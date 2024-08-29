Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад об актуальных вопросах информационной политики.

В числе участников мероприятия - Заместитель Главы Администрации Президента, Министр информации, Пресс-секретарь Президента и председатель Белтелерадиокомпании.

"Хотел бы обсудить с вами ряд актуальных вопросов, касающихся средств массовой информации. Мы скоро вступаем в предвыборную кампанию. Естественно, что средства массовой информации, к счастью, слава богу, будут играть практически одну из ведущих ролей в этой ситуации. Я говорю к счастью, что не другие проблемы, войны и прочее. Лучше на этом поле будем воевать пока и сражаться, хотя не совсем просто это", - сказал Глава государства.

"Я, конечно, благодарен всем вам, что вы берете самые актуальные темы нашей жизни. И меня там порой неплохо показываете. Спасибо, конечно. Но нам предстоит в эту предвыборную кампанию показать, чего мы достигли в это время. И нам опять не надо кого-то за уши сюда тянуть. Есть что показать людям, - добавил белорусский лидер. - Да, у нас есть немало недостатков. Ну что поделать… У всех они есть. Но сделано немало, и надо это людям показать. А люди пусть уже определяют, что им делать и кого выбирать".

Поэтому, по словам Главы государства, очень важен вопрос подготовки средств массовой информации к предвыборной кампании. "Валить в пользу действующего Президента, если он будет кандидатом, нам тоже не надо. Спокойно надо показать то, что есть", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Заместитель Главы Администрации Президента Владимир Перцов в начале доклада Главе государства поблагодарил за предоставленную возможность встречи: "Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич, что нашли время и возможность в таком плотном графике, в такой непростой обстановке по контуру нашей страны встретиться с теми, кто отвечает за реализацию информационной политики в нашей стране".

Однако Президент уточнил, что те, кто участвует в мероприятии, отвечают не только за информационную политику в государстве, а сфера их ответственности гораздо шире. "Почему информационной? Идеологической работы. Вы мастодонты, которых в Беларуси больше нет", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что накануне видел в вечернем телеэфире всех собравшихся примерно в том же составе (28 августа в Белтелерадиокомпании состоялась презентация новостного телеканала, его готовность к работе обсудили Замглавы Администрации Президента Владимир Перцов, Пресс-секретарь Главы государства, Министр информации и председатель Белтелерадиокомпании). "Я так посмотрел на вас на экране вчера и подумал: ну вот, все собрались, показали народу, кто отвечает за идеологию в стране. Поэтому тут даже больше берите", - сказал Александр Лукашенко.

Как пояснил Владимир Перцов, в числе основных вопросов доклада Президенту - реализация ранее данных поручений Главы государства и значимых общественно-политических проектов ведущими средствами массовой информации Беларуси, а также создание медиахолдинга Союзного государства. "Мы уже вышли на определенные решения и, конечно, здесь Ваш совет, Ваша рекомендация будет нам очень важна в данный период", - подчеркнул Замглавы Администрации Президента.

Глава государства прокомментировал скорый запуск Первого информационного телеканала, который накануне был презентован в Белтелерадиокомпании.

"Честь и слава вам, что вы все-таки решили сами своими силами реализовать этот замысел. Хотя, ставя перед вами когда-то эту задачу, я думал, что вы будете привлекать и иностранцев для того, чтобы это все создать. Но когда вы сказали сами, я думаю: ладно, сами, может быть, что-то недоработаем, но потом донастройку, как у нас принято говорить, осуществим. Но я, как и вы, очень переживаю за то, как люди воспримут все это", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что уже немало времени говорили о создании в Беларуси информационного телеканала по образцу с тем, как это делают ведущие телевизионные каналы мира.

Комментируя состоявшуюся накануне презентацию этого нового медиаресурса, Президент заметил, что его она даже немного настораживает. В том плане, чтобы, создав этой рекламой определенное настроение у людей, потом оправдать их ожидания.

"Об этом (создании канала. - Прим.) много говорили, но я хотел бы услышать то, о чем не говорили. Какие есть проблемы в этом плане? Но обязательно сделайте, чтобы это был настоящий белорусский канал. Без всякого вранья", - ориентировал белорусский лидер.

"Я призываю вас основываться на правде. И пропагандировать будем только нашу белорусскую правду", - подчеркнул Глава государства.

"У нас хватает тем, выгодных для нас. Но они очень выгодны для нас - показать их (надо. - Прим.), как они есть", - заявил белорусский лидер.

"Мы в удивительном положении оказались в этом плане. Нам не надо ни врать, ничего придумывать. А другие страны этого не могут. Им надо действительно там… что-то подать в выгодном ключе, мягко скажем. Нам это не надо. Нам надо показывать, как оно есть", - ориентирует Глава государства.

