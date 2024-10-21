Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 октября заслушал доклад по вопросам развития сети республиканских автомобильных дорог и формирования транспортной инфраструктуры, обеспечивающей часовую доступность к городам-спутникам.

На доклад к Главе государства пришел не только Министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, но и профильный вице-премьер Анатолий Сивак, Заместитель Главы Администрации Президента Александр Егоров и генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" Юрий Масюк.

Открывая встречу, Александр Лукашенко подчеркнул, что состояние автомобильных дорог - наиважнейший вопрос для белорусов. Эту тему на уровне Президента планировали обсудить уже давно. В Беларуси сейчас реализуется масштабная государственная программа "Дороги Беларуси", и 2025 год - завершающий, поэтому на следующую пятилетку разрабатывается новая госпрограмма.

"И один из основных вопросов - это расселение населения, стремящегося жить и работать в городе-герое Минске. Я уже не единожды говорил, что перенаселение Минска - это не в пользу тех людей, которые живут в Минске. В том числе не в пользу тех, кто хочет приехать в Минск", - отметил Александр Лукашенко.

Негативные последствия от перенаселения городов, по словам Президента, можно увидеть на примере соседних государств, особенно российской столицы. По официальной информации, в Москве проживает около 13,1 млн человек. Однако реальное количество людей, единовременно проживающих в мегаполисе, составляет 15 млн человек. А по некоторым данным, и все 20.

"Сплошные пробки, необходимость строительства в огромных масштабах развязок, дорог и так далее. Что приятного для человека жить в этой железобетонной "одежде", и кругом автомобили, автомобили, автомобили", - сказал Президент.

В Беларуси пошли другим путем и еще много лет назад начали развивать так называемые города-спутники Минска. Сейчас к ним относятся Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь и поселок Руденск. Отсюда быстро добраться до столицы на личном автомобиле не составляет труда, но необходимо сделать этот путь еще более скоростным, подчеркнул Глава государства.

"Нам надо подумать о строительстве более скоростных, независимых от автомобильных дорог, участков. Я не думаю, что это займет много времени или больших денег (потребует. - Прим.)", - отметил Александр Лукашенко.

Он упомянул опыт Астаны, где решили построить надземное метро. Предполагалось, что железнодорожные линии будут располагаться на железобетонных опорах. Однако из-за этого проект вышел дорогим и поэтому приостанавливался. "Это очень дорого. У нас что, есть такая необходимость? Нет. Мы можем построить наземное метро. Не будем рыть, как крот, под землей эти траншеи, а можем выйти на поверхность в конце контуров Минска и доехать до тех же Смолевичей, Логойска и так далее. Я не думаю, что это по нынешним временам огромные деньги", - заявил Президент.

В то же время для жителей городов-спутников наличие такой транспортной системы будет большим плюсом, ведь до столицы они смогут добраться буквально за 15 минут.

"Мы, конечно, там (в городах-спутниках. - Прим.) будем и рабочие места создавать, но некоторые будут стремиться в Минск на работу и по другим вопросам. Поэтому надо создавать нормальное не только автомобильное, но и железнодорожное, и прочее сообщение. Знаю, что и струнный транспорт разрабатывается, много разработок в мире уже есть. Поэтому в этом направлении нам надо двигаться, и в следующей пятилетке вопросы городов-спутников, особенно для Минска, мы должны решить. Это должна быть отдельная программа или подпрограмма в программе "Дороги Беларуси", - поручил Глава государства.

Но главная цель государственной программы - это все же поддержание в хорошем состоянии основных автотрасс республики. Эта работа ведется в плановом режиме, и в целом осталось достроить буквально пару дорог международного значения.

"Крупные дороги мы построили, с областными центрами из Минска мы имеем хорошую связь, - констатировал Александр Лукашенко. - С Президентом России Владимиром Путиным мы договорились, что в ближайшее время обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь из Москвы на запад. До Бреста по крайней мере. Если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать. Нет - до Бреста и в обратном направлении на восток. Это, можно сказать, уже вопрос предрешенный".

В то же время Президент подчеркнул, что автомобильные дороги не ограничиваются важными международными и республиканскими трассами. Следующий этап - привести в порядок дороги от областных до районных центров. Конечно, в таких местах необязательно организовывать четырехполосное движение, но состояние автомобильных дорог должно быть на высоком уровне, требует Президент.

Затем необходимо районные центры связать с агрогородками. "Наиважнейший вопрос, если мы хотим, чтобы люди на селе жили и не были обижены. Они этого заслуживают. Поэтому в этой большой программе надо предусмотреть строительство дорог от районных центров до всех агрогородков", - сказал Глава государства.

Более половины дорог уже есть, но их надо модернизировать и привести в порядок, поручил он.

"300 километров на гравии", - сказал вице-премьер Анатолий Сивак.

