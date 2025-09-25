Участие в Глобальном атомном форуме в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 сентября принял участие в Глобальном атомном форуме, который проходил в Москве на территории ВДНХ.

Вместе с другими высокими гостями до начала пленарного заседания Глава белорусского государства осмотрел экспозицию павильона "Атом". Экскурсию провел генеральный директор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он презентовал сам павильон и рассказал о возможностях атомной промышленности России.

В своем выступлении на форуме Александр Лукашенко в первую очередь обратил внимание участников мероприятия на факт проведения Россией нынешнего форума, учитывая международную обстановку. "Вы знаете, в какой ситуации находится Россия, мы в том числе. Что только о нас сегодня не пишут, не говорят, обзывают разными словами. И агрессоры мы, и соагрессоры, и так далее, - сказал Президент Беларуси. - Что греха таить, у России, как и у всех других стран, которые здесь присутствуют, проблем предостаточно. Особенно в нашей Российской Федерации много вопросов, проблем и много борьбы, которую оценят в будущем. Я в этом просто убежден".

"Тем не менее, мы что, говорим сегодня о войне, говорим о военных проблемах? Нет. А с подачи той же России, у которой немало проблем, мы говорим о мирном атоме. Мы собрались на форум, где Россия делится своим опытом. Назовите еще другие страны, которые обладают подобными технологиями, которые бы так открыто, честно заявили: "Приходите и смотрите!" Самые передовые технологии, которыми в открытую не делятся. Вот так в открытую в сложные времена заявили о том, что приходите, мы будем с вами сотрудничать и мы вас научим. У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли. В сложные времена Россия открывает нам самую секретную сферу", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Россия построила и построит много еще много атомных станций в других странах, но он подчеркнул подход именно в отношении Беларуси, включая выделение кредитных ресурсов и передачу практического опыта. "Мы вместе создали атомную станцию, реализовав самый продвинутый проект. Мы создали самую современную, самую красивую атомную станцию", - подчеркнул белорусский лидер.

Он еще раз поблагодарил российскую сторону за реализацию в Беларуси этого проекта.

"Поэтому станций будет много. Но то, что творит сегодня Россия в этом плане в хорошем смысле слова, - это невозможно ни одной другой стране. Это великое дело, которое Россия сегодня осуществляет, и за это в мире ее уважают", - добавил Александр Лукашенко.

"Мы с Владимиром Владимировичем (Президентом России Владимиром Путиным. - Прим. БЕЛТА) завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь, - сказал Глава государства. - У нас нет вопросов, кто будет строить эту станцию. Мы будем ее строить вместе с россиянами. Потому что они научили нас это делать. И уже мы по просьбе "Росатома" кое-где в отдельных государствах участвуем в строительстве подобных станций".

Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за то, что в Беларуси была построена АЭС и белорусские специалисты получили соответствующий опыт: "Спасибо за науку, спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международное право, принципы. Готовы действовать и дальше не только в Беларуси, но и на международной арене, помогая строить станции".

"Мы умеем уже делать все. Мы не можем только реактор сварить, сделать его. Это уже ваши компетенции. И не надо (делать это в Беларуси. - Прим.). Все остальное мы уже научились делать. Готовы реализовывать во всех странах-партнерах и тех, кто еще думает, какую станцию построить. Мы готовы в этом участвовать. Качество, уже могу сказать с россиянами вместе, мы гарантируем", - заявил белорусский лидер.

"Да, Никол Воваевич, если нужно, обращайтесь. Если Президент (России. - Прим.) одобрит, мы готовы приступать", - обратился Александр Лукашенко к присутствовавшему на форуме Премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Глава белорусского государства попросил российскую госкорпорацию "Росатом" не уходить из Беларуси и предложил "возобновить движение" по имеющемуся в стране ядерному центру.

"Хочу вас (обращаясь к главе "Росатома" Алексею Лихачеву. - Прим.) публично еще раз попросить не уходить из Беларуси. Думаю, я смогу убедить Президента России в том, что в Беларуси надо продолжать работать. И не только в плане реализации наших с вами задумок со времен Сергея Кириенко (ранее возглавлял "Росатом". - Прим.). Нам надо продолжать работать по многим направлениям. Мирным и прежде всего в области здравоохранения", - сказал белорусский лидер.

