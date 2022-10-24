Доклад о ситуации в банковской сфере

Президент Беларуси Александр Лукашенко начал рабочую неделю с обсуждения ситуации в банковской сфере.

На доклад были приглашены Председатель Правления Национального банка Павел Каллаур, первый вице-премьер Николай Снопков, Заместитель Главы Администрации Президента Максим Ермолович, помощник Президента Республики Беларусь Валерий Бельский.

Глава государства поставил перед участниками мероприятия ряд вопросов и предложил обсудить широкий спектр тем. Они касаются работы банковской системы в условиях санкционного давления, обеспечения расчетов субъектов хозяйствования по внешнеторговым операциям, сотрудничества с банками в Азии - регионе, который сейчас активно развивается и занимает все более значимое место в мире. Вынесенные на обсуждение вопросы также касаются поддержки работы реального сектора экономики, доступности кредитных ресурсов, инфляции, участия банковской системы в реализации интеграционных проектов с Российской Федерацией.

Александр Лукашенко напомнил, что в отношении Беларуси были введены беспрецедентные санкции. "Год фактически проработали в этом режиме. Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе - мы выдержали эти санкции. Но, как я говорил, успокаиваться ни в коем случае нельзя. Первый вопрос: как банковская система реагировала на это беспрецедентное агрессивное санкционное давление, как была мобилизована банковская система?" - поинтересовался Глава государства.

Второй и очень важный вопрос, который обозначил Глава государства, касается мер по обеспечению расчетов субъектов хозяйствования по внешнеторговым операциям. "Похоже, мы его также преодолеваем", - отметил он.

Александр Лукашенко констатировал, что ситуация в этом плане усложнилась и в большей степени зависит от партнеров - иностранных банков. "Но тем не менее вроде бы справляемся. Но есть отдельные моменты. Я это чувствую, бывая на конкретных предприятиях, когда они просят о помощи. Поэтому хотелось бы услышать и ответы на эти вопросы - как мы здесь справляемся", - сказал Президент.

Он заметил, что по экспортно-импортным операциям 75% и более расчетов в мире осуществляется с использованием доллара и евро. "Токсичных для нас валют", - отметил Александр Лукашенко.

Следующий не менее важный вопрос - обеспечение работы реального сектора экономики. "Извечная проблема: Национальный банк пытается проводить более жесткую политику; правительство, субъекты хозяйствования просят, чтобы она была помягче", - отметил белорусский лидер.

"Вопрос доступности кредитов. Центральный вопрос, который мы должны с вами обсудить. Это касается поддержки реального сектора экономики", - заявил Александр Лукашенко.

Он также отметил, что в свое время в Беларуси был инициирован ряд новаций в развитии банковской системы. "БЕЛКАРТ, ЕРИП, система передачи финансовой информации, потом сервисы мгновенных платежей. Как обстоят дела?" - поинтересовался Глава государства.

"Понятно, что будущее за Азией. И повестку мирового развития сегодня задает Азия", - заметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что это направление надо держать в фокусе и внимании. "Как у нас здесь развивается ситуация в сотрудничестве с азиатскими банками, азиатскими экономическими субъектами? Какие предпринимаются (действия. - Прим.) Национальным банком в связи с перестройкой всего мирового хозяйства на Азию? Вопрос во времени. Не упускаем ли мы здесь время?" - обозначил вопросы Глава государства.

Еще один вопрос - интеграционные проекты с Российской Федерацией, все ли выполняется в соответствии с имеющимися договоренностями.

"Инфляция во многом зависит от Национального банка. Но не во всем. Если по букварю экономическому или финансовому, это вопрос Национального банка. Я так не считаю. Инфляция - это рост цен, это вопросы всех уровней власти страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом он констатировал, что Национальный банк в этом вопросе традиционно определяющая структура. "Не будем от этого отказываться", - отметил белорусский лидер.

Президент поинтересовался оценкой Национальным банком ситуации с инфляцией, ростом цен. "Критерий один: не только букварь экономический, который мы все с вами внимательно изучали, но и от жизни. Все опытные люди. Поэтому хотел бы услышать вашу оценку", - обозначил еще одну тему для обсуждения Глава государства.