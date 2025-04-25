Доклад о развитии районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 апреля заслушал доклад о развитии районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В состав участников мероприятия включены Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, помощник Президента - инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Михаил Русый.

В центре внимания собравшихся - меры поддержки, экологические программы и социально-экономические инициативы для жителей территорий Гомельской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Президент отметил, что в 2026 году исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Для Беларуси это важная дата, поскольку страна, хоть и не причастна ни к строительству этой атомной электростанции, ни к ее эксплуатации, ни к причинам, приведшим к аварии, но пострадала более всего. "Беда коснулась Беларуси и белорусского народа больше, чем кого-либо", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что первые десять лет с момента аварии были временем неопределенности и нагнетания страхов. "Я это хорошо помню. Будучи еще депутатом, я выезжал в эти районы, интересовался, что там происходило. Десять лет неразберихи. Кого-то отселяли, переселяли, что-то строили, делали. Потом мы опомнились, взялись за голову и поняли, что для белорусов другой земли не будет и другой страны тоже не будет. Надо думать, как жить в Беларуси, в том числе на этих землях. Был принят ряд программ, мы их называли "чернобыльские программы", - сказал Александр Лукашенко.

В то время не было уверенности в правильности всех предпринимаемых мер, так как опыта преодоления такого рода катастроф просто не существовало, заметил Президент. Поэтому, по его словам, нельзя упрекать тех, кто делал первые шаги по преодолению чернобыльской катастрофы. Тогда не было достаточно знаний о последствиях воздействия малых доз радиации на организм человека. "Мы не знали, что это такое. Если Хиросима и Нагасаки - это взрывы атомной бомбы, и там огромная масса всех последствий от взрыва: и ударная волна, и температура, и радиоактивное заражение большими дозами человека - мы понимали, опыт уже какой-то был у человечества. Здесь - нет. Делали, чтобы не было хуже", - сказал Глава государства.

"Правильно делали, неправильно... Я тогда об этом говорил, еще 30 лет назад: пройдет время, оно все расставит на свои места, и мы поймем, правильно мы делали или нет. Сегодня мы можем сделать определенные выводы. Если бы мы этой проблемой не занимались или, еще хуже, занимались бы так, как в первые десять лет, то Беларуси вообще бы уже не существовало. Все бы куда-то побежали, разбежались и так далее", - обратил внимание Президент.

После распада Советского Союза Беларусь фактически в одиночку преодолевала последствия аварии на ЧАЭС, не получая никакой финансовой помощи. На возрождение и развитие пострадавших регионов были направлены значительные ресурсы. "Мы вложили туда огромное количество средств. За последние 10 лет вложили Br5 млрд. Это были насыщенные годы. Мы немало сделали, шли на непопулярные шаги - не раздавали по рублю, как это было принято, и кто-то хотел эти деньги, а концентрировали на тех проектах, которые нужны были для людей: жилье, чистая вода, канализация, водоотведение, газификация и так далее. Очень много было сделано за это время. И это время показало, что мы действовали абсолютно верно и правильно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Поэтому к 40-летию аварии на ЧАЭС в 2026 году логично подвести определенные итоги проделанной работы, считает Глава государства. "Сорок лет - это все-таки срок. Мы в будущем году на эту тему серьезно поговорим", - пообещал Президент.

А пока Глава государства спросил ответственных должностных лиц о ситуации, которая складывается в пострадавших регионах, предупредив, что в ближайшей перспективе планирует лично побывать в так называемых чернобыльских районах. Президент, говоря о будущем развитии этих территорий, ориентировал на то, чтобы менять некоторые подходы. В первую очередь это касается вопросов финансирования, где необходимо больше самостоятельности и инициативы, а от иждивенческих подходов надо избавляться.

"Чем мы можем там помочь, если это надо? Если не надо, значит, никто туда влазить не будет. Надо отучать наших людей от этой, как в народе говорят, соски, особенно в восточных регионах, в том числе (а может, и прежде всего) в Гомельской области. Надо жить по средствам и зарабатывать деньги самим", - поставил задачу Александр Лукашенко.

"Еще раз подчеркиваю: не будем мы раздавать никому деньги", - продолжил Глава государства, подчеркнув, что финансирование будет идти под определенные проекты и цели. "Надо Крупко (председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко. - Прим.) там что-то построить, будем ему помогать", - пояснил Президент.

Анатолий Сивак доложил на мероприятии, что на начало этого года в зонах радиоактивного загрязнения расположено 2016 населенных пунктов в пяти областях Беларуси, где проживают более 930 тыс. человек, в том числе 181 тыс. детей до 17 лет.