"Очень прошу, чтобы мы с вами (одобрит, думаю, Президент) возобновили наше движение по ядерному центру в Беларуси. Я его сохранил, каким он мне достался с советских времен. Там под контролем Гросси (глава МАГАТЭ. - Прим.) находится немало хороших материалов. Вы знаете. Мы свято договоренности свои соблюдаем", - добавил Александр Лукашенко.

Он также поблагодарил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за его позицию по Белорусской АЭС.

"Хочу Вас, господин Гросси, поблагодарить за то, что Вы были настоящим мужиком, настоящим человеком. Наша станция, Вы помните, была серьезно политизирована. И не там строим, и не то строим, и американцы против, а европейцы вообще были в бешенстве. Вы много раз бывали на этой станции. Но Вы в открытую перед журналистами говорили: "Не нападайте на Беларусь, они строят с россиянами самую продвинутую станцию, вопросов нет", - сказал Глава государства.

"Если Вы ставили перед нами вопросы, мы их всегда реализовывали. Вы сделали огромное дело. Вы никогда не подставляли нас с россиянами, не заставляли нас оправдываться. Вы были искренним и порядочным человеком. Спасибо Вам огромное за все то, что Вы сделали", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства также высказался в поддержку мнения о том, что если Рафаэль Гросси захотел бы стать руководителем в ООН, то можно поддержать его кандидатуру.

По завершении форума Александр Лукашенко также ответил на ряд вопросов от представителей СМИ.

Журналисты спросили у белорусского лидера, планирует ли он передать какое-то сообщение от представителей США своему российскому коллеге во время личной встречи. "Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые", - заявил Александр Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, будут ли это сообщения от американцев, Президент сказал: "И от американцев. Накопилось много вопросов. Завтра я вам смогу об этом сказать".

Во время общения с представителями СМИ Глава белорусского государства оценил предложение Президента России Владимира Путина по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Блестящая инициатива", - сказал Президент Беларуси. Развивая тему, он обратил внимание на последовательную политику России и провел параллель с тематикой форума, где речь шла про развитие атомной энергетики, и в том числе про готовность России делиться своими передовыми технологиями в этой сфере. "Я сегодня говорил про атом. Все нас долбают: и агрессоры, и соагрессоры, и мы такие-сякие… А мы, прежде всего Российская Федерация, предлагаем миру: вот мирный атом, давайте развиваться, вот вам мирные технологии - берите. То же самое ДСНВ, - обратил внимание белорусский лидер. - Сколько бы мы тут не телепались про разные конфликты (это плохо, люди гибнут и так далее), но не дай бог мы не решим проблему, о которой вы сказали (касательно действия ДСНВ. - Прим.), быть беде. И Россия в этот момент протягивает руку всем: давайте договариваться. Не можете сегодня - давайте на год продлим договор и договоримся".

Александр Лукашенко подчеркнул, что с большим удовольствием услышал о предложении Владимира Владимировича и абсолютно его поддерживает. "Это отодвигает глобальную войну", - убежден Глава белорусского государства.

В этой связи прозвучало уточняющее замечание со стороны журналистов, что для решения проблемы очень важна поддержка со стороны Президента США Дональда Трампа, а далее последовал вопрос о том, какой совет мог бы дать Александр Лукашенко американскому лидеру. "Я это обязательно сделаю, - сказал в ответ Президент Беларуси. - Слава богу, у меня есть такая возможность".

Глава государства рассказал, что слышал выступление Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оно хорошо характеризует личность американского Президента и позволяет сделать предположение относительно его ответа по договору ДСНВ.

"Трамп как бунтарь, в хорошем смысле слова, и революционер, он однозначно поддержит эту инициативу, - сказал Александр Лукашенко. - И потом, у Трампа большая семья. И, что мне нравится, он любит семью, ценит семью, ценит детей, и он знает, к чему может привести глобальное столкновение и война".

Кроме того, сам Дональд Трамп заявлял, что за время своего нынешнего президентства сумел остановить семь войн. И это также характеризует его как личность и политика, небезразличного к мирному урегулированию. "Он делает все для того, чтобы этой (потенциально возможной. - Прим.) войны не было. Если он искренен в этом стремлении, он обязательно поддержит эту инициативу (Владимира Путина по ДСНВ. - Прим.)", - подчеркнул Президент Беларуси.

Журналисты уточнили у Главы государства, доехал ли до Беларуси "Орешник". "Уже в пути. Все будет нормально", - заявил Александр Лукашенко.