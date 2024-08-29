Доклад об актуальных вопросах информационной политики

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Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, Заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь
Лукашенко предвыборная кампания 2025
Лукашенко сегодня новости
Лукашенко выборы 2025
Министр информации Беларуси Марат Марков, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт
избирательная кампания в рб 2025 СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад об актуальных вопросах информационной политики.

В числе участников мероприятия - Заместитель Главы Администрации Президента, Министр информации, Пресс-секретарь Президента и председатель Белтелерадиокомпании.

"Хотел бы обсудить с вами ряд актуальных вопросов, касающихся средств массовой информации. Мы скоро вступаем в предвыборную кампанию. Естественно, что средства массовой информации, к счастью, слава богу, будут играть практически одну из ведущих ролей в этой ситуации. Я говорю к счастью, что не другие проблемы, войны и прочее. Лучше на этом поле будем воевать пока и сражаться, хотя не совсем просто это", - сказал Глава государства.

"Я, конечно, благодарен всем вам, что вы берете самые актуальные темы нашей жизни. И меня там порой неплохо показываете. Спасибо, конечно. Но нам предстоит в эту предвыборную кампанию показать, чего мы достигли в это время. И нам опять не надо кого-то за уши сюда тянуть. Есть что показать людям, - добавил белорусский лидер. - Да, у нас есть немало недостатков. Ну что поделать… У всех они есть. Но сделано немало, и надо это людям показать. А люди пусть уже определяют, что им делать и кого выбирать".

Поэтому, по словам Главы государства, очень важен вопрос подготовки средств массовой информации к предвыборной кампании. "Валить в пользу действующего Президента, если он будет кандидатом, нам тоже не надо. Спокойно надо показать то, что есть", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Заместитель Главы Администрации Президента Владимир Перцов в начале доклада Главе государства поблагодарил за предоставленную возможность встречи: "Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич, что нашли время и возможность в таком плотном графике, в такой непростой обстановке по контуру нашей страны встретиться с теми, кто отвечает за реализацию информационной политики в нашей стране".

Однако Президент уточнил, что те, кто участвует в мероприятии, отвечают не только за информационную политику в государстве, а сфера их ответственности гораздо шире. "Почему информационной? Идеологической работы. Вы мастодонты, которых в Беларуси больше нет", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что накануне видел в вечернем телеэфире всех собравшихся примерно в том же составе (28 августа в Белтелерадиокомпании состоялась презентация новостного телеканала, его готовность к работе обсудили Замглавы Администрации Президента Владимир Перцов, Пресс-секретарь Главы государства, Министр информации и председатель Белтелерадиокомпании). "Я так посмотрел на вас на экране вчера и подумал: ну вот, все собрались, показали народу, кто отвечает за идеологию в стране. Поэтому тут даже больше берите", - сказал Александр Лукашенко.

Как пояснил Владимир Перцов, в числе основных вопросов доклада Президенту - реализация ранее данных поручений Главы государства и значимых общественно-политических проектов ведущими средствами массовой информации Беларуси, а также создание медиахолдинга Союзного государства. "Мы уже вышли на определенные решения и, конечно, здесь Ваш совет, Ваша рекомендация будет нам очень важна в данный период", - подчеркнул Замглавы Администрации Президента.

Глава государства прокомментировал скорый запуск Первого информационного телеканала, который накануне был презентован в Белтелерадиокомпании.

"Честь и слава вам, что вы все-таки решили сами своими силами реализовать этот замысел. Хотя, ставя перед вами когда-то эту задачу, я думал, что вы будете привлекать и иностранцев для того, чтобы это все создать. Но когда вы сказали сами, я думаю: ладно, сами, может быть, что-то недоработаем, но потом донастройку, как у нас принято говорить, осуществим. Но я, как и вы, очень переживаю за то, как люди воспримут все это", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что уже немало времени говорили о создании в Беларуси информационного телеканала по образцу с тем, как это делают ведущие телевизионные каналы мира.

Комментируя состоявшуюся накануне презентацию этого нового медиаресурса, Президент заметил, что его она даже немного настораживает. В том плане, чтобы, создав этой рекламой определенное настроение у людей, потом оправдать их ожидания.

"Об этом (создании канала. - Прим.) много говорили, но я хотел бы услышать то, о чем не говорили. Какие есть проблемы в этом плане? Но обязательно сделайте, чтобы это был настоящий белорусский канал. Без всякого вранья", - ориентировал белорусский лидер.

"Я призываю вас основываться на правде. И пропагандировать будем только нашу белорусскую правду", - подчеркнул Глава государства.

"У нас хватает тем, выгодных для нас. Но они очень выгодны для нас - показать их (надо. - Прим.), как они есть", - заявил белорусский лидер.