"Это почти ничего. Поэтому мы построим с твердым покрытием, а остальные дороги восстановим, - заявил Александр Лукашенко. - Конечно, есть крупные поселки, крупные деревни. Они обычно находятся на трассах от районного центра до агрогородков. Там, где нет - предусмотрим также подъездную дорогу с учетом перспектив".

Президент обратил внимание, что строительство и ремонт дорог - это немалые деньги. По информации Министерства транспорта и коммуникаций, чтобы провести текущий, то есть ямочный ремонт одного километра дороги, требуется Br350 тыс. А на полную реконструкцию, когда из двух полос делают полноценные четыре, - в среднем Br10 млн.

"Мы тратим деньги, которые платят перевозчики, транспортируя грузы в основном по международным магистралям, основным республиканским дорогам. Мы с них берем деньги и вкладываем в дорожную сеть. В том числе и из бюджета. И если мы не будем основные трассы поддерживать в нормальном состоянии, к нам никто не поедет. Значит, не будет денег вообще на дорожное строительство. Поэтому люди должны понимать, что мы торопимся и прежде всего строим, приводим в порядок и ведем ремонт на этих основных трассах. Каждый год. И будем это делать, потому что они приносят нам деньги", - пояснил Глава государства.

Но без внимания не оставят и сами населенные пункты. К ремонту улично-дорожной сети в них будут подходить разными методами. Александр Лукашенко напомнил, что в сентябре 2023 года, посещая агрогородок Вишов в Белыничском районе, он ознакомился с пилотным проектом по ремонту дорог. Во время реализации проекта работы выполнялись по нескольким методам: где-то бетон заливался на разрушенный асфальт, где-то изношенное дорожное покрытие перерабатывалось и к нему добавлялся цемент. На некоторых улицах укладывалась широкоформатная бетонная плитка.

"То есть мы уже алгоритм действий нащупали в строительстве и поддержании в нормальном состоянии дорог. Осталось действовать", - резюмировал Президент.

Не так давно во Дворце Независимости обсуждалась и государственная программа "Строительство жилья". Особое внимание власти планируют уделить арендным квартирам.

Но Глава государства напомнил еще об одном своем поручении: "Надо все-таки наших белорусов медленно разворачивать, подталкивать к тому, чтобы они в селах, неперспективных деревнях или хуторах, где угодно, покупали участки. Это все-таки почти полгектара участок. А есть много участков, где никогда люди не жили, но там можно построить жилье. И богатых людей достаточно, небогатых, но желающих построить жилье в деревне, чтобы дети у них по траве могли ходить босиком каждый год. Надо подталкивать их к этому и создавать соответствующие условия".

Эти вопросы, добавил Александр Лукашенко, необходимо учесть при формировании госпрограммы на следующую пятилетку.

Президент поинтересовался, как решаются поставленные перед правительством задачи в части строительства и ремонта дорог, а также по развитию транспортной инфраструктуры между столицей и городами-спутниками.

"Люди ждут наших действий в этом направлении. Мы им должны честно сказать, где мы будем работать, что мы будем делать. Они должны понимать, что мы за один год или за пять лет все не схватим (что хотелось бы), но очень многое сделаем. Это надо в программе (государственной программе "Дороги Беларуси" на новую пятилетку. - Прим.) предусмотреть", - сказал Глава государства.

Как доложил Министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, если в 2023 году было отремонтировано более 3 тыс. км дорог и 107 мостов, то в 2024-м - уже свыше 5 тыс. км дорог и 117 мостов. "Реконструировали, капитальный ремонт, текущий", - пояснил он.

"Это хорошо. В программе дорожного строительства надо предусмотреть в том числе ремонт и восстановление мостов. Я не думаю, что нам надо строить много новых мостов. Нам надо реконструировать мосты. Они уже старые, их немало. Они небольшие в основном, поэтому надо упреждать. Не ждать, когда какой-то мост начнет разрушаться или вообще обвалится", - добавил Александр Лукашенко.

"Если говорить о республиканских автомобильных дорогах, то из 16 тыс. км более 1,7 тыс. км мы отремонтируем в этом году", - отметил Алексей Ляхнович.

С начала пятилетки объемы финансирования строительства и ремонта дорог увеличились более чем в два раза. Если в 2021 году на эти работы потратили чуть меньше миллиарда (Br946 млн), то в 2023-м - почти два (Br1,926 млрд). В 2024 году, который еще не закончился, - уже Br2,5 млрд.

"Вы не забудьте, я ставил перед вами задачу, что там, где только возможно (и невозможно), мы должны строить дороги с бетонным покрытием, - напомнил о своем поручении Президент. - Бетон есть бетон. Я каждый день езжу по логойской трассе - да, она уже трещины дала, так она более 50 лет эксплуатируется. Дала трещины, мы их заделали - и нормально. В этой программе красными буквами должно быть определено строительство бетонных дорог".