Доклад об эффективности работы АПК

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября заслушал доклад об эффективности работы агропромышленного комплекса.

"Идя к людям сегодня с экзаменом (они у нас примут экзамен за пятилетку), мы должны сказать, что мы сделаем. Конкретно. Вот и вся политика. А красиво говорить мы все умеем. У нас, наверное, десятков пять (человек. - Прим.), которые красиво могут преподнести, что-то сказать. Это надо уметь политику, будущему Президенту. Но главное - это конкретика: что ты сделаешь", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о вопросах развития АПК, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в стране уже многое сделали, имеют опыт, но важно определиться, как действовать дальше. "Надо крестьянам помогать. Знаете, людей все меньше и меньше (на селе. - Прим.). Владимир Евгеньевич (председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Прим.) высасывает из села все, что можно, в Минск. Уже 2 млн человек. Все дальше и дальше. Ну так надо, чтобы и отдача была для села, потому что людей-то кормить надо. Эти 2 млн в Минске - они же кушать хотят каждый день все. От маленьких детишек до взрослых. Мы научились это делать. Мы делаем это очень качественно", - отметил белорусский лидер.

Он обратил внимание на то, что качество отечественных продуктов питания ценится и за рубежом, и даже главы государств порой просят его прислать что-то на пробу.

"Поэтому мы научились это делать. Но пока мы вот вышли на какую-то горизонтальную прямую и выше прыгать не можем. А надо будет прыгать. И это главная наша задача и обещание белорусскому народу в этот предвыборный период", - заявил Глава государства.

О причинах приглашения на доклад руководителей Минска и области

На доклад к Главе государства были приглашены вице-премьер Юрий Шулейко, Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич, председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев и председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

"Как мы ранее договаривались, подберем удобное время с точки зрения ситуации, как сейчас модно говорить, "на земле". С точки зрения ситуации в поле и подготовки к зимне-стойловому периоду", - отметил Глава государства.

И если присутствие на мероприятии профильных вице-премьера и министра было понятно - доложить о ситуации в АПК, то о причинах приглашения к разговору руководителя Минской области и Минска Александр Лукашенко рассказал отдельно: "Я пригласил сюда губернатора, чтобы вы объективно докладывали. Скажет, в чем доработали. Где - нет. И так ли все хорошо, как вы доложите, или совсем плохо. Владимира Евгеньевича (Кухарева. - Прим.) пригласил для того, чтобы мы могли публично сказать, чем мы сельскому хозяйству поможем в будущем году".

О помощи столицы регионам

Здесь Президент напомнил о том, что Минск некоторое время назад оказал существенную помощь Минской области в строительстве современных молочно-товарных комплексов. Логика такого решения была связана с тем, что нужно помочь тем, чью продукцию потребляют жители столицы. Но это справедливо вызвало вопросы со стороны других руководителей регионов, из которых продукция также в немалых объемах регулярно поступает на прилавки столицы.

"Вы помните, что Шулейко, будучи губернатором (до назначения вице-премьером Юрий Шулейко возглавлял Брестскую область. - Прим.), жутко возмущался, что мы помогли Минской области. И вполне справедливо тогда как губернатор поставил вопрос: "А почему бы и мне хотя бы один животноводческий комплекс Владимир Евгеньевич не помог построить?" Потому что молоко-то Минску Брест поставляет, как и все области", - отметил Александр Лукашенко.

"И потом, шутка - не шутка, если мы им не поможем, так они голосовать за нас не будут. Они провалят выборы. Поэтому надо хотя бы по одному комплексу пообещать им, что мы построим. Даже если ты в Минске не найдешь полностью денег на это, так я уже подставлю плечо", - обратился Александр Лукашенко к Владимиру Кухареву.

О совете кандидатам на выборах

Президент подчеркнул, что говорит об этом вполне серьезно. "Ситуация сегодня в стране такая, что просто рассказывать и говорить… Уже не то что губернаторы - народ не примет. Людям надо достать и положить. Это правильно. Поэтому, идя в президентскую кампанию (я же вас представляю, власть), мы должны народу сказать", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, ситуация в целом поменялась, и важно также то, что будет за плечами у того или иного кандидата: "Если кто-то со старым багажом сюда на выборы пытается выйти, надо быть очень аккуратным. Я, может быть, и не должен это говорить. Но, тем не менее, все, кто сегодня хочет, а таких уже немало, - это же люди, которые при нас, даже не при мне, выросли. Поэтому вот им совет - что ты сделаешь и насколько глубоко ты понимаешь эти проблемы".

