главу государства за приглашение еще раз посетить Беларусь и за возможность приехать сюда с представительной делегацией. "Мы очень рады находиться здесь и ценим то гостеприимство, которое нам оказывают на белорусской земле", - сказала она. В состав делегации Зимбабве вошли представительницы женской общественной организации под эгидой первой леди, они представляют компании различных сфер деятельности, в том числе горнодобывающую, сельскохозяйственную, банковский сектор, информационное и туристическое направления. В планах пребывания делегации - встречи с представительницами Белорусского союза женщин. Ожидается также, что у зимбабвийской делегации будет возможность познакомиться с культурным потенциалом Беларуси. В свою очередь Зимбабве представит в Беларуси "небольшой кусочек культуры" своей страны, рассказала Оксилия Мнангагва.

Первая леди адресовала слова благодарности лично Александру Лукашенко за ту поддержку, которую Беларусь оказывает Правительству Зимбабве и лидеру этой страны Эммерсону Мнангагве. "Наша страна также находится под санкциями, именно поэтому мы особо высоко ценим ту поддержку, которую вы нам оказываете".

Одним из примеров такой поддержки стала передача зимбабвийской стороне передвижного медицинского комплекса с рентген-аппаратом. "Мы получили "мобильный госпиталь", и это имеет огромное значение для нас", - подчеркнула Оксилия Мнангагва. По ее словам, использование этой мобильной клиники уже оказало положительное влияние на улучшение состояния здоровья населения, особенно женщин, и поэтому зимбабвийский народ безмерно благодарен белорусской стороне за оказываемую помощь.