По этому поводу Глава государства высказался критически, указав на несоответствие этих статистических данных существующим реалиям. "Чем же мы тогда занимались 30 лет, если у нас 900 тыс. проживают на загрязненных территориях?" - резонно заметил Президент. Глава государства поручил серьезно проанализировать вопросы отнесения территорий к категории пострадавших или загрязненных и решить, насколько это целесообразно в нынешних условиях с учетом всех предпринятых мер.

Александр Лукашенко отметил, что лично много раз бывал в тех регионах и говорил о необходимости возвращать в сельхозоборот земли там, где это возможно. "Чего вы до сих пор цифры называете, которые были 40 лет назад? Надо приводить, как бы это ни было - популярно, непопулярно - в соответствие (с действительностью. - Прим. БЕЛТА). Вы должны подсказать. Обижать людей не надо. На загрязненной территории у нас никто жить не должен", - подчеркнул Президент. Глава государства обратил внимание, что в Беларуси уже есть опыт возрождения пострадавших территорий и возобновления ведения там сельскохозяйственных работ. "Вот эта динамика мне нужна - что мы сделали за это время", - пояснил он.

"Надо навести порядок. Чтобы мы знали, что вот эти земли - мы пока не знаем, можно там жить или нет, лучше поберечь себя и людей поберечь. Пока нельзя - обойдемся. Будем делать это тихонечко, шаг за шагом, осваивая те или иные земли. Но только если мы будем уверены, что это нормально", - заявил Президент.

Анатолий Сивак в свою очередь согласился, что вопрос критериев отнесения земель к категории загрязненных требует дополнительной детальной проработки и в ближайшее время на уровне правительства этому вопросу будет уделено особое внимание. Он также заметил, что со стороны населения есть интерес к тому, чтобы возрождать регионы, считавшиеся пострадавшими, и восстанавливать там жизнедеятельность. Например, по его словам, в Наровлянском районе большой спрос на земельные участки.

Также было доложено, что в Беларуси уже реализованы пять так называемых чернобыльских программ, на что была направлена сумма порядка $20 млрд. На реализацию программ, которые разрабатываются на следующую пятилетку, потребуется, по расчетам, около Br2,5 млрд. Государство оставляет за собой обязанности по социальной защите населения, обеспечению требований радиационной безопасности и - главный элемент - ускоренному социально-экономическому развитию и возрождению загрязненных радионуклидами территорий.

По данным, которые привел Анатолий Сивак, за 2024 год на развитие таких районов было выделено и направлено Br701 млн, на предоставление всех льгот и компенсаций пострадавшим гражданам - Br217 млн, на бесплатное питание учащихся - Br57 млн. За прошлый год оздоровиться смогли 85 тыс. детей. Кроме того, финансируются направления, связанные с восстановлением земель, мелиорацией. Растут объемы производства продукции в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике - на 40% в 2024 году по сравнению с 2023-м. Здесь производят широкий спектр продукции: от меда до заготовки лесопродукции, на которую есть спрос среди населения, развивается туристическая деятельность.

Во время доклада Президент высказался на тему привлечения в Беларусь трудовых мигрантов, в том числе из Пакистана.

Глава государства таким образом откликнулся на одну из тем, которая обсуждается на просторах интернета после его переговоров с лидерами Пакистана: "Был такой разговор, они обратились к нам по поводу трудовых ресурсов, которые у них в избытке, а у нас не хватает".

Александр Лукашенко констатировал, что проблемы с трудовыми ресурсами существуют во многих странах и регионах, в том числе в Европейском союзе, России. "Естественно, как Европейский союз, Россия, так и, наверное, нам придется в ближайшем будущем согласиться на то, что у нас будут работать люди из других стран. И прежде всего стран азиатских. На переговорах с пакистанцами мы договорились о том, что мы выработаем соответствующую программу, которая будет утверждена межправительственным соглашением. То есть нужно выработать механизм, чтобы не произошло так, как нас сегодня и наш народ пытаются пугать", - сказал Президент.

Он констатировал, что просто на этой теме заинтересованные хотят взбудоражить белорусское общество. "КГБ поручил: посмотрите, проверьте, откуда ноги растут. От беглых - смотрят, где мы что-то там сказали, чтобы это вывернуть и в народ вбросить. Они (КГБ. - Прим.) одну такую точку в Беларуси обнаружили. Оказывается, сопляк 16-летний. Ну не он же это придумал и отсмотрел. Ему оттуда (из за рубежа. - Прим.) сбросили информацию сюда: ты, давай тут, крути. По-моему, в Брестской области обнаружили такую группу", - отметил Александр Лукашенко.