О конкретике в обещаниях людям

Говоря о конкретике в обещаниях людям, Александр Лукашенко привел ряд конкретных примеров.

Один из них касается строительства и эксплуатации дорог. "Если дороги - где и как. Я уже озвучил. От районных центров до агрогородков. Мы многое сделали. Там совсем небольшие работы (остались. - Прим.). Но и, мимо походя, до агрогородков мы должны задействовать и крупные деревни, которые когда-то были центрами хозяйств. Не забывать о них. Потому что да, в агрогородках в основном будут жить люди, но и в этих крупных деревнях, да и в маленьких, там же огромное количество наших людей. И особенно стариков, которых мы ни на чьи плечи бросить не сможем. Нам надо о них позаботиться", - сказал Президент.

Если вести речь о качестве продуктов питания, то работа в этом вопросе начинается с фермы, молочно-товарного комплекса. "Мы многое уже сделали. Мы знаем, как, что делать, технологии. И этих комплексов немало построили. Мы должны людям прямо сказать, что за следующую пятилетку мы решим вопрос молочно-товарных комплексов. Дойное стадо, корова должна стоять в этом дворце. Для того чтобы получить чистое молоко. В конце концов, корова это заслужила", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что в этом плане в Минской области, чтобы окончательно решить данный вопрос, потребуется еще всего пару лет. "Где-то надо подтянуть Витебскую, Могилевскую, отчасти Гомельскую области. Я не думаю, что там уже такие большие проблемы, чтобы построить эти комплексы. Самое главное, мы знаем, какие они должны быть и что там надо. Притом это импортозамещающий продукт. Тут импортного нам ничего не надо. Мы все можем построить сами", - сказал Президент.

О работе новых кадров в сельском хозяйстве

Учитывая сказанное, Глава государства настраивает ответственных за АПК на более активные и решительные действия: "Что касается сельского хозяйства, ну не очень мы ломанулись с новыми кадрами. И вице-премьер новый, и министр хваленый новый. Но пока… Хуже не стало, но и особо лучше не стало. Может быть, кроме Минской области. Бог пожалел его и помог во многом. И Владимир Евгеньевич помог (со строительством комплексов. - Прим.)".

Президент напомнил ответственным за сферу АПК чиновникам об их клятве завершить полевые работы к 7 ноября.

По обозначенной тематике Главе государства докладывал Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич. "Только не надо нас засыпать цифрами, - сразу предупредил докладчика Президент. - А то ты сейчас таблицу откроешь и будешь героизм свой показывать. Давай основное".

"К 7 ноября - вы клялись, клятву давали - полевые работы закончатся (зябь будете еще пахать), - напомнил Президент. - Расскажи, как вы закончили?" Александр Лукашенко спросил как в общем о завершении уборочной кампании, так и о результатах по отдельным видам культур. "Сколько свеклы на полях? Картошка, может, где-то осталась, капуста? Яблоки, груши, может, где-то еще болтаются на деревьях? Кукурузу всю ли ты убрал на зерно?" - обозначил круг вопросов Президент. Он также поинтересовался, как идет осенняя обработка почвы под весенний сев и как прошла посевная кампания по севу озимых культур.

Анатолий Линевич, говоря о завершении уборочной кампании, проинформировал, что на данном этапе убрано 98% всей кукурузы. Он пояснил, что работы по уборке кукурузы на зерно еще продолжаются (ранее ставилась задача завершить этот вид деятельности до 10 ноября), также предстоит убрать часть посевов кукурузы на силос. Сейчас, по словам министра, "дорабатываются последние гектары".

Президент Беларуси обратил особое внимание ответственных лиц на качество заготавливаемой продукции. "Я езжу на "Дажынкі" по всей стране. Посмотреть, поблагодарить людей - это одно. А второе - я же смотрю, как Александр Генрихович (Турчин, председатель Миноблисполкома. - Прим.) выполняет мои поручения, как пашет, культура земледелия как у него. Я же увижу, что вы там кладете в траншеи", - предупредил о контроле со своей стороны Глава государства.

В свою очередь руководитель Минсельхозпрода заверил, что уборка кукурузы как на силос, так и на зерно завершится в ближайшее время. Учитывая темпы таких работ, за 6-7 погожих дней урожай планируется собрать, и это произойдет в более ранние сроки, чем в прошлом году.