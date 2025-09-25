Рабочий визит в Российскую Федерацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Во второй половине дня 25 сентября в Москве Глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который проходит под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению". Это центральное событие "Мировой атомной недели", которая проводится впервые и приурочена к 80-летию атомной промышленности России.

Планируется, что в ходе визита также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку.