Говоря о приглашении трудовых мигрантов, Александр Лукашенко напомнил свой тезис о том, что производительность труда в Беларуси пока в два-три раза ниже, чем в Евросоюзе. "Я могу по-народному сказать, непопулярно: ну если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих. И мы в ближайшие 10-15 лет вообще не будем говорить о дефиците трудовых ресурсов, - отметил белорусский лидер. - Хотим мы этого? Не очень. Я говорю непопулярно, но откровенно".

Глава государства обратил внимание и на еще один аспект, в том числе влияющий в перспективе на наличие трудовых ресурсов внутри страны: "Есть выход из этого положения. Надо рожать. Трое, четверо, а лучше - пятеро. Мы что, не делаем для таких людей ничего? Делаем".

"Рожать не хотим и работаем с прохладцей. А развиваться хотим, зарплату хотим, чтобы страна процветала и была независимой. Так все с экономики. А без трудовых ресурсов ничего не будет", - обозначил проблематику Александр Лукашенко.

"Если мы хотим сохранить свою страну, сохранить наш народ, быть суверенными, независимыми, строить Музей истории белорусской государственности и нашего народа и любоваться, какими мы были и сколько веков мы живем, в основе должна лежать экономика. А это - люди. Если мы хотим работать, управлять процессами, никакого страха нет, что к нам приедут (мигранты из других стран. - Прим.). Из тысячи человек будут у нас, допустим, 60 или 100 человек иностранцев. Это нормальная практика, - подчеркнул Глава государства. - А вообще у нас трудовых ресурсов в общем-то достаточно. А где не хватает, мы просветим каждого человека и возьмем его жить на самой прекрасной земле - белорусской земле. Из любой страны. Тех, кто захочет работать".

Глава государства при этом отметил, что мигранты из разных стран должны быть рассредоточены по территории Беларуси. Акцент также будет делаться на приглашении приезжать сразу семьями.

Что касается пакистанцев, то в данный момент в Беларуси их всего два десятка из числа тех, которые приехали работать. "Они что, дестабилизировали обстановку? Нет. Поинтересовался, а как работают? Никаких вопросов нет", - отметил Президент.

Он рассказал, как тема трудовой миграции обсуждалась во время переговоров с руководством Пакистана: "Он (Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. - Прим.) говорит: я же не хочу, чтобы к вам какие-то там приехали, взбудоражили общество; я хочу, чтобы люди, которые хотят работать, к вам приехали, если вы их возьмете. Я говорю: этот подход мне нравится".

Александр Лукашенко рассказал, что Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах в Минске сам предложил выработать и заключить межправсоглашение, в котором прописать все нюансы относительно приезда в Беларусь трудовых мигрантов.

Речь в том числе идет о направлении в Беларусь востребованных специалистов. В этом плане сразу вышли на обсуждение вопросов хлопчатобумажного комбината в Барановичах. "От Советского Союза наследство. Комбинат хороший. Есть х/б белье, простыни, наволочки. Это все нам надо. Но у нас нет хлопка. А он есть в том числе в Пакистане. Они посмотрели: о, да у вас прекрасный комбинат", - рассказал белорусский лидер.

По словам Президента, пакистанская сторона предложила поставлять в Беларусь необходимое сырье, а также направить специалистов. "Нам это выгодно, - подчеркнул он. - Заметьте, в Пакистане текстильное производство - одно из лучших в мире. Они по всему миру продают. Если они нам помогут в Барановичах, предложили специалистов… Я говорю: да с удовольствием, мы создадим все условия, даже жилье построим, если вы дадите нам сырье и тех специалистов, которые там нужны. И будем вместе работать".

Более того, Александр Лукашенко предложил Пакистану войти в капитал предприятия, но этот вопрос будет решаться позже по мере развития сотрудничества в этой сфере. "Я даже им предложил: давайте, входите в капитал. Говорит (Шахбаз Шариф. - Прим.): нет, вы должны убедиться в том, что мы можем. А тогда, говорит, будем заниматься дележкой этого предприятия - сколько там им акций продать, если они захотят. То есть они очень порядочно подходят к нам. И, скажу вам откровенно, это все зарождалось и основано на личных отношениях", - поделился подробностями белорусский лидер.

"Как принято в народе, баш на баш: мы тебе это поставляем, ты покупаешь, мы тебе здесь помогаем, делаем. И много других вопросов. Вот в чем суть этих переговоров. Это в интересах нашего государства", - подчеркнул белорусский лидер.

Всего же на данный момент в Беларуси работают 85 тыс. специалистов из разных стран. Отвечая на инсинуации о том, что мигранты из Пакистана или каких-то других стран перевернут Беларусь, Александр Лукашенко сказал: "Мы никому не позволили за это время и не позволим переворачивать страну. В 2020 году здесь возле Дворца Независимости не пакистанцы бегали".