"Мы в удивительном положении оказались в этом плане. Нам не надо ни врать, ничего придумывать. А другие страны этого не могут. Им надо действительно там… что-то подать в выгодном ключе, мягко скажем. Нам это не надо. Нам надо показывать, как оно есть", - ориентирует Глава государства.

Александр Лукашенко привел в качестве примера миграционную политику. В этом вопросе и сам Глава государства, и белорусские СМИ ничего не скрывают и показывают ситуацию так, как она есть. "Да, пропагандисты будут пропагандировать нашу миграционную политику в том плане, что мы были для Европы открыты (по сотрудничеству. - Прим.) в плане миграции и через нашу границу мышь не могла проползти незаметно. Нас упрекают в том, что мы отошли от той политики, ну так мы давно об этом сказали", - обратил внимание он.

Президент напомнил, что ранее с Евросоюзом по этой теме было сотрудничество, они финансировали центры на территории Беларуси для временного содержания мигрантов, было заключено соглашение о реадмиссии. Но на Западе изменили свою политику и начали душить страну экономически, политически и информационно. "Вы это знаете лучше меня. Почему мы должны их защищать в плане миграционной политики. Это ж была их защита. Они к себе тянули этих людей, а нам втихую говорили: "Давайте вы делайте так, мы вам на это и деньги еще дадим". Отошли от этого. Мы честно и откровенно сказали: "Мы не будем тоже проводить ту политику, которую проводили", - заявил Александр Лукашенко.

"То же самое по украинскому кризису. Абсолютно понятная, честная политика", - добавил Глава государства.

Говоря на тему украинского кризиса, Александр Лукашенко заявил, что никаких приказов, чтобы идти воевать за пределы Беларуси, не было и не будет. По этому вопросу у Беларуси абсолютно понятная и честная политика, подчеркнул он. "Плохо становится от того, что я читаю - эти обзоры мировых средств массовой информации: "Да Лукашенко то, да он это…". Да он завтра "аддасць загад - пойдуць туды", - отметил белорусский лидер.

"Нiякiх загадаў", никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", - заверил Президент.

Во время доклада Глава государства также прокомментировал создание союзного медиахолдинга с Россией.

"В последнее время у нас установились очень теплые дружеские отношения с россиянами, особенно наверху. Я думаю, это будет способствовать созданию нормального самостоятельного медиахолдинга на равных. Это главное. Если мы строим наш союз, главный принцип - равные условия. Никто под козырек не берет, никто никому не подчиняется. На равных. И мы с Владимиром Путиным много обсуждали эту тему. Я ни разу не слышал от него, когда мы обсуждаем эти вопросы, чтобы он сказал: слушай, вот мы тут большие, вы малые, давайте так, давайте эдак", - сказал Глава государства.

"Последний раз, когда я жестковато поставил этот вопрос, говорю: "Ну что, сколько мы будем говорить об этом, надо как-то двигаться, и прежде всего россиянам, надо создавать самостоятельный холдинг". Он говорит: "Я только за. Да, надо холдинг, надо, чтобы Telegram-канал (был. - Прим.), и в интернете это было, блогеры…" Он очень хорошо в это посвящен. Лучше, чем я. Он мне когда это развернул, я говорю: "Так нам больше не надо, именно так надо действовать".

Вместе с тем Президент констатировал, что у российских переговорщиков по этому вопросу могут быть какие-то другие интересы. "Они, конечно, есть. Но мы должны действовать в рамках, определенных главами государств", - сказал он.

"По созданию союзного медиахолдинга Союзного государства мы говорим очень много. Естественно, с учетом той политики, которая осуществляется в России в отношении СМИ. А вы тоже ее знаете, вели переговоры с ними. Вы понимаете, что там это может даже больше, чем экономика. Россия огромная, без средств массовой информации, естественно, не обойтись. И в силу определенных нюансов россияне уделяют очень серьезное внимание средствам массовой информации", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко поставил задачу активнее сотрудничать с крупными российскими СМИ.

"Обострилась эта проблема в хорошем смысле слова с ведущими российскими телеканалами. Они пошли нам навстречу, мы также в этом очень заинтересованы. Нам надо это взаимодействие расширять, его усиливать надо. В последнее время ваш, наш голос очень слышат в мире - белорусских средств массовой информации, особенно телевизионных каналов, интернет-вещание ваше - очень прислушиваются. Но, давайте откровенно, россиян лучше и больше слышат. Поэтому если мы будем там присутствовать, тоже важно", - заявил белорусский лидер.

"Ну и потом. Это наш основной партнер. Основной рынок сбыта наших товаров. Естественно, мы должны присутствовать и в регионах. Я справки ваши посмотрел, что мы присутствуем в регионах. Это тоже очень важно. Там наши интересы. И хорошо, что руководители ведущих российских СМИ пошли нам навстречу и готовы всячески поддерживать отношения и сотрудничать", - добавил Александр Лукашенко.

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