Александр Лукашенко привел в качестве примера миграционную политику. В этом вопросе и сам Глава государства, и белорусские СМИ ничего не скрывают и показывают ситуацию так, как она есть. "Да, пропагандисты будут пропагандировать нашу миграционную политику в том плане, что мы были для Европы открыты (по сотрудничеству. - Прим.) в плане миграции и через нашу границу мышь не могла проползти незаметно. Нас упрекают в том, что мы отошли от той политики, ну так мы давно об этом сказали", - обратил внимание он.

Президент напомнил, что ранее с Евросоюзом по этой теме было сотрудничество, они финансировали центры на территории Беларуси для временного содержания мигрантов, было заключено соглашение о реадмиссии. Но на Западе изменили свою политику и начали душить страну экономически, политически и информационно. "Вы это знаете лучше меня. Почему мы должны их защищать в плане миграционной политики. Это ж была их защита. Они к себе тянули этих людей, а нам втихую говорили: "Давайте вы делайте так, мы вам на это и деньги еще дадим". Отошли от этого. Мы честно и откровенно сказали: "Мы не будем тоже проводить ту политику, которую проводили", - заявил Александр Лукашенко.

"То же самое по украинскому кризису. Абсолютно понятная, честная политика", - добавил Глава государства.

Говоря на тему украинского кризиса, Александр Лукашенко заявил, что никаких приказов, чтобы идти воевать за пределы Беларуси, не было и не будет. По этому вопросу у Беларуси абсолютно понятная и честная политика, подчеркнул он. "Плохо становится от того, что я читаю - эти обзоры мировых средств массовой информации: "Да Лукашенко то, да он это…". Да он завтра "аддасць загад - пойдуць туды", - отметил белорусский лидер.

"Нiякiх загадаў", никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", - заверил Президент.

Во время доклада Глава государства также прокомментировал создание союзного медиахолдинга с Россией.

"В последнее время у нас установились очень теплые дружеские отношения с россиянами, особенно наверху. Я думаю, это будет способствовать созданию нормального самостоятельного медиахолдинга на равных. Это главное. Если мы строим наш союз, главный принцип - равные условия. Никто под козырек не берет, никто никому не подчиняется. На равных. И мы с Владимиром Путиным много обсуждали эту тему. Я ни разу не слышал от него, когда мы обсуждаем эти вопросы, чтобы он сказал: слушай, вот мы тут большие, вы малые, давайте так, давайте эдак", - сказал Глава государства.

"Последний раз, когда я жестковато поставил этот вопрос, говорю: "Ну что, сколько мы будем говорить об этом, надо как-то двигаться, и прежде всего россиянам, надо создавать самостоятельный холдинг". Он говорит: "Я только за. Да, надо холдинг, надо, чтобы Telegram-канал (был. - Прим.), и в интернете это было, блогеры…" Он очень хорошо в это посвящен. Лучше, чем я. Он мне когда это развернул, я говорю: "Так нам больше не надо, именно так надо действовать".

Вместе с тем Президент констатировал, что у российских переговорщиков по этому вопросу могут быть какие-то другие интересы. "Они, конечно, есть. Но мы должны действовать в рамках, определенных главами государств", - сказал он.

"По созданию союзного медиахолдинга Союзного государства мы говорим очень много. Естественно, с учетом той политики, которая осуществляется в России в отношении СМИ. А вы тоже ее знаете, вели переговоры с ними. Вы понимаете, что там это может даже больше, чем экономика. Россия огромная, без средств массовой информации, естественно, не обойтись. И в силу определенных нюансов россияне уделяют очень серьезное внимание средствам массовой информации", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко поставил задачу активнее сотрудничать с крупными российскими СМИ.

"Обострилась эта проблема в хорошем смысле слова с ведущими российскими телеканалами. Они пошли нам навстречу, мы также в этом очень заинтересованы. Нам надо это взаимодействие расширять, его усиливать надо. В последнее время ваш, наш голос очень слышат в мире - белорусских средств массовой информации, особенно телевизионных каналов, интернет-вещание ваше - очень прислушиваются. Но, давайте откровенно, россиян лучше и больше слышат. Поэтому если мы будем там присутствовать, тоже важно", - заявил белорусский лидер.

"Ну и потом. Это наш основной партнер. Основной рынок сбыта наших товаров. Естественно, мы должны присутствовать и в регионах. Я справки ваши посмотрел, что мы присутствуем в регионах. Это тоже очень важно. Там наши интересы. И хорошо, что руководители ведущих российских СМИ пошли нам навстречу и готовы всячески поддерживать отношения и сотрудничать", - добавил Александр Лукашенко.