Президент также напомнил, что в Беларусь за последние годы приехало много переселенцев из Украины, и они также не создают никаких проблем. "Человек сам по себе переселяться в другую страну не будет. Это уже горе заставило. Человек, который уже хлебнул этого горя, переселившись куда-то, получив жилье, да и льготы, которые есть в образовании, здравоохранении, - у них глаза разбегаются, они рады, что приехали. И честно, добросовестно работают. И дети у них будут такие. Так чего мы боимся?" - задал риторический вопрос Глава государства.

"Это моя проблема. Я буду решать ее так, как это будет выгодно нашим людям. Лучшим людям нашей Беларуси. Я с этим всегда считался и буду считаться", - заверил Александр Лукашенко.

По его словам, в Беларуси заинтересованы в привлечении трудовых ресурсов, в первую очередь в Витебскую, Могилевскую и Гомельскую области. "У нас дома свободные, и в сельском хозяйстве нам нужны люди", - сказал он.

В этом плане Президент обратился к председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко. "Иван Иванович, вот вам закон. В любой части мира, хоть в Африке, определяйте людей, семьи. По одному, по два - это ваше дело. Смотрите их, берите на учет, предоставляйте им работу. Определили им работу - платите зарплату, дайте им землю. Они часто просят дать кусок земли. У нас этого добра хватает. Пусть сами работают фермерами, если они хотят. На тех условиях и по тем законам, которые у нас сегодня существуют. Шаг влево, шаг вправо от закона - обратно на родину", - описал общий подход к трудовым мигрантам Александр Лукашенко.

"Еще раз подчеркиваю, как бы ни складывалась ситуация, как бы мы ни рассуждали здесь, мы понимаем, что должен быть в стране порядок. Мы должны выработать механизм, утвердить - правительство наше, их правительство (речь о Пакистане. - Прим.), создать жесточайший контроль и приглашать, брать на работу к себе тех, кто будет работать", - заявил белорусский лидер.

Говоря о белорусских беглых, с подачи которых в том числе нагнетается тема по мигрантам, Александр Лукашенко сказал: "Они ж нам уже не помогут. Они что, пойдут к Крупко работать в сельское хозяйство? Да нет, они там (за рубежом. - Прим.) стонут. Им предложили посуду мыть. - Посуду мыть не можем… Это не хотим делать, улицу не хотим мести. - Так а что тебе дадут? Управлять Польшей дадут? Нет, Польшей управлять - есть поляки. Они в этом отношении крепкие люди. Поэтому чего полезли туда? Умнее надо быть - на своей земле жить и работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент во время мероприятия высказал ряд нареканий по работе в восточных регионах Беларуси. Выводы были сделаны в том числе по итогам недавних рабочих поездок Главы государства.

"У нас хватает на западе проблем, но не столько, сколько на востоке. Разбосячились - дальше некуда. Я вот побывал в Витебской области. Где бы я ни был, поручил: давайте серьезно проверим после моей поездки. Куча вопросов", - констатировал Глава государства.

В качестве примера он привел посещение в Копыси сыродельного производства: "10-15 лет тому назад построили, хорошее предприятие и оборудование современное. Бери молоко, перерабатывай, сыры продавай. Вон в России с руками, с ногами (забирают. - Прим.) - зарабатывайте деньги. Так они ж мне в открытую врут. Спрашиваю, а сколько можете переработать? - 200 тонн. А перерабатывает 60. Да ничего подобного! Там были жуликоватые схемы. Не 60 переработают там, а две тонны в сутки. А остальное молоко, что получали, перепродавали и на этом зарабатывали. Это как называется? Ну это мы в ближайшее время разберемся".

Нарекания были высказаны и в связи с большими показателями по падежу скота. "Начали разбираться по падежу - жуть. Я не могу публично об этом даже сказать. И что, у Ивана Ивановича Крупко (председатель Гомельского облисполкома. - Прим.), вчерашнего министра, этого нет? Сплошь и рядом. И они мне рассказывают: "Вы знаете, Александр Григорьевич, вы не волнуйтесь, мы к середине года показатели по падежу выровняем", - поделился подробностями Александр Лукашенко. - Слушайте, я деревенский мужик, работал в сельском хозяйстве. Я не понимаю: если теленок пал, как можно его выровнять? Мне не понятно, как выровняете эти показатели. Мне ж не показатели, Иван Иванович, нужны. Мне нужен живой скот. Потому что теленок - это будущая корова или будущий бычок, который пойдет на откорм. А, значит, это молоко и говядина".